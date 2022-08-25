Евгению Ройзману разрешили ходить и говорить

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения обвиняемому в дискредитации армии Евгению Ройзману, запретив совершать некоторые действия. Политик, в частности, не сможет пользоваться телефоном и интернетом, а также писать письма и отправлять телеграммы. Требование следствия запретить обвиняемому покидать жилище дольше чем на одну минуту в сутки судьей было отвергнуто. Господин Ройзман, в защиту которого выступили многие известные музыканты и писатели, был освобожден в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отверг требование правоохранителей запретить обвиняемому в дискредитации армии Евгению Ройзману выходить из дома

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Суд отверг требование правоохранителей запретить обвиняемому в дискредитации армии Евгению Ройзману выходить из дома

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В четверг судья Оксана Мамонтова рассмотрела ходатайство следствия об избрании меры пресечения для бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, в отношении которого возбуждено уголовное дело о дискредитации вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Противоправные действия, по мнению следствия, господин Ройзман совершил, разместив 1 июля ролик «Ответы на ваши вопросы» на видеохостинге YouTube, где поделился своим негативным мнением о военной спецоперации РФ на Украине. Ранее он уже трижды был оштрафован по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация вооруженных сил РФ), решения судов вступили в законную силу. Накануне Евгений Ройзман был задержан, в его жилище, музее Невьянской иконы и Фонде Ройзмана прошли обыски.

Представитель московской следственной группы ходатайствовала об избрании для господина Ройзмана меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Так, следствие требовало до 29 сентября запретить покидать ему жилье с 0:00 до 23:59, посещать публичные места и мероприятия, пользоваться телефоном и интернетом (кроме общения с адвокатом и следователями), общаться без письменного разрешения следователя с любыми лицами. Прокурор, сочтя, что обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, поддержал ходатайство.

К слову, единственной минуте «свободы» в сутки удивилась даже судья Мамонтова. Евгений Ройзман из-за решетки высказал свое мнение по поводу ходатайства следствия: «Ваша честь, я откровенно против. Даже в следственном изоляторе, у меня было больше прав и возможностей». Он отметил также, что список ограничений, на котором настаивает сторона обвинения, станет препятствием для эффективной работы Фонда Ройзмана. Эта благотворительная структура адресно помогает людям в трудных жизненных ситуациях. Как сообщается на сайте, Фонд Ройзмана является крупнейшей организацией Урала, которая существует только на частные пожертвования сторонников со всего мира. «Порядка 500 семей замкнуты на фонд — малоимущие, с разными проблемами. Как минимум сто обращений в неделю поступает отовсюду. Большая часть приема этих обращений — это соцсети. На меня замкнуто очень много — в частности, еженедельные приемы, на которые приходят до ста человек, где зачастую бывают вопросы жизни и смерти. И меня взять и вычеркнуть из этой деятельности — это просто нечестно по отношению к тем людям, которым я помогаю»,— объяснил господин Ройзман.

По ходатайству адвоката были приобщены положительные характеристики на Евгения Ройзмана от известных музыкантов и писателей. «Дмитрий Быков (внесен в реестр СМИ-иноагентов.— “Ъ”) характеризует Евгения Ройзмана настоящим патриотом своего города, указывает на его заслуги. Юрий Шевчук обратился в судебные органы с положительной характеристикой, с аналогичной — Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Борис Акунин»,— перечислила судья Мамонтова. Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов написал в обращении: «Я знаю Е. В. Ройзмана 30 лет как выдающегося поэта, а 15 — лично. Он тот, о ком говорят — гуманист. Именно Евгений был одним из тех, кто несколько раз смог организовать сбор денег для детей со СМА. Он спасал людей от неизлечимых болезней, а иконы — от недобросовестных рук и денег. Ройзмана любит и уважает один из фундаментальных городов нашей страны. Он всегда опора для тех, кому нужна помощь».

После двух часов в совещательной комнате судья Оксана Мамонтова частично удовлетворила ходатайство следствия и прокуратуры.

Согласно решению суда, Евгению Ройзману запрещено посещать публичные места и мероприятия; общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями по уголовному делу (за исключением семьи, проживающей с ним в квартире); отправлять и получать письма и телеграммы (за исключением тех, что относятся к делу); пользоваться любыми средствами связи (за исключением случаев общения с адвокатом, следователем, прокурором, судом или вызовов скорой или аварийно-спасательной службы). Кроме того, с обвиняемого взято обязательство о явке по требованию следствия. Требование запретить экс-мэру Екатеринбурга покидать жилище с 0:00 до 23:59 судья Мамонтова отвергла и постановила освободить господина Ройзмана из-под стражи немедленно в зале суда.

По словам адвоката обвиняемого Владислава Идамжапова, считать решение о мере пресечения господину Ройзману негуманным нельзя: «Ходить можно, разговаривать можно, значит, какие-то конституционные гарантии соблюдены». Будет ли обжаловано решение судьи Мамонтовой, станет понятно после его тщательного изучения, добавил адвокат. По закону на это есть трое суток. Говорить о перспективах расследования и будущего судебного процесса господин Идамжапов отказался.

Артем Рябов, Диана Сунагатуллина, Екатеринбург