Интересно, что, если бы показать протокол гонки человеку, который ее не смотрел, он мог бы с полным на то основанием предположить, что Ферстаппен в ней доминировал. А то, что конкуренты были к нему так близко… Такое бывает. Ну, например, из-за появления машины безопасности на последних кругах. Ферстаппен действительно как начал заезд первым, так первым его и закончил — классический признак доминирования. Вот только в реальности у него постоянно кто-то висел на хвосте. То Джордж Рассел (Mercedes), то Ландо Норрис, то новоиспеченный чемпион мира Кими Антонелли. А еще они постоянно бодались друг с другом. В Лас-Вегасе вообще все с кем-нибудь сражались, то срывая куш, то тут же все спуская.