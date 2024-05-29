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Коммерсантъ FM
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«Город без наркотиков» хочет остаться и без Евгения Ройзмана*

Политика-иноагента хотят исключить из учредителей фонда

Фонд «Город без наркотиков» намерен через суд исключить экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) из состава учредителей фонда, поскольку его имя несет для организации «репутационные потери». Политик, неоднократно привлекавшийся к ответственности за дискредитацию ВС РФ, отказывается уйти добровольно. Сам фонд «Город без наркотиков» получил широкую известность в начале 2000-х.

Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов)

Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Представители некоммерческой организации «Благотворительный фонд "Город без наркотиков"» подали исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области об исключении из состава учредителей бывшего мэра Екатеринбурга и экс-президента фонда Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов). Иск был подан в конце апреля, а через несколько дней возвращен заявителям с пояснением, что спор по заявленному в иске предмету не относится к исключительной компетенции арбитражного суда. В определении говорится, что истец вправе обратиться в суд общей юрисдикции.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, НОБФ «Город без наркотиков» числится среди учрежденных господином Ройзманом (внесен в реестр иностранных агентов) организаций с 2002 года. Организация основана в Екатеринбурге в 1998 году уральскими предпринимателями Юрием Крюченковым и Владимиром Белоглазовым. К ее работе был привлечен бывший наркопотребитель Андрей Кабанов, который в 1999 году получил долю господина Белоглазова. В то же время в руководство фонда вошли Игорь Варов и Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов). Под эгидой фонда действовали несколько реабилитационных центров, позже ставшие поводом для уголовных дел о незаконном удержании пациентов. Благодаря деятельности фонда особо высокую популярность получил Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов), который в 2003 году был избран депутатом Госдумы. А после избрания мэром Екатеринбурга в сентябре 2013 года у политика начался конфликт с Андреем Кабановым, который в 2014 году вновь возглавил фонд и покинул этот пост в 2019 году. Сейчас президентом фонда является депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков. В ноябре 2022 года господин Жуков отправился добровольцем в зону СВО, вернулся весной 2023 года.

Господин Жуков заявил “Ъ”, что фонд намерен подать исковое заявление в райсуд Екатеринбурга. По его словам, ранее представители организации отправляли письма Евгению Ройзману (внесен в реестр иностранных агентов) с просьбой добровольно выйти из состава учредителей, но ответа не дождались.

«Держать его в учредителях — для организации это репутационные потери. Тем более он сейчас иностранный агент, и мы понимаем, что он никогда в фонд не вернется»,— пояснил Тимофей Жуков.

Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) не считает требования обоснованными: «Я создатель, основатель и учредитель этого фонда, какие могут быть ко мне иски? Фонд не существует с 2014 года, его имя как-то пытаются использовать, но он с 2014 года никакой работы не ведет»,— заявил он корреспонденту «Ъ-Урал». На сайте фонда последняя новость о работе была опубликована в апреле 2021 года, а до этого все материалы датированы 2019 годом. В группе во «ВКонтакте» фонд имеет 91 тыс. подписчиков, там регулярно появляются новости из разных городов России о преступлениях, совершенных в сфере наркопотребления.

Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) в апреле 2022 года был трижды оштрафован на 150 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ. В мае 2023 года райсуд вынес ему приговор по части 1 статьи 280 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) и обязал выплатить штраф в 260 тыс. руб. Уголовное дело, по данным следствия, было возбуждено за то, что он в прямом эфире на YouTube критически высказался об СВО, а также о символе Z.

«В законе (ст. 15 ФЗ "О некоммерческих организациях") приведены случаи, в которых учредитель может быть исключен: физическое лицо в случае смерти, признания недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим,— обращает внимание управляющий партнер юридической компании "Генезис" Артем Денисов.— Таким образом, в настоящий момент правовых оснований исключить Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов — “Ъ”) из состава учредителей фонда нет».

*Евгений Ройзман включен в список иноагентов.

Мария Игнатова, Екатеринбург

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