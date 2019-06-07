В Кингисеппе запущено предприятие по производству аммиака

В городе Кингисеппе Ленинградской области открыто предприятие по производству аммиака компании «ЕвроХим». Запуск завода произошел в рамках Петербургского международного экономического форума.

Производство расположено на территории промышленной группы «Фосфорит», на месте, где ранее располагалось обогатительное производство. Строительство завода началось в 2016 году. Инвестиции в проект составили $1 млрд. Проект был реализован с участием итальянской компании Maire Tecnimont и российской «Велесстрой». Производительность предприятия составит 1 млн тонн продукции в год.