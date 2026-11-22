Один человек погиб и трое ранены в ЛНР из-за ударов ВСУ
В результате налета беспилотников ВСУ на территорию ЛНР один человек погиб, трое получили ранения.Инцидент произошел в Северодонецке, где при попытке ударить по автомобилю «Газель» под обстрел попал проезжавший рядом велосипедист, который скончался. Об этом сообщил в Telegram глава ЛНР Леонид Пасечник.
Двое водителей пострадали при обстреле транспортных средств на автодорогах Беловодского и Кременского округов. Еще один мужчина получил ранения в селе Осиновое Новопсковского округа, где удар был нанесен вблизи жилого дома. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Повреждены также жилые дома, техника и объекты промышленной, транспортной и энергетической инфраструктуры в Алчевске, Белокуракинском, Новоайдарском, Троицком, Беловодском, Краснодонском и Антрацитовском округах. Специальные службы работают над ликвидацией последствий атак.