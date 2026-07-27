Народ к отряду готов

27 июля президент России Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы восьмого созыва и назвал их боевым отрядом народа. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что осталось выслушать мнение народа, причем уже скоро, 20 сентября.

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Перед началом встречи, а ожидание не было кратким, депутатов Госдумы в Георгиевском зале Кремля развлекали, признаться, странными мотивами. Звучала музыка из русской народной песни-романса, свойственной Надежде Кадышевой, «Когда б имел златые горы и реки, полные вина, все отдал бы за ласки, взоры, чтоб ты владела мной одна...». Но Владимира Путина все не было.

Что ж, с самого начала заход, обозначенный им депутатам, был эпическим:

— Прошедшие пять лет, а это период вашего депутатства, были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. И это никакое не преувеличение, так оно и есть, когда в борьбе, острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства.

В начале спецоперации масштабность задач виделась все-таки, кажется, более скромно.

К депутатам у Владимира Путина нет никаких вопросов:

— В непростых условиях вы действовали профессионально и уверенно совместно с коллегами из Совета федерации и правительства, администрации президента, из регионов Российской Федерации.

Сам Владимир Путин давно сделал выбор между двумя статьями Устава ООН, о праве наций на самоопределение и о принципе территориальной целостности государства, в пользу первой:

— Подлинный выбор и воля людей, граждан России лежат в основе всех наших стратегических решений. Никаких других целей у нас нет. Именно это так не нравится тем, кто отказывает другим народам в их праве на самоопределение, на свой, свободный путь. Когда им выгодно, они всегда вспоминают Устав Организации Объединенных Наций, а первую статью предпочитают сегодня забывать — право наций на самоопределение. Тем, кто привык видеть в других странах не равноправных партнеров, а покорных, бессловесных вассалов, такие двойные стандарты всегда выгодны. Но мы прекрасно понимаем, что происходит.

Да, было бы странно, если бы на такой встрече российский президент не говорил про Украину:

— С незаконными ограничениями, попытками сдерживания и давления мы сталкиваемся давно: и после «русской весны» 2014 года, и до того. Но с 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход, просто ставит мировые рекорды. Причем сразу по двум критериям — и по числу так называемых санкций, и по их бесполезности. По ущербу, которые эти санкции наносят прежде всего самим их авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других стран.

Было бы также странно, если бы Владимир Путин признал, что санкции бьют в самое сердце российской экономики. То есть он говорил то, что и должен был говорить:

— Народ России никому и никогда не сломить. Этого не было никогда и никогда не будет.

Аплодировали ему так, как и должны были аплодировать. Один из депутатов, не в силах расстаться с телефоном, держал его в левой руке и колотил по нему правой с такой силой, что я не сомневался: это был ненавистный с недавних пор iPhone.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Без телефона нет депутата

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Без телефона нет депутата

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Предстояла церемония награждения наиболее отличившихся (даже по сравнению со всеми) депутатов, и сначала честь была оказана председателю Госдумы Вячеславу Володину. Он сначала должен был выступить с ответным словом, а потом получить из рук президента орден «За доблестный труд».

Но президент что-то сказал коллеге, посмотрел на сотрудников протокола, и вышла заминка: диктор через какое-то время анонсировал получение ордена, а затем к микрофону подошел Владимир Путин:

— Хотел, чтобы Вячеслав Викторович выступил, но уже в качестве награжденного, с соответствующей государственной наградой.

То есть чтобы на груди у него был уже орден. Так, стоит согласиться, еще красивее.

Вячеслав Володин по понятным причинам нисколько не возражал.

— У нас буквально в этом месяце — 25 лет, как был по вашей инициативе,— говорил он прямо в глаза президенту,— принят закон о политических партиях. Вы выбрали путь построения конкурентной партийной системы, и, надо сказать, сегодня можно уже оценить, насколько это показало свою эффективность! Мы живем в свободной и открытой стране с политической системой, которая показывает свою эффективность противодействия к вызовам, она устойчива.

То есть произносил он, прямо скажем, рискованные вещи. Ведь в свободной и открытой стране за такие слова могут и беспощадно раскритиковать.

