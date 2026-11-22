Даже когда полгода уже сделали, что ночью перестала работать граница, то люди почти всегда ежедневно оставались на ночь. Очереди большие — где-то 200-150 человек, бывало и 400 даже оставалось тех, кто не успевал до 19:00 часов пройти. Они шли в гостиницы, которые все были заполнены. Кафешки рядом, магазины, большие центры — все равно люди ходили и покупали, и Нарва как-то жила за счет вот этого транзита. Точно так же в Ивангороде.