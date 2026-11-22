Что известно об ударах БПЛА по регионам России к утру 22 ноября
Курская область
150 украинских беспилотников было сбито за прошедшие сутки над территорией Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
В результате атак пострадали три человека. В деревне Щекино Рыльского района ранены 46-летний мужчина и 55-летняя женщина, в поселке Коренево Кореневского района — 43-летний мужчина.
Белгородская область
За минувшие сутки ВСУ 138 раз атаковали территорию Белгородской области, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
В результате атак один мирный житель погиб, еще шестеро ранены.
Брянская область
32-летний мужчина 32 лет ранен в результате атаки БПЛА в селе Кистер Брянской области.
Донецкая народная республика
Автобус поврежден в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Горловке, сообщил глава города Иван Приходько. О пострадавших не сообщается.
Более 279 тыс. абонентов в 12 муниципалитетах ДНР остаются без электричества после ночной атаки ВСУ, сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков.
Луганская народная республика
В результате налета беспилотников ВСУ на Северодонецк один человек погиб, трое получили ранения. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Ростовская область
Беспилотники уничтожены ночью в Таганроге, Волгодонске, Миллеровском, Неклиновском и Усть-Донецком районах, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших не поступала. В Миллеровском районе повреждено частное домовладение.
Воронежская область
Силы ПВО уничтожили за ночь 23 украинских БПЛА над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Повреждены частные дома, а также два легковых автомобиля.
Краснодарский край
Пять человек пострадали в результате падения обломков БПЛА, сообщил оперштаб региона. Четверо жителей ранены в поселке городского типа Афипский Северского района, еще один — станице Медведовской Тимашевского район.
Чеченская республика
Режим беспилотной опасности был объявлен в Чечне, сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.