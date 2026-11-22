Гоночная рулетка
Макс Ферстаппен выиграл безумный Гран-при Лас-Вегаса
Лидер команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем прошедшего 22 ноября Гран-при Лас-Вегаса. Гонка уже ничего не решала в борьбе ни за титул чемпиона мира, ни за звание победителя Кубка конструкторов, но все равно она явно войдет в историю как совершенно безумное, непредсказуемое, словно рулетка, зрелище. Количество обгонов, случившихся по ходу этапа, подсчету не поддается, а на финише Ферстаппена от занявшего второе место Ландо Норриса отделили какие-то 0,6 секунды. Тот, в свою очередь, оторвался от ставшего третьим напарника по McLaren Оскара Пиастри меньше чем на секунду.
Организаторы Гран-при Лас-Вегаса наверняка грустили из-за того, что их гонка ничего глобального в нынешнем первенстве мира не решала. Ответы на главные вопросы были даны заранее. Еще в начале ноября чемпионом мира досрочно стал Кими Антонелли. Неделю спустя команда итальянского вундеркинда Mercedes оформила победу в Кубке конструкторов. В такой ситуации оставшиеся гонки зачастую превращаются в нечто проходное. Да, кто-то по-прежнему решает свои локальные задачи, но по большей части команды уже смотрят в будущее и готовятся к следующему сезону.
Однако ночная гонка в Лас-Вегасе получилась настолько безумной, что помнить ее будут еще очень долго.
Выяснилось, что машины образца 2026 года с их вызывающими постоянную критику гибридными силовыми установками, необходимостью постоянно следить за уровнем заряда батарей, всеми этими искусственными режимами обгона, когда по нажатию кнопки появляется дополнительная мощность и заезд превращается в то, что теперь называется «гонки йо-йо» (обгоны зачастую осуществляются не потому, что один из спортсменов выбрал, скажем, лучшую траекторию, а потому, что он банально накопил больше заряда в аккумуляторах), словно созданы именно для Лас-Вегаса.
Благодаря этим самым «качелям йо-йо» в этой гонке вообще не было ничего хотя бы более или менее стабильного. Хорошо характеризует происходившее вопрос, который Макс Ферстаппен задал своему гоночному инженеру сразу после финиша: «Безумие какое-то! Сколько обгонов я сегодня совершил?» «Много!» — ответили ему. Голландец мог бы поинтересоваться и тем, сколько раз обогнали его самого. Ответ был бы таким же. Ну а считать, сколько обгонов было в гонке всего,— занятие долгое. Можно не сомневаться лишь в том, что это был рекордный показатель.
Интересно, что, если бы показать протокол гонки человеку, который ее не смотрел, он мог бы с полным на то основанием предположить, что Ферстаппен в ней доминировал. А то, что конкуренты были к нему так близко… Такое бывает. Ну, например, из-за появления машины безопасности на последних кругах. Ферстаппен действительно как начал заезд первым, так первым его и закончил — классический признак доминирования. Вот только в реальности у него постоянно кто-то висел на хвосте. То Джордж Рассел (Mercedes), то Ландо Норрис, то новоиспеченный чемпион мира Кими Антонелли. А еще они постоянно бодались друг с другом. В Лас-Вегасе вообще все с кем-нибудь сражались, то срывая куш, то тут же все спуская.
Все без исключения преследователи Ферстаппена улучали момент и обгоняли его. Но в «гонках йо-йо» обогнать — это самое простое. Нужно еще удержаться впереди.
И тут Ферстаппен не оставлял соперникам шансов, стабильно возвращая себе лидерство, причем почти сразу. Но он прекрасно понимал, что все может решиться на последнем круге. Гонщик объяснял своей команде, что соперники раскусили его тактику и вполне могут после обгона на последнем круге пересечь линию раньше него.
Антонелли, когда была его очередь преследовать Ферстаппена, даже отрепетировал этот момент: после очередного обгона лидера линию он пересек на тысячную долю секунды раньше. И итальянец явно готовился провернуть этот трюк еще раз. Не прочь был попытать счастья и Рассел. Но британец сам себе все испортил. Пытаясь обогнать Антонелли, он заблокировал колеса, и его развернуло. Чуть погодя Антонелли что-то напутал с управлением, сжег весь запас батарей и откатился за пределы первой тройки. Зато в нее вернулся Норрис, а следом за ним — его напарник по McLaren Оскар Пиастри. Они с Ферстаппеном и поднялись на подиум, отстав от него на 0,6 и 1,5 секунды соответственно.
Потом уже Ферстаппен скажет, что получил большое удовольствие, когда увидел в зеркалах, что случилось с Расселом. Они уже давно не ладят, а в Лас-Вегасе старые обиды обострились после того, как гонщики не поделили дорогу по ходу третьей тренировки. Тогда Рассел заявил журналистам, что голландец много о себе думает и его надо поставить на место. Ферстаппен же не отказал себе в удовольствии поддеть конкурента уже после гонки. «Он очень много болтает. Но мне все равно, он ведь настолько ниже меня уровнем. И вообще, карма — та еще стерва. Когда я увидел в зеркалах, что с ним случилось, я подумал: фантастика, день становится все лучше и лучше!»
Ферстаппен благодаря успеху в Лас-Вегасе (для него это четвертая победа в сезоне) закрепился на втором месте в общем зачете — 304 очка (у Антонелли — 402). Следом с отставанием в 37 очков идет Льюис Хэмилтон (Ferrari), и только четвертым на расстоянии еще в три очка — Рассел. А до конца чемпионата осталось всего две гонки.