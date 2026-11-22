Первая российская плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» была запущена в 2020 году в городе Певек на Чукотке. Кроме того, «Росатом» строит плавучие энергоблоки для снабжения электричеством Баимского горно-обогатительного комбината. В мае 2026 года первый реактор этого проекта был отправлен на Дальний Восток.