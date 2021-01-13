Ремонт финансировали срочниками

Воронежский гарнизонный военный суд вынес приговоры по делам, связанным с незаконным уклонением от службы срочников в одной из войсковых частей облцентра. Следствие и суд выяснили, что командир взвода подразделения радиоэлектронной борьбы за фиксированную плату позволял подчиненным не появляться на службе. Деньги — несколько сотен тысяч рублей — офицер направлял на ремонт в части. Некоторые срочники, согласившиеся на такие условия, провели дома до половины всего срока службы. Находчивый офицер и часть его подчиненных приговорены к штрафам.

В конце 2020 года Воронежский гарнизонный военный суд опубликовал три приговора военнослужащим-срочникам одного из подразделений радиоэлектронной борьбы, дислоцированного в областном центре. Антон Хохлов, Дмитрий Копылов и Юрий Ничуговский признаны виновными в уклонении от исполнения обязанностей военной службы (ч. 1 ст. 339 УК РФ) и приговорены к штрафам. Ранее суд прекратил уголовное дело в отношении их командира, временно исполняющего обязанности начальника связи — командира взвода Максима Погребца. Он получил судебный штраф в размере 10 тыс. руб. за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), рассказали “Ъ-Черноземье” в суде.

Согласно приговорам и постановлению суда капитан Погребец в сентябре 2019 года стал предлагать своим подчиненным взаимовыгодную сделку. Заплатив 1 тыс. руб., срочники могли в течение суток отсутствовать в части; допускалась и «оптовая» покупка «увольнений». Господин Погребец в ответ обещал скрыть отсутствие военнослужащих от вышестоящего командования. Деньги офицер не присваивал, а направлял на покупку стройматериалов для ремонта и для «бытового обеспечения» объектов войсковой части, за которые отвечал. Следствие выявило пятерых подчиненных господина Погребца, которые согласились на сделку, но в суд пока были переданы только три уголовных дела — в отношении Хохлова, Копылова и Ничуговского.

Имеющий высшее образование Хохлов, следует из документов суда, оплатил офицеру 148 дней отсутствия семью траншами, причем в последний раз отсутствовал подряд более двух месяцев. Он получил наказание уже после увольнения со службы — 70 тыс. руб. штрафа. Копылов с октября 2019-го по январь 2020 года перечислил капитану 45 тыс. руб. и, согласно показаниям сослуживцев, с октября по апрель «в подразделении практически не находился»: на поверках личного состава его товарищам приходилось «создавать видимость» присутствия Копылова. Срочник при этом жил у своей девушки в Воронеже, а также уезжал домой в райцентр Панино. Он приговорен к штрафу в 40 тыс. руб.

Схема, по всей видимости, дала сбой на рядовом Ничуговском. Он получил предложение от капитана Погребца в феврале 2020 года и перечислил ему за отсутствие на службе 41 тыс. руб. Рядовой покинул часть 5 марта, а 16 апреля его привел на место службы сотрудник ФСБ.

Поскольку рядовому на момент вынесения приговора оставалось служить два месяца, он был приговорен не к штрафу, а к назначенному условно пребыванию в дисциплинарной воинской части сроком на три месяца (срочник продолжил служить в своем подразделении, но при первом же грубом проступке мог попасть в дисбат). После вскрытия схемы капитан Погребец возместил ущерб подчиненным, а также выступил на собраниях офицеров и личного состава части, где принес извинения, которые «были приняты», говорится в документах суда. С учетом того что офицер впервые привлекался к уголовной ответственности, ему назначили судебный штраф. Представлявший интересы капитана Погребца адвокат Иван Казарин вчера не стал пояснять “Ъ-Черноземье”, проводились ли с его подзащитным какие-либо иные следственные действия.

За последние пять лет суд рассмотрел 24 уголовных дела об уклонении от исполнения обязанностей военной службы в регионе. Однако впервые дело дошло до приговоров срочникам, следует из картотеки дел гарнизонного суда. Больше всего уголовных дел было связано либо с неправомерной подачей военнослужащими документов на отпуск (в том числе с завышением срока переезда к месту отпуска), либо с обманом командиров относительно болезни близких родственников. Пять раз суд выносил приговоры военнослужащим за подкуп начальства в обмен на несколько дней отсутствия на службе, но во всех случаях речь шла о контрактниках, срок «прогула» не превышал одной недели, а сумма вознаграждения составляла не более 5 тыс. руб.

Олег Мухин