«Мы показываем людям, что они защищены» Александр Гусев и резервисты не допустили «террористов» к воронежскому аэродрому

Вчера на военном аэродроме Балтимор в Воронеже показательным боем завершились сборы резервистов Западного военного округа. На глазах у командующего округом генерал-полковника Александра Журавлева и губернатора Александра Гусева бойцы огнем из пулеметов и гранатометов отбили атаку наступавших из Шилова «террористов». Корреспондент “Ъ-Черноземье” Сергей Калашников понаблюдал за «контролируемым подрывом» минного поля в черте города.

Осмотр достижений силовиков глава региона Александр Гусев начал с полевого лагеря, разбитого рядом с местным офисом и причалом Госинспекции маломерных судов на берегу Воронежского водохранилища. В 2014 году этот же лагерь принял 1 тыс. беженцев с Украины, рассказали “Ъ-Черноземье” представители МЧС. Вчера лагерь был пуст и работал, по словам спасателей, «в демонстрационных целях». По стойке смирно у палаток стояли психологи, врачи, повара и сотрудники спецслужб. На дымящейся полевой кухне готовилась гречневая каша, в жилых палатках были застелены постели, на раскаленном в 35-градусную жару асфальте была разбита «детская площадка» из двух качелей и песочницы, а в «клубе» — палатке с несколькими рядами скамеек — на большом экране министр иностранных дел Сергей Лавров рассказывал о внешней политике.

Гостей у пристани встречала светлая дворняжка. Начальник мобилизационного управления облправительства Виктор Калашников по-охотничьи свистнул. Собака не реагировала. Оказалось, так чиновник подзывал своего водителя: «Очки мои темные принеси бегом». Следом к причалу подъехал кортеж главы Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева.

Среди машин особенно выделялись два белоснежных Toyota Land Cruiser. На обоих глухо затонированных до лобового стекла джипах гражданские номера Саратовской и Белгородской областей были заклеены кусочками бумаги. Водители обычно пользуются этим, чтобы избежать штрафов за превышение скорости и неоплаченную парковку. За такое нарушение ПДД можно лишиться прав. Но припарковавшиеся рядом экипажи ГИБДД воронежской полиции и военной автоинспекции сохраняли спокойствие.

Господин Гусев и генерал-полковник Журавлев проехали на военный аэродром Балтимор на окраине Советского района Воронежа. Здесь завершались недельные мобилизационные сборы резервистов военного округа — 125 бойцов, по легенде ставших подразделением по охране аэродрома с двумя десятками законсервированных истребителей, вертолетов и несколькими бомбардировщиками, самым крупным из которых был советский Ту-195 под названием «Тамбов».

Как отметил один из сопровождавших их офицеров, самому младшему из резервистов лишь 23 года, а самому старшему — 45. Половина из них — жители Воронежа, остальные — из ближайших регионов.

Кульминацией сборов стал десятиминутный учебный бой с «диверсионной террористической группой», напавшей на Балтимор со стороны окраинного микрорайона Шилово. В зарослях на подходе к взлетной полосе боевики задели сигнальные мины — в небо взмыли ракеты и вооруженные автоматами и пулеметами Калашникова, СВД, РПГ и саперными лопатками солдаты мимо трибуны с губернатором и командующим округом бегом ринулись на позиции. Пулеметчик террористов не давал им высунуться из окопа, но его подавили ответным огнем из пулемета и гранатометов. После контратаки террористов добили «контролируемым подрывом» части минного поля. Остатки их отряда отступили под прикрытием дымовой завесы, быстро развеявшейся над стоянкой самолетов.

На аэродроме представитель НИИ радиоэлектронной борьбы в Воронежской военно-воздушной академии продемонстрировал господам Гусеву и Журавлеву новейшую технику по борьбе с дронами и перехвату радиосвязи вероятного противника. Снимать эту технику и передавать доклад журналистам запретили.

«Спасибо вам за инициативу провести учения в Воронежской области и их прекрасную организацию, — обратился к военным Александр Гусев. — Такие мероприятия способствуют появлению у населения региона ощущения защищенности и спокойствия».

Мы будем работать с собственниками и руководителями предприятий, чтобы проводить сборы в будущем более масштабно, большее количество резервистов должны иметь возможность участвовать в них», — отметил губернатор.

Начальник военно-воздушной академии Геннадий Зибров сообщил резервистам, что сборы прошли в таких условиях «развития военно-политической обстановки и геополитики вокруг нашего государства», когда нужно помнить совет полководца Александра Суворова — «держать порох сухим». «Армия уже не та, что десять-двадцать лет назад, и тем более уже не та, что в лихие 90-е. Служить Родине сейчас почетно и престижно», — уверен генерал-лейтенант Зибров. Впрочем, один из резервистов Алексей Япрычкин сказал журналистам, что считал так и в 90-х: «Я служил в 1995-1996 годах. И тогда для всех нас защита Родины была почетной обязанностью». В обычной жизни гранатометчик Япрычкин работает водителем автобуса.

«Мы после долгого перерыва проводим учения в Воронежской области. Они показывают людям России и всего мира, что они защищены. Мы — на защите мира», — заключил Герой России Александр Журавлев, руководивший ранее штабом российской военной операции в Сирии.