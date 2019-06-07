До конца июня Смольный объявит конкурс на реконструкцию СКК «Петербургский»

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов на полях ПМЭФ-2019 заявил, что конкурс на реконструкцию СКК «Петербургский» будет объявлен до конца июня этого года.

«До конца июня объявим конкурс на СКК»,— сообщил он, подчеркнув, что город сохраняет намерения предоставить капитальный грант в размере 10 млрд рублей с возможным софинансированием части этой суммы из федерального бюджета для того, чтобы оградить территорию комплекса от жилой застройки. Общая стоимость проекта, по его словам, составляет не менее 20 млрд руб.

При этом господин Батанов не пояснил, в каком формате будет представлен обновленный СКК — с сохранением существующего здания или полночью построенный заново комплекс.

«Конкурс будет подразумевать реконструкцию и создание нового спортивного комплекса и благоустройство территории»,— заявил вице-губернатор, отметив, что, по его мнению, представленный на ПМЭФ проект СКК внешним видом «мягко говоря, напоминает нынешний».

Накануне состоялись переговоры Смольного и потенциального инвестора проекта — ХК СКА. На них присутствовали председатель совета директоров, президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко и вице-президент ХК СКА Роман Ротенберг.

Господин Ротенберг отказался комментировать “Ъ-СПб” предложения по обновлению СКК.

Яна Войцеховская