«Почта России» реконструирует здание Главпочтамта в Петербурге, создав там общественную зону

«Почта России» планирует реконструировать построенное в XVIII веке здание Главпочтамта в центре Петербурга. Об этом в рамках ПМЭФ-2019 заявил глава ФГУП «Почта России» Николай Подгузов.

По его словам, стоимость реконструкции составит несколько миллиардов рублей. Как уточнил врио губернатора Петербурга, предварительная оценка проекта составляет 2 – 2,5 млрд руб., он будет софинансироваться из регионального бюджета.

«Один важнейших наших проектов — это реконструкция здания Главпочтамта»,— заявил господин Подгузов, добавив, что в 2019 году может быть реконструирован фасад, а проект в целом займет 2 – 3 года.

Планируется реконструировать весь район, уточнил господин Беглов, в том числе сделать общественное пространство от Исаакиевского собора до Новой Голландии и Конногвардейского бульвара, с введением пешеходных зон.

Господин Подгузов подчеркнул, что здание почты продолжит выполнять свои функции, но кроме этого там появится фуд-маркет, концертно-театральная площадка, рестораны и коворкинг. В ближайшее время, добавил он, концепция реконструкции будет согласована с городом.

Яна Войцеховская