«Мы заняли свою нишу еще 20 лет назад для того, чтобы делать конкретное вино — сложное, многогранное, тонкое, терруарное. Были построены специальные цеха, куплено необходимое оборудование. Если предприятие работает, пытаясь сделать что-то качественное, то оно не может распыляться на все сразу. Поэтому мы лично никак на это не реагируем, только радуемся за то, что люди стали пить больше игристого — молодцы. На это должны реагировать крупные производители, потому что они подвержены всем этим изменениям. Мы же наоборот делаем тренды, создавая вина определенных типов и стилей.