До 1956 года село называлось Гнилушка. Согласно украинской переписи, на 2001 год население не превышало 155 человек. Сосновый Бор расположен на левом берегу реки Польная. За сосновым лесом в нескольких километрах от села находится Печенежское водохранилище. Возле Соснового Бора пролегает автомобильная дорога Т-2104.