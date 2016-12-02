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Краснодар. Кубань, Адыгея

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«Ростелеком» поддержал празднование Дня Победы в Майкопе и Тимашевске

«Ростелеком» выступил партнером празднования Дня Победы в Майкопе и Тимашевске. В обоих городах национальный оператор связи организовал тематические площадки с интерактивными развлечениями, призами и традиционным бонусом – бесплатным wi-fi.

«Ростелеком» организовал видеоконференцию с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским

«Ростелеком» организовал для краснодарцев встречу с Михаилом Пиотровским* в формате видеоконференции. Генеральный директор «Государственного Эрмитажа» пришел в студию компании в Санкт-Петербурге, чтобы в режиме онлайн выйти на связь со студией в Краснодаре, где собрались представители творческой интеллигенции города, студенты университета культуры и искусства, журналисты. Михаил Борисович прочел лекцию о роли и тенденциях современного искусства в мире и России и ответил на вопросы аудитории.

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