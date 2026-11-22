Госпожа Каллас обосновывала свои полномочия договорами ЕС: по ее словам, именно она представляет внешнюю политику объединения. Источник El Pais в Брюсселе связал спор с распределением влияния: «По сути, речь идет о том, какую внешнюю политику стремится проводить ЕС, кто должен выступать от его имени. Это также свидетельствует о внутренней борьбе за власть в институтах Евросоюза».