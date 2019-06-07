Александр Беглов прокомментировал возникновение идеи о парке на месте Судебного квартала

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал возникновение идеи парка на месте, где должен был появиться Судебный квартал.

Как заявил господин Беглов в ходе сессии «Инвестиции в развитие городской среды» на ПМЭФ-2019, к президенту РФ Владимиру Путину обратились жители Петербурга, отметившие, что строительство жилья и сам судебный квартал на набережной Добролюбова гармонично не вписываются в эту территорию.

«И Владимир Владимирович на основании этих обращений граждан приехал на строительную площадку, и сказал, что это действительно центр нашего города! Непростое, сложное решение, но, конечно, нужно делать здесь парк. Кроме того, с места он уже увидел перспективу развития этого парка, не просто как хотели жители сделать, а продолжил от Тучкова моста до Биржевого моста, мимо дворца Бирона. Я говорю: "Владимир Владимирович, там узкая набережная". А он говорит: "Кто нам мешает расширить набережную?" Действительно, появился большой квартал с парком и подземным пространством»,— сообщил Александр Беглов.

Врио губернатора добавил, что в рамках проекта будет задействовано не только надземное, но и подземное строительство. «У нас уже с 65-го года Октябрьский концертный зал работает, а в таком культурном городе как Санкт-Петербург нет больше концертного зала. И Владимир Владимирович предложил: "а вы используйте подземное пространство". Мы будем объявлять конкурс, чтобы под землей не застраивать территорию, а сделать концертный, театральный зал, развить разные другие коммуникации».