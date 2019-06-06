Ленобласть договорилась с «Гатчинапассажиравтотранс» о строительстве ТПУ «Девяткино»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал с президентом ООО «Гатчинапассажиравтотранс» Леонидом Бондаренко соглашение о сотрудничестве при строительстве ТПУ «Девяткино».

Как сообщил “Ъ-СПб” господин Бондаренко, приступить к строительству автовокзала компания планирует в следующем году. Работы, по его оценкам, продлятся полгода. Объем инвестиций в проект он не уточнил.

В прошлом году, на ПМЭФ-2018, правительство Ленобласти подписало соглашение о строительстве первой очереди ТПУ «Девяткино» с «Первой транспортной корпорацией» и сервисом «Яндекс.Автобусы», однако весной этого года власти решили расстаться с прежними инвесторами из-за сорванных дедлайнов.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, с приходом нового инвестора стоимость реализации первой очереди ТПУ «Девяткино» не изменится и составит 400 млн рублей.

Ольга Кантемирова