Юный эксперт по кибербезопасности вошел в состав жюри конкурса для СМИ «Вместе в цифровое будущее»

Отметим, что на конкурс «Вместе в цифровое будущее» уже объявлен старт приема работ. Участие в нем могут принять журналисты региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, представители корпоративных медиа, а также авторы, ведущие свои блоги в социальных сетях, интернет-сообществах и на онлайн-платформах. Творческий проект направлен на привлечение внимания к событиям телеком-отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям.