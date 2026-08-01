Розыск Павла Дурова и миграционный кризис в Испании
Чем запомнилась неделя 27 июля—1 августа: цифры, цитаты и факты
Побережье Испании
Фото: Jon Nazca / Reuters
Цифры недели
В испанский эксклав Сеута в Африке проникли около 60 тыс. мигрантов из Марокко.
За пять лет восьмой созыв Госдумы принял 2980 федеральных законов.
Глава ФНС Даниил Егоров: повышение ставки НДС до 22% принесло бюджету 426 млрд руб. в первой половине 2026 года.
Ozon повысит тарифы на страхование от атак БПЛА в 3,3 раза.
Туроператоры в июне оформили возвраты примерно за 30 тыс. аннулированных путевок в Крым на 1,5 млрд руб.
Количество ликвидаций гостиничных компаний в РФ выросло на 21,8%.
Иностранцы в январе—июне совершили 2,99 млн туристических поездок в РФ, это худший результат с 2021 года.
В первой половине года судебные приставы взыскали с должников по алиментам 53,3 млрд руб.
Поставки за границу подсолнечного масла в июле могут снизиться на 14,3% год к году, в августе — на 40%.
Оборот зарубежной электроники в РФ в первом полугодии вырос на 6% в годовом выражении, а количество заказов — на 28%.
Выручка «Яндекса» во втором квартале выросла на 16%, до 386 млрд руб., за полугодие — на 19%, до 759 млрд руб.
Впервые за 15 лет в российском рейтинге новых легковых машин снова появится марка «Волга».
Число вакансий для кузнецов выросло на 141%.
Продажи армянского коньяка и вина снизились за год на 11–12%.
Производство российских вин снизилось на 12,6–14% после трех лет роста.
Владимир Путин увеличил численность военнослужащих вооруженных сил РФ на 25 тыс. человек.
Цитаты недели
«Подлинный выбор и воля людей, граждан России лежат в основе всех наших стратегических решений» (президент РФ Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы восьмого созыва и назвал их боевым отрядом народа).
«На нас ополчился весь "цивилизованный", так сказать, мир, который так себя сам называет» (глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа «поддерживает антироссийские общества» за рубежом и хочет посеять в России «смуту»).
«Не дайте наказам и предложениям, собранным в ходе кампании, остаться на бумаге» («Единая Россия» подготовила пособие для своих кандидатов в Госдуму, баллотирующихся по одномандатным округам).
«Эпоха отсутствия альтернатив закончилась» (премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с Владимиром Путиным).
По букве закона
Российские власти ввели новый временный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года.
ФСБ и СКР возбудили уголовные дела, фигурантом которых является основатель Telegram Павел Дуров. Спецслужба объявила его в международный розыск. Также предприниматель внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Мосгорсуд приговорил журналистку Дарью Шипачеву к 12 годам по делу о госизмене.
За махинации с БПЛА арестованы сотрудники Минпромторга и ГК «Эфко», в том числе председатель совета директоров ГК «Эфко» миллиардер Валерий Кустов.
Оперативники Службы экономической безопасности ФСБ задержали заместителя гендиректора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) Игоря Моисеенко.
К девяти годам колонии приговорен отмеченный Георгиевским крестом участник СВО Илья Погребнов. Проходя лечение в госпитале, контрактник, оставшийся без ноги, заказал себе наркотики, а попавшись с ними, пытался дать взятку.
Экс-директор «Финмаркет Черноземье» Дмитрий Наумовский получил 13 лет колонии за хищение имущества с помощью кабальных займов под залог недвижимости. Рассчитывая уйти от наказания, он в течение года проходил службу в зоне СВО.
Верховный суд РФ отказался изменить приговор жителю Карелии, который, протестуя против СВО, попытался поджечь военкомат, наполнив горючим бутылку из-под водки «Первак».
Экс-замминистра обороны Павлу Попову почти вдвое снизили срок наказания — с 19 до 10 лет колонии строгого режима.
Инициативы недели
ЦБ собирается ограничить срок, в который страховая компания сможет отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО.
На фоне массовых налетов БПЛА на российские объекты Wildberries начала поиск вакантных складских помещений в Казахстане.
Заместители губернатора Липецкой области, мэр Липецка, а также несколько министров и глав муниципальных округов вступили в мобилизационный резерв Минобороны.
АТОР предложила разрешить гидам разворачивать группы при ухудшении погоды в горах и не платить за это неустойку.
Отставки и назначения
Из Генпрокуратуры уволен главный специалист по изъятию активов в доход государства Сергей Бочкарев.
Глава Удмуртии Александр Бречалов ушел в отставку. Врио назначена советник главы Минсельхоза РФ Ольга Абрамова.
Экс-глава «Фосагро» Максим Волков покинул пост гендиректора Пикалевского глиноземного завода, который занимал с 2013 года.
Зинедин Зидан стал главным тренером сборной Франции, подписав контракт до чемпионата мира 2030 года.