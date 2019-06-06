РЖД инвестируют дополнительные средства в развитие железнодорожного узла Петербурга

ОАО «РЖД» готово вложить дополнительные средства в развитие железнодорожного узла Петербурга, в том числе железнодорожное полукольцо.

«(Мы наблюдаем — “Ъ-СПб”) очень важное сейчас обсуждение, системный подход к комплексному развитию (железнодорожной инфраструктуры Петербурга — “Ъ-СПб”), в том числе созданию будущего полукольца (железнодорожного — “Ъ-СПб”) в Санкт-Петербурге для того, чтобы можно было удобнее добираться железнодорожным транспортом до множества точек (в городе) со строительством хабов»,— заявил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

«Мы договорились о проведении комплексных исследований, с их завершением, нам кажется, появятся новые возможности, и это будут новые деньги»,— добавил он.

Предварительны оценка стоимости строительства со стороны Смольного составляет 170 млрд рублей. Это цифра, говорит источник “Ъ-СПб” в монополии, будет скорректирована и актуализирована в рамках исследования.

Как ранее сообщал “Ъ-СПб”, проект железнодорожного полукольца аналогичен проекту МЦК в столице.

Яна Войцеховская