Двое водителей пострадали при обстреле транспортных средств на автодорогах Беловодского и Кременского округов. Еще один мужчина получил ранения в селе Осиновое Новопсковского округа, где удар был нанесен вблизи жилого дома. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.