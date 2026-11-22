Германия, Франция и делегация ЕС вместе с союзниками всю ночь готовили компромисс. Они предлагали яснее закрепить в документе согласованный в Дубае в 2023 году отход от ископаемого топлива и связать его с нынешними требованиями, в том числе электрификацией. Однако в десятистраничном проекте, который руководство конференции представило рано утром, отказ от ископаемого топлива упоминается лишь косвенно.