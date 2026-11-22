Германия отвергла финальный проект текста климатической конференции в Анталье
Германия не готова согласовать итоговое решение климатической конференции ООН COP31 в Анталье в предложенной редакции. Об этом перед заключительным пленарным заседанием заявил министр окружающей среды ФРГ Карстен Шнайдер, сообщает Der Spiegel. Турецкое председательство представило уже третий вариант текста. Министр экологии Франции Моник Барбю также отвергла его, назвав еще слабее предыдущего.
«Отступление от прежних решений по защите климата — последнее, что Германия может себе позволить»,— сказал господин Шнайдер (цитата по Der Spiegel). Ответственность за ситуацию он возложил прежде всего на нефтедобывающие страны. По данным издания, Саудовская Аравия от имени арабской группы несколько дней блокирует продвижение переговоров и пытается пересмотреть договоренности об отказе от угля, нефти и газа.
Германия, Франция и делегация ЕС вместе с союзниками всю ночь готовили компромисс. Они предлагали яснее закрепить в документе согласованный в Дубае в 2023 году отход от ископаемого топлива и связать его с нынешними требованиями, в том числе электрификацией. Однако в десятистраничном проекте, который руководство конференции представило рано утром, отказ от ископаемого топлива упоминается лишь косвенно.
Конференция к моменту заявления затянулась на 40 часов сверх отведенного срока. Голосование по итоговой декларации должно было начаться в 9:00 по местному времени. Дальнейший ход переговоров оставался неясным. Господин Шнайдер по-прежнему допускал достижение соглашения, но не на основе представленного проекта, и не исключил, что 22 ноября участники так и не придут к консенсусу.