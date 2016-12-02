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Краснодар. Кубань, Адыгея
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12:03
В МИД РФ оценили вероятность удара США по Ирану
15:20
Производителям фильмов на Кубани вернут до 20% затрат
14:55
Производителя амфетамина в Краснодаре осудили на 10 лет строгого режима
14:38
Объем переработки нефти Афипским НПЗ достиг 460 тысяч тонн
14:29
«СОГАЗ» выплатит страховку пострадавшим в ДТП в Сочи
13:35
На бесплатную медицинскую помощь в Краснодарском крае добавили 980,4 млн рублей
13:00
Депутаты Краснодарского края приняли закон об органическом земледелии
12:44
Аналитики: «Магнит» при Наумовой стабилизировал показатели рентабельности
12:37
На улице Красной в Краснодаре сократят количество водопроводных колодцев
12:07
Доходная часть бюджета Кубани на 2019 год увеличилась до 257,5 млрд рублей
12:00
Кубанские депутаты приняли отчет об исполнении бюджета ТФОМСа за 2018 год
11:12
По факту массового отравления людей водой в Краснодаре возбуждено уголовное дело
10:35
Генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова покинула компанию
10:01
Проблемный ЖК «Солнечный» в Геленджике введут в эксплуатацию до конца 2019 года
09:18
Самую высокую зарплату в Краснодаре работодатели предлагают шеф-повару
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Сочи готов к курортному сезону
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(обновлено: 31.05.2019)
Пресс-релизы компании «Ростелеком»
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На Юге и Северном Кавказе сдать биометрию можно в 700 отделениях 65 банков
«Ростелеком» и компания «Наг» подписали соглашение о развитии сервисов для операторов связи
«Ростелеком» успешно протестировал прототип облачного сервиса защиты передачи данных с квантовым шифрованием
«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
«Ростелеком» поддержал празднование Дня Победы в Майкопе и Тимашевске
«Ростелеком» выступил партнером празднования Дня Победы в Майкопе и Тимашевске. В обоих городах национальный оператор связи организовал тематические площадки с интерактивными развлечениями, призами и традиционным бонусом – бесплатным wi-fi.
«Ростелеком» модернизирует уличное освещение в трех городах Кубани
Поликлиника на ладони — с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»
Первые 100 000 камер — домашнее облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает обороты
«Ростелеком» провел тестирование своих продуктов для операторов связи
«Ростелеком» обеспечил бесперебойную работу системы видеонаблюдения на досрочном ЕГЭ-2019
«Ростелеком» провел на Юге России турнир по игре World of Tanks
Телеканал UFC ТВ начинает вещание в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink от «Ростелекома»
«Ростелеком» и «Живой театр» Новороссийска запустили проект «Театральная среда»
«Ростелеком» и «ЛУКОЙЛ» запустили первые умные скважины на месторождениях Пермского края
«Ростелеком» организовал видеоконференцию с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским
«Ростелеком» организовал для краснодарцев встречу с Михаилом Пиотровским* в формате видеоконференции. Генеральный директор «Государственного Эрмитажа» пришел в студию компании в Санкт-Петербурге, чтобы в режиме онлайн выйти на связь со студией в Краснодаре, где собрались представители творческой интеллигенции города, студенты университета культуры и искусства, журналисты. Михаил Борисович прочел лекцию о роли и тенденциях современного искусства в мире и России и ответил на вопросы аудитории.
«Ростелеком» организовал видеоконференцсвязь для библиотек Юга России
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День России
На Главной городской площади Краснодара
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Как Абрау-Дюрсо открыло курортный сезон – 2019
На набережной озера прошли экстремальные гонки и мастер-классы
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«КарнавалЛето» в Сочи дал старт курортному сезону
25 и 26 мая в олимпийской столице 2,5 тыс. человек прошли шествием от цирка к площади Зимнего театра
Фотогалерея
Прокатиться на болиде
Росгонки провели презентацию новых услуг на сочинском автодроме
Фотогалерея
По горному склону в бикини
В Сочи на курорте «Роза хутор» прошел высокогорный карнавал BoogelWoogel
Фотогалерея
Проигрыш на чужом поле
«Краснодар» проиграл «Ростову»
Фотогалерея
10 000 бабочек на «Солнечном острове»
Фоторепортаж с благотворительного фестиваля в Краснодаре
фотогалерея
По главной улице на байке
В Краснодаре прошла международная мотовыставка ЮМЭКС 2018
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Приворотный спорт
10 декабря - Всемирный день футбола
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Кубани нужна площадка для обсуждения проблем ЖКХ
В Краснодаре обсудили самые актуальные проблемы жилищно-коммунальной сферы региона
Море без роуминга
Телеком-операторы ожидают роста нагрузки на сети на черноморском побережье
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Банк УРАЛСИБ
Сервис дистанционной правовой поддержки для предпринимателей
Делегация из ОАЭ в "Красной Поляне"
Доля иностранного туристического потока увеличится до 25%
«Нестле-Кубань»
Нестле Кубань организовал экоакцию в Тимашевске
Пора в кино!
В Краснодаре пройдет фестиваль австрийского кино
Банк «Открытие»:
Молодежь выбирает дебетовые карты и мобильные сервисы
Оздорови- тельный комплекс «ДАГОМЫС»
Медицинский центр ОК «ДАГОМЫС» запустил официальный аккаунт в соц. сетях
Ростелеком
Около 40 тысяч абонентов выбрали антивирус от «Ростелекома»…
Выборы
В эффективности прямых выборов мэра усомнились эксперты
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия