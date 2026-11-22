El Pais: Каллас не была реальным кандидатом на роль переговорщика с Россией
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас никогда не рассматривалась как реальный претендент на то, чтобы представлять Европу в переговорах с Россией, сообщила El Pais со ссылкой на источники. По их объяснению, состав участников зависит от формата: вести диалог предстоит либо профильным специалистам, либо руководителям государств. Каллас предлагала координировать переговоры, но осталась вне этого процесса.
Европейскую команду согласовали 13 ноября. В нее войдут советники по национальной безопасности от пяти стран — Франции, Германии, Великобритании, Италии и Польши. К ним присоединятся высокопоставленные представители Еврокомиссии и Европейского совета. Как сообщили собеседники El Pais, европейцы хотят обсуждать с Россией и завершение конфликта на Украине, и укрепление европейской архитектуры безопасности.
Госпожа Каллас обосновывала свои полномочия договорами ЕС: по ее словам, именно она представляет внешнюю политику объединения. Источник El Pais в Брюсселе связал спор с распределением влияния: «По сути, речь идет о том, какую внешнюю политику стремится проводить ЕС, кто должен выступать от его имени. Это также свидетельствует о внутренней борьбе за власть в институтах Евросоюза».
Выбранный состав устраивает не все страны Европы, пишет El Pais. Государства Балтии настаивают, что обсуждать безопасность континента без них нельзя. Эстония предлагает поручить представительство ЕС Каллас и председателю Европейского совета Антониу Коште. Газета напоминает, что господин Кошта также уполномочен представлять Евросоюз — на уровне лидеров.