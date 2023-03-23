Указано служить

Воронежский гарнизонный военный суд разъяснил вопрос о том, можно ли оставить военнослужащего на службе после указа о мобилизации, если его контракт закончился еще до указа, но процесс увольнения не завершен. Суд отказал местному военному Кириллу Шишкину в оспаривании неувольнения: один документ для завершения службы пришел ему из округа на следующий день после указа о мобилизации, и военного вернули в часть. Его представители считают действия командования «принуждением к труду» и попыткой придать указу обратную силу; они уже подали жалобу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежца затянули на службу после окончания контракта

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежца затянули на службу после окончания контракта

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение по иску военнослужащего Кирилла Шишкина к крупной местной войсковой части суд вынес в феврале 2023 года и опубликовал на днях. 27 июня 2022-го господин Шишкин (его звание в документах не раскрывается) подал рапорт командиру части об увольнении с военной службы в связи с истечением срока контракта (он завершился 23 июня). 28 июня командование «положительно рассмотрело» рапорт и начало процесс увольнения. Но он затянулся: переданное в округ для подсчета выслуги лет личное дело вернулось в часть только 22 сентября 2022 года. Накануне указом президента РФ об объявлении частичной мобилизации увольнения в связи с истечением срока контракта были приостановлены; Кирилла Шишкина оставили на службе.

Военнослужащий просил суд признать незаконным бездействие командования, связанное с его увольнением, и обязать его «принять меры к увольнению». Представитель господина Шишкина — юрист по фамилии Рябых (ее данные также не раскрываются) заметила, что в РФ «запрещен принудительный труд», между тем контракт военнослужащего закончился, а он «продолжает получать денежное довольствие и исполнять должностные обязанности». Позиция истца основывалась на невозможности обратной силы закона: правоотношения по контракту окончились в июне, а указ вступил в силу через два месяца.

Представители командира части требования не признали, но отметили, что военнослужащий в июле уже успел пройти финальную медкомиссию и даже по направлению госпиталя съездить на реабилитацию в санаторий. Впрочем, затем он получил три отпуска общей продолжительностью до 20 ноября.

28 июня личное дело передали начальнику управления кадров Западного военного округа для подсчета выслуги лет (для расчета пенсии), но 22 сентября, после издания указа о частичной мобилизации, оно вернулось в часть. Военнослужащему успели насчитать более 20 лет выслуги.

Суд посчитал, что завершения увольнения не произошло «по независящим от командира войсковой части причинам» — из-за издания указа президента «и, соответственно, возвращения личного дела военнослужащего с подсчета выслуги лет 22 сентября 2022 года». Кирилл Шишкин с вердиктом не согласился и подал апелляционную жалобу. 14 марта она поступила во 2-й Западный окружной военный суд; ее рассмотрение еще не началось.

Суть жалобы пока не раскрывается. Господин Шишкин и представляющий его интересы юрист вчера были недоступны для комментариев. Но известно, что военнослужащему все же пришлось полноценно возвращаться на службу. После окончания отпусков в ноябре он на месяц был освобожден от исполнения своих обязанностей по болезни, но в середине декабря все же вернулся к службе. За последующий месяц его успели десять раз назначить дежурным.

Олег Мухин