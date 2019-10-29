Евгений Ройзман легких путей не ищет

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил “Ъ”, что готов выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах в Государственную думу по одномандатному округу. Опрошенные “Ъ” эксперты сомневаются в электоральных перспективах политика. Сам господин Ройзман заявил, что три политические партии уже предложили ему поддержку, но он считает, что собирать подписи для самовыдвижения «гораздо честнее».

Информация о том, что бывший депутат Госдумы и мэр Екатеринбурга до 2018 года Евгений Ройзман может принять участие в выборах в Госдуму, появлялась и ранее. В начале недели местные СМИ Екатеринбурга сообщили о планах бывшего главы города начать сбор средств для участия в выборах. О своем намерении участвовать в выборах господин Ройзман рассказывал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

С корреспондентом “Ъ” бывший мэр был более конкретен и сообщил, что намерен баллотироваться в депутаты как одномандатник.

«Пока выборы в Государственную думу — единственные выборы, которые реально есть на горизонте»,— заявил Евгений Ройзман. По его словам, три политические партии уже предложили ему выдвигаться на выборах. Впрочем, какие именно, он уточнить отказался.

Сообщения о сборе частных пожертвований на предвыборную кампанию Евгений Ройзман опроверг. Он заявил, что пока не намерен просить сторонников о финансовом вспомоществовании. При этом на избирательную кампанию политик намерен потратить 20–25 млн руб.

Евгений Ройзман родился в 1962 году. В 1981 году он был осужден по ч. 2 ст. 144 УК РСФСР (кража), ч. 3 ст. 147 УК РСФСР (мошенничество) и ч. 2 ст. 218 УК РСФСР (незаконное ношение холодного оружия). Судимость была снята в 1984 году. После этого господин Ройзман работал слесарем-сборщиком на Уралмаше. В 1992 году основал фирму «Ювелирный дом», а в 1999 году — частный музей «Невьянская икона» и фонд по борьбе с распространением наркотиков в Екатеринбурге «Город без наркотиков». В ноябре 2002 года Евгений Ройзман был назначен советником руководителя администрации губернатора Свердловской области. В 2003–2007 годах господин Ройзман был депутатом Госдумы VI созыва, входил в комитет ГД по безопасности, комиссию по проблемам Северного Кавказа и комиссию при правительстве РФ по противодействию наркотикам. В 2011 году запустил проект «Страна без наркотиков». В 2012 году бывшая подопечная фонда «Город без наркотиков» Наталья Гриневская рассказала о пытках в учреждении и назвала его «концлагерем Ройзмана». Сам Евгений Ройзман все обвинения отрицал. 8 сентября 2013 года он выиграл выборы мэра Екатеринбурга, после чего покинул пост президента фонда. В городе на тот момент существовала двуглавая модель организации исполнительной власти: фигура мэра была скорее декоративной, реальные полномочия концентрировались в руках сити-менеджера, избираемого депутатами городской думы. На выборы мэра господин Ройзман шел от партии «Гражданская платформа», в разное время также являлся членом «Справедливой России» и «Правого дела». В мае 2017 года он объявил об участии в выборах губернатора Свердловской области от партии «Яблоко», однако снял свою кандидатуру, не пройдя муниципальный фильтр. 3 апреля 2018 года заксобрание Свердловской области отменило прямые выборы мэра Екатеринбурга и упразднило должность сити-менеджера. 22 мая стало известно, что господин Ройзман подал в отставку.

Господин Ройзман утверждает, что три партии уже предложили ему поддержку при выдвижении. Несмотря на возможную партийную поддержку, бывший мэр Екатеринбурга планирует собрать необходимые для регистрации в качестве независимого кандидата подписи избирателей.

«Идти по подписям гораздо честнее и правильнее. Тем более сбор подписей — это лучший старт для избирательной кампании»,— полагает он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва состоятся в 2021 году. По мнению политолога Ростислава Туровского, «политическая карьера Евгения Ройзмана выглядит крайне неровно, а после ухода с поста мэра он рискует и вовсе столкнуться с забвением со стороны избирателей, поэтому ему необходимо генерировать новостные поводы, и ранний старт его думской кампании ярко свидетельствует о том, что ему приходится бороться за политическое выживание». Политолог, специалист по региональной политике в России Виталий Иванов также считает, что «у Ройзмана есть иллюзии насчет своей популярности», а участие в выборах «его от них излечит». По словам господина Иванова, Евгений Ройзман внесен «в условный черный список людей, которых не пускают в федеральную политику». Эксперт предполагает, что политика до выборов не допустят.

Никита Прокшин