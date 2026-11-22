Близко, но так далеко
Как закрытие границы с Эстонией скажется на жителях приграничья и бизнесе
Россияне и эстонцы не смогут навещать родственников, а бизнес лишится клиентов. О таких последствиях закрытия границы между двумя странами говорят жители близлежащих районов.
Накануне мэр Нарвы Яан Тоотс заявил, что будет добиваться открытия гуманитарных коридоров после закрытия границы с Россией 1 декабря. По его словам, полностью прекратить сообщение между двумя странами нереально. Между тем запрет коснется и пешеходов, и всех видов транспорта. Поводом стала попытка поджога эстонского оборонного завода, в организации которой Таллин обвинил российские спецслужбы. В Кремле эти обвинения назвали безосновательными.
Как пояснил Тоотс порталу Postimees, многие горожане не смогут навещать родственников, в том числе тех, кому необходима помощь. Для этого придется добираться в объезд через Латвию, Литву или Турцию. Закрытие границы ударит и по местному бизнесу, рассказал “Ъ FM” житель Нарвы и Ивангорода Иван Гурда:
«Для той стороны и для Ивангорода мы слышали это, но не воспринимали. Никто не хочет этого. Первой умрет Нарва. У меня есть там вид на жительство. Это мертвый город. 80% граждан Нарвы просто в шоке от того, что делает правительство Эстонии.
Если в Ивангороде все 100% ходили, родственников, конечно, много: исторически два города — это один был. Русские, кто живет в Ивангороде, и нарвитяне, они до сих пор не разделяют этот город чисто психологически.
Ну, а другая ситуация — поговаривают, всегда войны начинаются после закрытия границ. Не дай бог, конечно, но пропадает надежда, меняется уклад жизни у многих. Очень много бизнесов, маленькие, как-то оно и держалось даже при том, что не всех пропускали туристов.
Даже когда полгода уже сделали, что ночью перестала работать граница, то люди почти всегда ежедневно оставались на ночь. Очереди большие — где-то 200-150 человек, бывало и 400 даже оставалось тех, кто не успевал до 19:00 часов пройти. Они шли в гостиницы, которые все были заполнены. Кафешки рядом, магазины, большие центры — все равно люди ходили и покупали, и Нарва как-то жила за счет вот этого транзита. Точно так же в Ивангороде.
Как начались очереди, гостиницы полные, малый бизнес работает, таксисты работают. Сейчас по закрытию я даже не представляю: все обмены валют на той стороне, все маленькие магазинчики — там и так в Нарве ты идешь, там все закрыто. Многие на работу ходили в Россию и даже оставались там какое-то время, и в порту услуга, работают люди. Они приносили деньги с России и тратили в Эстонии. Нет логики просто в этом».
Мэр Нарвы также предложил оказать финансовую поддержку местному бизнесу, который рискует остаться без клиентов. Для многих россиян Эстония до сих пор была одним из самых удобных сухопутных путей в Европу. На новогодние праздники перевозчики уже продали половину билетов, рассказали ранее “Ъ FM” в одной из транспортных компаний.
Теперь поездки к родственникам станут гораздо сложнее и дороже. Например, перелет с пересадкой в Стамбуле обойдется в три-пять раз дороже прежнего маршрута. Но последствия могут оказаться куда серьезнее. Закрытие границы ударит по всему северо-востоку Эстонии и ускорит отток населения, опасается местная жительница Ирина Шавырина. По ее словам, люди начнут просто уезжать из Нарвы:
«Очень недовольны тем, что происходит. Не в продуктах дело только. Ходили туда покупать, потому что они дешевле, вкус другой, как им кажется. Собираются закрыть эту границу. У многих будут прямо большие проблемы из-за того, что родственники там и сям, здесь старые мамы-папы, молодые или наоборот. Все в ужасе.
И плюс еще боятся, что благодаря тому, что туризм проезжал через Нарву, будет закрыто много гостиниц и мест общего питания, а это тоже какая-то статья доходов все-таки для города. Плюс еще люди, скорее всего, будут уезжать оттуда, потому что если будет все закрываться и работы нет, что там делать? В общем, наша так называемая Ида-Вирумаа в экономической опасности, скажем так».
По словам экспертов, на грузоперевозках закрытие российско-эстонской границы почти не скажется. Раньше через порты Таллина шел огромный поток контейнеров, но сейчас объемы упали почти в пять раз. А автотранспорт здесь играет малую роль, через границу проходит всего несколько десятков фур в день, а основные грузы везут по железной дороге. Но даже так для поставок из Европы закрытие пунктов не критично: остается транзит через Латвию, Литву и Белоруссию.