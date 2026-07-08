Публикация «Коммерсантъ-Кубань» отмечена в конкурсе «Вместе в цифровое будущее»

Статья шеф-редактора интернет-издания «Коммерсантъ-Кубань» Дмитрия Михеенко — «Жадность, страх и любопытство» — отмечена грамотой XV конкурса региональных журналистов и блогеров от «Ростелекома» «Вместе в цифровое будущее».

Фото: пресс-служба Ростелеком

Представители Краснодарского края завоевали награды в специальной и основной номинациях конкурса. Так, Илья Пащенко занял первое место в категории «Социальные медиа» с материалом о трендах искусственного интеллекта, а Елена Мирошник из газеты «Прибой» заняла третье место в номинации «Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга».

Напомним, корреспондент «Ъ-Кубань» Михаил Волкодав вошел в число победителей специальной номинации «Фундамент цифровизации», а заместитель главного редактора «Ъ-Кубань» Маргарита Синкевич стала призером двух спецноминаций — «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» и «Цифровизация отраслей», а также заняла 3-е место в номинации «Печатная пресса».

Грамотами XV конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» на уровне Краснодарского края в номинации «Печатная пресса» были отмечены журналисты Федор Пономарев («Аргументы и факты-Юг»), Дарья Коробская («Деловая Газета.Юг»), Дмитрий Волков (газета «Прибой»), Александра Садовникова и Ульяна Кузнецова (газета «Краснодарские известия»). В номинации «Интернет-СМИ» также были отмечены Валерия Годовникова (KrasnodarMedia), Татьяна Орган («Деловая газета. Юг»), Юлия Клиндухова (ИА «Движение.ру») и Полина Донченко (Краснодарские известия). В номинации «Радио и подкасты в СМИ» диплом получила журналист филиала ВГТРК ГТРК «Кубань» Елена Белова, а в номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ» — журналист телекомпании «Кубань 24» Наталья Клещева.

Главная тема конкурса «Вместе в цифровое будущее» — инновационные разработки и технологические тренды в сфере ИТ и телекома. В этом году в проекте приняли участие более тысячи участников, которые подали 1516 заявок в пять основных и пять специальных номинаций. Самой массовой традиционно стала номинация «Интернет-СМИ» — 449 работ. В номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ» представлено 282 сюжета, «Печатная пресса» собрала 230 материалов, «Социальные медиа» — 109 постов, «Радио и подкасты» — 87 сюжетов.

Как отметила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина, за 15 лет существования проекта тематика журналистских и блогерских материалов заметно сместилась в сторону вопросов российских разработок и цифровых технологий. «Активная вовлеченность журналистов и блогеров, регионального и федерального жюри, а также партнеров конкурса помогает развивать проект и находить дополнительные возможности для поддержки талантливых авторов»,— отметила госпожа Кирюхина.