Прокуратура отнеслась к Евгению Ройзману по-вегетариански

Прокуратура объявила, какого наказания хочет для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) в процессе о дискредитации вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Гособвинение потребовало оштрафовать оппозиционера на 260 тыс. руб. за прямой эфир, в котором он беседовал с гражданами о спецоперации. Сам Евгений Ройзман назвал позицию обвинения «вегетарианским запросом». Суд получил около трех десятков обращений в поддержку Ройзмана, в том числе от певицы Аллы Пугачевой и вдовы первого президента России Наины Ельциной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Ройзман (внесен в список иностранных агентов)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Ройзман (внесен в список иностранных агентов)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Третье по счету заседание по уголовному делу Евгения Ройзмана прошло 18 мая. Бывшего мэра Екатеринбурга обвиняют в дискредитации вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Обвинение утверждает: 1 июля 2022 года он находился в помещении благотворительного Фонда Ройзмана, где, «желая подорвать авторитет вооруженных сил РФ», провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы». Там он, в частности, называл специальную военную операцию на Украине «войной», а букву Z сравнил с нацистской символикой. При этом он «не пояснял» цели проведения СВО, подчеркивает обвинение.

В начале заседания выступил свидетель обвинения Юрий Контемиров — один из зрителей видеоролика. «Смотрел запись эфира в августе. Меня огорчило, что Евгений Ройзман выставлял страну в неприятном свете, негативно высказывался о православии, об армии, о государстве и президенте. Говорил, что в войну не нужно было ввязываться»,— пояснил господин Контемиров.

Но на вопрос защиты, повлияли ли слова Евгения Ройзмана на его отношение к российской армии, свидетель ответил: «Я к действиям ВС РФ отношусь нормально. Сам воевал в Афганистане. После просмотра видео мое мнение об армии не изменилось, я как уважал ее, так и уважаю».

Затем суд выслушал учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер. Она назвала Евгения Ройзмана «человеком фантастически неравнодушным» и вспомнила несколько эпизодов, когда политик помогал больным спинальной мышечной атрофией (СМА) и другим нуждающимся. «Когда он стал мэром, мне казалось, что он выстроит дистанцию и отстранится. Но нет. Даже тогда весь его кабинет был заставлен коробками, инвалидными колясками и другой гуманитарной помощью. Помещение было больше похоже на склад для нуждающихся, чем на кабинет мэра»,— рассказала госпожа Федермессер.

Последним выступил Дмитрий Бахтин — отец мальчика со СМА, на лечение которого Евгений Ройзман помог собрать 160 млн руб. «Это человек, который подарил жизнь моему ребенку. В 2020 году у меня родился сын, через месяц ему поставили диагноз СМА. В медучреждениях нам отказывали в получении лекарства, и мы решили собирать средства на лечение самостоятельно. 5 сентября 2020 года Евгений Ройзман позвонил мне и сказал, что будет помогать. В свой день рождения он попросил всех, кто хотел его поздравить, перевести средства на лечение нашего сына. Делали все, чтобы закрыть сбор. И это получилось»,— рассказал господин Бахтин.

Защита попросила суд приобщить к материалам дела около 30 положительных характеристик на Евгения Ройзмана. В частности, их дали вдова первого президента России Наина Ельцина, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева, экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов), режиссеры Николай Коляда и Алексей Федорченко. Некоторые характеристики, в том числе от певицы Аллы Пугачевой, суд отказался приобщать, заявив, что они составлены не процессуально.

«Непроцессуальное — это все те характеристики, где сказали, что Ройзмана нужно отпускать, нельзя преследовать и подобное»,— пояснил журналистам в перерыве подсудимый.

В ходе прений гособвинение повторило свое мнение о виновности Евгения Ройзмана и запросило для него штраф в размере 260 тыс. руб. «В обвинительном заключении нет конкретных высказываний, которые, по версии стороны обвинения, являются противоправными. Есть только их интерпретация стороной обвинения,— заявил адвокат экс-мэра Владислав Идамжапов.— Указывается, что Ройзман использовал слово "война" и не упоминал цели проведения СВО. Но в России нет акта, обязывающего граждан называть цели СВО. Также нет обязанности называть происходящее между Россией и Украиной СВО. Юридический статус СВО не определен, указа о начале спецоперации не было, начало СВО было объявлено обращением президента»,— пояснил господин Идамжапов.

По мнению адвоката, у Евгения Ройзмана не было преступного умысла дискредитировать армию, поскольку он не мог знать, какие вопросы зрители будут задавать в ходе прямого эфира. «Если нет умысла, нет и состава преступления»,— резюмировал Владислав Идамжапов.

После прений Евгений Ройзман выступил с последним словом. Политик поблагодарил всех, кто написал ему положительную характеристику. «Я прожил хорошую жизнь, ни о чем не жалею и ничего не боюсь. Никто не может отнять у меня право говорить то, что я думаю»,— заключил экс-мэр. После заседания он признался журналистам, что ожидал «более сурового» запроса наказания со стороны гособвинения.

«Совершенно неожиданно, что запросили 260 тыс. руб. штрафа. Это абсолютно вегетарианский запрос. Все понимают, что ничего плохого я не совершил. С другой стороны, еще приговор не звучал, так что не будем загадывать»,— сказал Евгений Ройзман.

На заседании по делу экс-мэра присутствовал главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов. «Ройзман всех всегда поддерживает. Пришло время теперь нам вступиться за него»,— сказал он.

Приговор Евгению Ройзману огласят в пятницу, 19 мая.

Катерина Якушева, Екатеринбург