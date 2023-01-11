Евгения Ройзмана пригвоздили к истории

В здании мэрии Екатеринбурга установили барельефы с портретами экс-мэров города Евгения Ройзмана (внесен в реестр иноагентов) и Александра Высокинского. Господин Ройзман не смог прибыть на церемонию, так как, являясь фигурантом уголовного дела о дискредитации вооруженных сил, ограничен в передвижениях. Журналистов удивило, что изображение политика не сопровождается надписью «иноагент». Действующий мэр Екатеринбурга Алексей Орлов считает, что статус господина Ройзмана не мешает восстановлению «исторической справедливости»: «В 2013 году это был всенародно избранный глава города Екатеринбурга. Из песни слов не выкинешь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующий мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (слева) напомнил, что Евгений Ройзман (справа) не всегда был иноагентом

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Действующий мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (слева) напомнил, что Евгений Ройзман (справа) не всегда был иноагентом

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге обновили галерею барельефов бывших мэров уральской столицы. Изображения Евгения Ройзмана и Александра Высокинского появились на третьем этаже здания мэрии, где представлены скульптуры всех правителей города. Церемонию приурочили к 300-летию Екатеринбурга. В ней принял участие действующий мэр Алексей Орлов, а также два его предшественника — господин Высокинский (руководил городом в 2018–2021 годах) и Евгений Порунов (в 2010–2013 годах), а также Александр Якоб, возглавлявший администрацию города при Евгении Ройзмане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Высокинский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Высокинский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отметим, господин Ройзман, который управлял Екатеринбургом в 2013–2018 годах, почти полгода находится под следствием по уголовному делу о дискредитации ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ). Сенатор Высокинский — почти год под санкциями ЕС.

«Это наша история, которую надо помнить, где-то нужно извлекать уроки, где-то нужно учиться на прошлых ошибках,— заявил Алексей Орлов.— История разная».

«Приятно быть в одном ряду с такими заслуженными персонами»,— признался Александр Высокинский, предложив ввести традицию размещать в администрации не только барельефы мэров, но и большие общие фотографии работников администрации.

Журналистов, впрочем, интересовало другое: отсутствие у барельефа Евгения Ройзмана подписи с указанием статуса «иноагента» и отсутствие самого Евгения Ройзмана на церемонии из-за запрета участвовать в публичных мероприятиях.

В марте и апреле прошлого года суды трижды штрафовали господина Ройзмана на суммы в 50 тыс. руб. по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В мае ему был назначен штраф в 85 тыс. руб. за «неуважение к власти» за публикации в сети (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). В августе 59-летнего Евгения Ройзмана по подозрению уже в уголовном составе «дискредитации ВС РФ» задержала полиция, в его квартире, музее Невьянской иконы и Фонде Ройзмана (оппозиционный политик является также меценатом и коллекционером) прошли обыски. Расследование продолжается до сих пор, в отношении господина Ройзмана избрана мера пресечения в виде «запрета определенных действий». Ему, в частности, запрещено участвовать в любых публичных мероприятиях, пользоваться интернетом, отправлять письма и телеграммы. Кроме того, в ноябре прошлого года Евгений Ройзман был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

«При чем тут иноагент? — отвечая на вопросы журналистов, сам спрашивал их Алексей Орлов.— В 2013 году это был всенародно избранный глава города Екатеринбурга. Из песни слов не выкинешь. Я считаю, что это просто историческая справедливость».

Отметим, требование к маркировке материалов и публичных сообщений иноагентов распространяется как на людей, так и на организации с таким статусом. Причем законом такие требования прописаны как для текстовых, так и для аудио- и видеоматериалов. Текстовая маркировка для физлиц, признанных иноагентами, к примеру, должна включать 13 слов (в том числе ФИО лица), размещаться перед любым сообщением в сети, а размер шрифта должен вдвое превышать шрифт основного текста. Упоминающие иноагентов СМИ или компании (если речь идет о публичных сообщениях) тоже должны указывать на статус иноагентов, но в свободной форме. Перечня медиа или публичных площадок, которые должны в обязательном порядке указывать статус иноагента при его упоминании, нет, запрет на неуказание касается только СМИ.

Адвокат господина Ройзмана Владислав Идамжапов уверен, что отсутствие статуса «иноагента» на барельефе политика «не нарушает законы РФ»: «Законодательство не содержит положений, указывающих на необходимость размещения подобной метки на барельеф. Поэтому не было необходимости ставить метку».

Катерина Якушева, Екатеринбург