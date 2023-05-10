«В прифронтовых условиях»

Несмотря на сокращенный формат празднования Дня Победы в регионах Черноземья в 2023 году, главы субъектов нашли возможность заявить о связи между Великой Отечественной войной и спецоперацией на Украине. В Воронежской и Тамбовской областях губернаторы выступили на парадах, где рассказали о «всенародном характере защиты Отечества» в наши дни. Главы других областей 9 мая встречались с ветеранами СВО или публиковали поздравления от подразделений, действующих на передовой. По мнению экспертов, такие параллели укладываются в «консолидированную риторику» российской вертикали власти, но выглядят органично от глав приграничных регионов.

Из городов Черноземья наиболее масштабно День Победы в 2023 году отмечали в Воронеже. В этом городе (как и в других российских муниципалитетах, где находятся штабы армий) традиционно проводятся военные парады, и в 2023-м отменять его не стали. В прохождении войск в этот раз не участвовала боевая техника и военнослужащие 20-й гвардейской общевойсковой армии и 105-й смешанной авиационной дивизии, рассказали в ходе парада: «Наши земляки во главе с командующим армией Сухрабом Ахмедовым громят врага на территории Украины, защищая мирных жителей, как и наши предки».

Примерно половину приветственной речи на параде губернатор Александр Гусев посвятил событиям сегодняшнего дня. Отдав дань памяти советским воинам, он заявил, что «время притупило память ряда нынешних участников мировой политики»: «Сегодняшнее естественное стремление России противостоять неонацизму и насилию, сконцентрированным на Украине, вызывает негативную реакцию государств НАТО. Специальная военная операция — это наш назревший ответ западным недругам. Защита Отечества, правды и исторической памяти обрела всенародный характер. По примеру прадедов наши бойцы доблестно сражаются с противником. А гражданский тыл, как и прежде, оказывает им всестороннюю поддержку». Ему вторил принимающий парад врио начальника Воронежского гарнизона генерал-майор Владимир Казаков: «Опять в прицелы мы видим кресты на вражеской технике. Мы защищаем то, за что сражались отцы, деды и прадеды».

Еще одно торжественное прохождение войск состоялось в Тамбове. Глава региона Максим Егоров, выступая на параде, заявил, что нацистская идеология «оказалась живучей — спустя годы она жаждет реванша»: «Сегодня более 2 тыс. наших земляков защищают Родину на фронте. И наш общий долг — сделать все для того, чтобы они вернулись домой с победой». Господин Егоров выразил уверенность, что «враг снова будет разбит и победа снова будет за нами».

Главы других регионов Черноземья тоже уделили внимание теме спецоперации. В видеопоздравлении белгородский губернатор Вячеслав Гладков заметил, что памятные даты (включая предстоящее 80-летие Прохоровского сражения.— «Ъ») регион встречает «в прифронтовых условиях»: «Сегодня внуки и правнуки победителей сражаются вновь с нацизмом. В строю героев — тысячи белгородцев. Мы помогаем фронту, нашей армии, нашим защитникам. Мы выстоим и победим, передадим память о героях нашим детям и внукам, подарим им счастливую жизнь». Видео завершилось заставкой, на которой помимо символов Белгородской области — льва, орла и ветки сирени — изображена буква Z.

Также в соцсетях господин Гладков сообщил, что 9 мая лично поздравил с Днем Победы не только ветеранов, но навестил семьи нескольких участников спецоперации — добровольцев и мобилизованных, в том числе погибших.

Глава другого приграничного региона — Курской области Роман Старовойт на своих страницах в соцсетях опубликовал текстовое поздравление, в котором заметил, что сегодня «мы вновь сражаемся за сохранение своей культуры и традиций, за возможность говорить на своем языке»: «Тысячи курян прямо сейчас на фронте и в тылу приближают победу России. Я постоянно общаюсь с военнослужащими, добровольцами и волонтерами. Вижу, какой вклад все они вносят в общее дело. Уверен, что вместе мы победим».

Липецкий губернатор Игорь Артамонов в обращении к жителям в соцсетях отметил, что «наш священный долг перед предками, подарившими нам свободу и независимость,— искоренить нацизм сегодня»: «Мы ждем наших парней, мы объединились для нашей победы. Мы помогаем фронту, помогаем новым регионам. Мы уверены, что победа будет за нами». На торжественный митинг в Ельце (город воинской славы, в котором традиционно проходят основные липецкие мероприятия ко Дню Победы.— «Ъ») вместе с губернатором пришли и находящиеся в отпуске участники СВО, отметил глава региона: «Не сомневаемся в наших парнях, они настроены победить и в этот раз».

Необычный формат поздравлений избрал орловский губернатор Андрей Клычков. Первым стало видеообращение, записанное на улице на фоне нескольких военнослужащих (в том числе стоящего на костылях раненого бойца), ветеранов и юнармейцев. «Орловская область — родина 178 героев Советского Союза… 65 из них освобождали Украину, Крым, Донбасс, 30 из них были похоронены там — в годы Великой Отечественной или после нее. Сегодня мы видим, с какой сложностью сталкиваются наши бойцы в ходе СВО. Но они понимают ту задачу, которую выполняют,— заверил губернатор.— Хочу вспомнить всех героев, кто участвовал в СВО и погиб». За обращением последовали несколько видеозаписей с поздравлениями. Одна — от ветерана Великой Отечественной войны из Троицкого района ЛНР Василия Ломакина. Еще две — от бойцов подразделения специального назначения, а также от танкистов из Орловской области.

Политолог Владимир Слатинов отмечает, что параллели, проводимые главами регионов Черноземья между празднованием Дня Победы и проведением СВО, «укладываются в консолидированную риторику российской вертикали власти»: «Из уст верховной власти и высших должностных лиц субъектов звучат сходные оценки. Но наиболее органично они выглядят со стороны глав регионов, близких к украинской границе, жители которых непосредственно сталкиваются с влиянием спецоперации». В то же время разные подходы субъектов к сокращению праздничных мероприятий (отмена большинства событий в одних областях при проведении парадов в других), полагает господин Слатинов, могут объясняться не только соображениями безопасности и удаленности от границы, но и «желанием властей продемонстрировать уверенность в себе в преддверии политических событий». В 2023 году, напомним, в Воронежской области предстоят выборы губернатора.

Олег Мухин