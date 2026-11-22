Решетников обещает высокий спрос на российские плавучие АЭС
Российские плавучие атомные электростанции могут иметь большой успех на мировом энергетическом рынке благодаря растущему спросу на электроэнергию в прибрежных государствах. Таким мнением министр экономического развития Максим Решетников поделился в интервью телеканалу РБК.
По словам министра, Россия уже развивает технологии плавучей атомной энергетики для обеспечения крупных промышленных проектов в районе Северного морского пути. При этом производство энергоблоков организовано в кооперации с Китаем: часть работ выполняется российскими предприятиями, часть — китайскими.
Господин Решетников считает, что такие электростанции будут особенно востребованы в странах с выходом к морю, испытывающих нехватку электричества. Их строительство и эксплуатация открывают возможности для привлечения иностранных инвестиций, загрузки производственных мощностей и подготовки специалистов в странах-партнерах.
Первая российская плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» была запущена в 2020 году в городе Певек на Чукотке. Кроме того, «Росатом» строит плавучие энергоблоки для снабжения электричеством Баимского горно-обогатительного комбината. В мае 2026 года первый реактор этого проекта был отправлен на Дальний Восток.