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Главные новости к утру 16 августа
15/08
Липецкого строителя оштрафовали на 700 тыс. рублей за неуплату налогов
15/08
Воронежские «Формматериалы» намерены получить в собственность землю для разработки песка
15/08
Имущество бывшего резидента ОЭЗ «Липецк» за 93 млн рублей выкупил его кредитор
15/08
Воронежский НИИЭТ намерен перевооружиться за 222 млн рублей
15/08
Глава липецкого «Свободного сокола» Антон Бабуцидзе вышел под залог в 3 млн рублей
15/08
Оскольский завод металлургического машиностроения увеличил выручку и снизил убыток
15/08
Вместо Игоря Астапова депутатом курской облдумы стал Максим Немировский
15/08
Сортировщик мусора стал резидентом ТОСЭР «Губкин»
15/08
Липецкая область экспортировала продукции АПК на $157 млн
15/08
Головная структура холдинга «Белая птица» признана банкротом
15/08
Воронежский «Электросигнал» за полгода снизил выручку почти на 530 млн рублей
15/08
«Эконива» начала строительство в Курской области молочного комплекса за 3 млрд рублей
15/08
Сборка Changan в Липецкой области прекратилась из-за выросшего утилизационного сбора
15/08
Сменился директор курского Агентства привлечения инвестиций
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(обновлено: 16.08.2019)
Деятельность 20-й армии
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«Мы показываем людям, что они защищены»
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«Это должен уметь делать каждый мужчина»
Воронежский губернатор Алексей Гордеев проконтролировал учения 20-й армии
День танкиста на военном полигоне "Погоново"
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За два дня площадки VIII СЭФ посетили более 2,5 тыс. человек
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«Город надо было встряхнуть»
По Воронежу «прорычал» H.O.G. Spring Challenge
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За менеджерами «Цериха» не придет полиция
Они избежали расследования после отзыва лицензии
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Приложения
Огонёк
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Регионы
Автопилот
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UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия