Юный эксперт по кибербезопасности вошел в состав жюри конкурса для СМИ «Вместе в цифровое будущее»
В 2026 году в состав жюри XVI конкурса для средств массовой информации «Вместе в цифровое будущее» приглашен ученик 8-го класса, ведущий проекта по кибербезопасности «Дети знают» Семен Широков. Об этом сообщили организаторы творческого состязания — компания «Ростелеком».
«Юный эксперт, уже зарекомендовавший себя в школьных проектах по кибербезопасности. Семен — яркий представитель той аудитории, для которой создаются многие материалы журналистов»,— рассказала вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.
Отметим, что на конкурс «Вместе в цифровое будущее» уже объявлен старт приема работ. Участие в нем могут принять журналисты региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, представители корпоративных медиа, а также авторы, ведущие свои блоги в социальных сетях, интернет-сообществах и на онлайн-платформах. Творческий проект направлен на привлечение внимания к событиям телеком-отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям.
Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Как рассказала советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры России Мария Мезенцева, региональные журналисты многое делают для цифрового просвещения: объясняют, как пользоваться сервисами, защищаться от мошенников, рассказывают о российских разработках. Для этого, по словам эксперта, нужно самим глубоко разбираться в теме и понимать, что важно своей аудитории.
На конкурс принимаются статьи, видео, аудиосюжеты и посты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2026 года по 28 февраля 2027 года. Материалы должны быть посвящены современным ИТ-сервисам и цифровым решениям, применяемым в различных отраслях экономики и повседневной жизни. Отдельное внимание будет уделено работам о киберрисках, с которыми сталкиваются дети и взрослые в цифровой среде.
В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций:
печатная пресса;
телевидение и видеоконтент в СМИ;
радио и подкасты;
интернет-СМИ;
социальные медиа;
и шесть специальных:
«Технологии — людям» от Минцифры России;
«Технологический суверенитет» от компании «БУЛАТ»;
«Инфраструктура цифровой экономики России» от «РТК-ЦОД»;
«Кибербезопасность XXI века: от защиты к устойчивости» от блока информационной безопасности «Ростелекома»;
«Образование без границ» от В2С «Ростелекома»;
«Взрослые риски детского интернета» от Альянса по защите детей в цифровой среде.
Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, компания «БУЛАТ», ГК «РТК-ЦОД» и Альянс по защите детей в цифровой среде.
Как рассказала Кира Кирюхина, творческий проект продолжает развиваться, каждый год предоставляя региональным журналистам и блогерам возможность общаться и обмениваться опытом в онлайн- и офлайн-форматах:
«Развитие идей конкурса идет по нескольким направлениям. Во-первых, ежегодно обновляется тематика специальных номинаций, привлекаются новые ИТ-партнеры, которые поднимают важные темы и дают повод для участников проработать каждую из них в своих материалах. Во-вторых, заметив растущий интерес журналистов корпоративных региональных медиа, организаторы расширили возможность их участия в проекте. В-третьих, ежегодно меняется состав регионального и федерального жюри».
Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Итоги регионального этапа конкурса «Ростелеком» подведет в мае 2027 года, федерального — в июле 2027 года. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных и специальных номинациях, в августе 2027 года станут участниками пресс-тура в Якутию.