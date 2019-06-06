В Смольном попросили Минэкономразвития поддержать проекты по развитию Кронштадта

В рамках первого дня работы ПМЭФ-2019 врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел встречу с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным. На ней он попросил главу ведомства поддержать проекты Петербурга по развитию туристической зоны в Кронштадте и городских промышленных и производственных зон. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Отметим, что тема развития Кронштадта станет одной из главным на ПМЭФ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в течение пяти лет на острове Котлин планируется создать туристско-рекреационный кластер «Кронштадт. Остров фортов». Согласно планам Смольного, реализация этого проекта позволит увеличить турпоток в Кронштадт до 5 млн человек в год.