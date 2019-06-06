Петербург предложит инвесторам освоить территорию в Горской под создание туристического кластера

Смольный предложит инвесторам 160 га на территории района Горская под создание туристического кластера, включающего спортивные и гостиничные объекты, а также яхтенную инфраструктуру. Как пояснил “Ъ-СПб” разработчик проекта Владимир Жуйков, город возьмет на себя подготовку территории и обеспечение ее градостроительной документацией, а строительством объектов займутся инвесторы.

Стоимость проекта оценивается в 60 млрд рублей, основная часть территории находится в собственности города. Для поиска инвесторов планируется провести торги, сообщил господин Жуйков.

«Эта территория имеет хороший транспортную доступность, железнодорожные подъезды, гавань, оставшиеся со времен нахождения здесь объектов комплекса защитных территории»,— пояснил Владимир Жуйков. По его словам, сейчас эта территория практически заброшена.

Константин Куркин