— Вы приняли решение в 2016 году,— продолжал Вячеслав Володин,— когда оппозиционные фракции получили руководящие должности в профильных комитетах, и мы вначале, может быть, где-то, имея большинство, расстраивались и считали правильным: ну, раз есть большинство у партии «Единая Россия», у парламентского большинства, почему же отдаются руководящие должности оппозиционным фракциям? Но, как оказалось впоследствии, это было сделано абсолютно правильно, потому что мы стали больше слышать друг друга, оппозиционные фракции стали иметь возможности работать над законами, погружаясь так же, как и представители партии парламентского большинства. Одним словом, появилась общая ответственность, и она объединила. Причем именно в ситуации вызовов это было крайне необходимым.

В беспрецедентном единении Госдумы перед усиливающимися вызовами, без сомнения, просматривается трудовая доблесть и самого Вячеслава Володина. За его будущее, похоже, можно быть спокойным — если, конечно, кто-то волнуется.

— Ваше решение,— продолжал Вячеслав Володин,— передать часть полномочий нашим гражданам, чтобы они через своих депутатов могли утверждать правительство, еще раз показало, насколько правильным было это решение. Потому что если до этого мы при принятии решений или, видя проблемы, брали и «переводили стрелки» на правительство, «это не мы, а они неэффективны», то после принятия изменений в Конституции появилась общая ответственность и с правительством за конечный результат! Все это нам дало возможность не только лучше слышать друг друга, но и выходить на более качественные решения: 68,5% всех законов, принятых Государственной думой, поддержаны всеми политическими фракциями! Еще раз хочется подчеркнуть, что парламент объединился вокруг повестки развития страны, повестки президента. Вместе мы победим!

Если так хотелось подчеркнуть, то никто и не мешал это сделать. Депутаты тоже хотели подчеркнуть и поспешно встали, аплодируя своему единству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимира Путина ожидали

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимира Путина ожидали

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент продолжил вручать госнаграды, и тут, конечно, следует отметить орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, полученный Александром Жуковым. То есть все остальные степени у него, видимо, уже есть.

Ордена и медали получали члены разных фракций, прежде всего вице-спикеры и председатели комитетов (кажется, не забыли ни одного), и каждый, пока президент прикалывал ему награду, что-то успевал ему сообщить (одного, то есть Владимира Шаманова, Владимир Путин обнял, не ограничившись рукопожатием,— очевидно, помня о пережитой чеченской кампании).

К микрофону никто из награжденных пока не подошел, и в этом тоже чувствовалось единение депутатов: каждый из них мог профессионально и надолго (а вернее, насколько угодно) овладеть этим микрофоном, но не было, очевидно, команды, а точнее, была команда не подходить ни в коем случае, так как у президента плотный график.

В этот день такая честь была доверена лидерам фракций, консолидированно получивших не медали и ордена, а благодарность президента.

Правда, как старейшина цеха выступил все же Николай Харитонов, который, как и все остальные, заканчивал фразой «Победа будет за нами!» (или, в его случае, «Мы вместе и обязательно победим!»).

Видимо, и лидеры фракций договорились выступать в Георгиевском зале коротко.

Главе фракции КПРФ Геннадию Зюганову это удалось. То есть все в принципе по делу, ничего лишнего:

— Восьмой созыв Государственной думы работал в чрезвычайных условиях — в условиях, когда англосаксы-натовцы объявили русскому миру войну на полное уничтожение, объявили войну цивилизации, которая имеет тысячелетнюю историю и трижды прикрывала хваленую Европу от набегов и полного уничтожения, начиная от Батыя, Наполеона и Гитлера. Мы не только выстояли, но и показали главное, что обеспечивает победу,— сплоченность!

Он отметил темпы развития экономики и раскритиковал деятельность ЦБ:

— В последнее время та ставка, которую вздули, те налоги, которые заставили сбавить обороты и малый и средний бизнес, сбили нас с этих темпов. Мы предложили программу победы, бюджет развития, который на 10 трлн может быть больше уже в следующем году!.. Для всех нас очень важна победа, и она будет непременно за нами. Пожелаем главнокомандующему и президенту успехов (оба благодушно улыбнулись.— А. К.) и прямо заявим: мы все будем бороться за эту историческую победу, без которой у нашего народа и в целом у планеты нет будущего!

