Розыск Павла Дурова и миграционный кризис в Испании

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Цифры недели

В испанский эксклав Сеута в Африке проникли около 60 тыс. мигрантов из Марокко.

За пять лет восьмой созыв Госдумы принял 2980 федеральных законов.

Глава ФНС Даниил Егоров: повышение ставки НДС до 22% принесло бюджету 426 млрд руб. в первой половине 2026 года.

Ozon повысит тарифы на страхование от атак БПЛА в 3,3 раза.

Туроператоры в июне оформили возвраты примерно за 30 тыс. аннулированных путевок в Крым на 1,5 млрд руб.

Количество ликвидаций гостиничных компаний в РФ выросло на 21,8%.

Иностранцы в январе—июне совершили 2,99 млн туристических поездок в РФ, это худший результат с 2021 года.

В первой половине года судебные приставы взыскали с должников по алиментам 53,3 млрд руб.

Поставки за границу подсолнечного масла в июле могут снизиться на 14,3% год к году, в августе — на 40%.

Оборот зарубежной электроники в РФ в первом полугодии вырос на 6% в годовом выражении, а количество заказов — на 28%.

Выручка «Яндекса» во втором квартале выросла на 16%, до 386 млрд руб., за полугодие — на 19%, до 759 млрд руб.

Впервые за 15 лет в российском рейтинге новых легковых машин снова появится марка «Волга».

Число вакансий для кузнецов выросло на 141%.

Продажи армянского коньяка и вина снизились за год на 11–12%.

Производство российских вин снизилось на 12,6–14% после трех лет роста.

Владимир Путин увеличил численность военнослужащих вооруженных сил РФ на 25 тыс. человек.