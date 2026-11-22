Российские войска заняли Сосновый Бор в Харьковской области
Минобороны России сообщило о взятии села Сосновый Бор в Харьковской области Украины. Село в Чугуевском районе области заняли подразделения группировки войск «Север».
До 1956 года село называлось Гнилушка. Согласно украинской переписи, на 2001 год население не превышало 155 человек. Сосновый Бор расположен на левом берегу реки Польная. За сосновым лесом в нескольких километрах от села находится Печенежское водохранилище. Возле Соснового Бора пролегает автомобильная дорога Т-2104.