Геннадий Зюганов в очередной раз показал себя опытным (а точнее, самым опытным, и даже таким, каких больше нет) политическим бойцом: уложился в две минуты и высказался с учетом предвыборной кампании.

Не то что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

— Глубокоуважаемый, дорогой Владимир Владимирович! Глубокоуважаемый, дорогой Вячеслав Викторович! — начал он, и стало понятно: будет не быстро.

— Как всегда, когда страна, весь русский мир переживали и переживают главный момент истины в нашей новейшей истории, мы встали плечом к плечу, вне зависимости от партийного билета в кармане, от возраста, вероисповедания или места жительства,— гремело под сводами Георгиевского зала,— сплотились вокруг вас, Владимир Владимирович, сплотились на пути предстоящей скорой победы в последней, уверен в этом, схватке с нацизмом в человеческой истории... Должен сказать, дорогие коллеги, что эту благодарность нашего президента, национального лидера нашего Отечества, я считаю благодарностью не только мне, а всей партии, которая эти годы продолжала и продолжает идти по пути, намеченному Жириновским, по пути быть надежными для каждого человека и для каждой семьи, способствовать скорейшему форсированному решению. И именно в этом сегодня наша оппозиционность — не указывать, кто сегодня «пятая колонна», а всем вместе плечом к плечу идти к форсированному и наиболее эффективному решению тех задач и проблем, которые перед нами в это непростое время ставят люди!..

Леонид Слуцкий, полагаю, пренебрег общей договоренностью говорить не долго (так-то, повторяю, все могли и хотели) и продолжал это делать. То есть если, например, Геннадий Зюганов ничего не говорил о том, что коммунисты будут работать, как завещал великий Ленин, то Леонид Слуцкий настаивал, что элдэпээровцы «будут работать, как завещал великий Жириновский».

Когда он начал говорить про парламентскую дипломатию, которая «стала частицей консолидации народов мира вокруг тех идей и принципов, которые, Владимир Владимирович, обозначили неоднократно вы, выступая на разных площадках, в том числе в последние годы, чтобы каждая сколь угодно малая страна, ее народ, традиции, история, культура, религия, национальный язык, а не позиция какого-то дяди в Вашингтоне служила вектором развития для каждого государства, для каждого народа и каждого свободного человека»...— в зале поднялся уже просто ропот и волна аплодисментов, дающих понять, что все, перебор, нечестно.

И, уже весь в этих негодующих аплодисментах, Леонид Слуцкий все же закончил:

— Сегодня, накануне Дня памяти вашего небесного покровителя, святого равноапостольного князя Владимира хочу пожелать вам, дорогой Владимир Владимирович (тут все сразу, конечно, примолкли — кто ж знал, что он успеет выйти на такое.— А. К.), и нам всем успехов, удачи и нашей скорой победы!

А вот главе фракции социалистической партии «Справедливая Россия» (так теперь называется, и ладно) Сергею Миронову хватило и вообще одной минуты. Хватит и пяти процентов.

А ЛДПР-то борется, по ее мнению, все же за второе место. Так что объяснимо.

Лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву понадобилось еще меньше. Казалось, тут уже угадывали верные ноты — кто быстрее. В общем, занимались любимым делом.

— Раскрою секрет,— напоследок высказался Владимир Путин,— на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: «Мы победим. Но смелее надо! Очень хочется!» Но возникает вопрос: «Еще смелее?!»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин считает, что смелее уже некуда

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимир Путин считает, что смелее уже некуда

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Возможно, Владимир Путин имел в виду саму идею начала СВО.

— И здесь так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым потери на поле боя с нашей стороны,— расшифровал он свою мысль.— Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся!

Напоследок Владимир Путин назвал депутатов боевым отрядом народа.

Народ уже ничему не удивится.

Андрей Колесников