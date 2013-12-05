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Главные анонсы 30 октября
29/10
ЦБ ожидает значимого эффекта от нацпроектов только в 2022 году
29/10
Британские депутаты проголосовали за досрочные выборы 12 декабря
29/10
МИД России пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии
29/10
Преступность в России выросла впервые с 2016 года
01:31
Group-IB обнаружила утечку 1,3 млн данных с банковских карт
01:04
Минбороны Турции отрицает возможность сделки по покупке Су-35 у России
00:51
«Ведомости»: Минобороны планирует начать испытания ракеты «Сармат» в январе 2020 года
00:34
РБК: комиссия не подтвердила физического насилия в отношении расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье
00:11
Лавров назвал решение США остаться в Сирии незаконным
29/10
Россия увеличила поставки банкнот на восток Ливии
29/10
Член Общественной палаты Севастополя вызвал коллегу на дуэль
29/10
Орешкин заявил об инфляции ниже 3% в 2020 году при ставке 6,5%
29/10
Суд взыскал с Rambler Group 1,5 млн руб. за пиратский показ матчей чемпионата Италии по футболу
29/10
В Госдуму внесен законопроект о распространении реновации по всей России
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(обновлено: 29.10.2019)
Деятельность Евгения Ройзмана
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Евгений Ройзман легких путей не ищет
Бывший мэр Екатеринбурга готов собрать подписи для самовыдвижения на выборы в Госдуму
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Гордума приняла отставку мэра Евгения Ройзмана
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У Евгения Ройзмана случился аншлаг
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Мэр Екатеринбурга подал в отставку
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«Я на своей должности сделал для людей все, что мог»
Евгений Ройзман в интервью “Ъ FM” — об отставке с поста главы Екатеринбурга
2
«Это симулякр, спекуляция и нехорошая история»
Изменения в устав Екатеринбурга одобрили без Евгения Ройзмана
2
Евгений Ройзман отказался подписаться под отменой выборов
Поправки в устав Екатеринбурга внесет новый мэр
Отмену выборов мэра Екатеринбурга проверит суд
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3
Екатеринбург оставили без народного мэра
Теперь глава города будет избираться депутатами гордумы по конкурсу
4
Евгения Ройзмана изолируют от выборов
Свердловский губернатор предложил назначать главу Екатеринбурга
17
Евгению Ройзману отменяют выборы
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«Вашим бонусом будет банка огурцов и вязаные носки»
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Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия