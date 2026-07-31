Экспорт принимает обтекаемую форму

Поставки за границу подсолнечного масла в июле могут снизиться на 14,3% к прошлому году, в августе — на 40%. Это связано с логистическими ограничениями: поставки масел через порты Азовского и Черного морей практически остановились из-за ограничений судоходства. Переориентировать экспорт бизнес стремится на Балтийское и Каспийское моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Экспорт подсолнечного масла из России в июле 2026 года может составить 180 тыс. тонн, сократившись на 53,9% к июню и на 14,3% год к году. Такой прогноз приводит директор «Совэкона» Андрей Сизов. В августе, по его словам, снижение может достигнуть 40% год к году, до 150 тыс. тонн. Другой собеседник “Ъ” на рынке не сомневается, что речь пойдет о крайне выраженном падении экспорта всех видов растительного масла.

Основная причина падения экспорта растительных масел — логистические ограничения. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что поставки через порты Азовского моря практически не осуществляется, в Черное море владельцы судов также идут неохотно из-за существующих рисков. В ЦЦИ отмечают значительное снижение пропускной способности региона.

Ограничения судоходства в Азовском и Черном морях возникли в июле после активизации атак украинских беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров на торговые суда и портовую инфраструктуру. В частности, 30 июля Южная транспортная прокуратура сообщила о повреждении инфраструктуры порта Тамань после атаки БПЛА. В «Деметра-Холдинге» (совладелец зернового терминала в Тамани) получить комментарий не удалось. В ГК «Эфко» (владеет терминалом по перевалке растительных масел в Тамани) заявили, что стоит ориентироваться на данные местных властей.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что через порты Азовского и Черного морей за границу отгружалось более половины объема растительных масел. Оставшиеся 40% через Балтийское и Каспийское моря поставляются в Иран, Белоруссию. Кроме того, отгрузки идут в страны Средней Азии и Китай.

Перенастроить потоки с Азово-Черноморского бассейна на другие экспортные каналы будет сложно, предупреждает господин Рылько.

Хотя в моменте проблема может быть не такой острой: июль и начало августа — межсезонье на рынке растительных масел. Активный экспорт, по словам эксперта, начнется по мере переработки нового урожая в начале сентября. Сейчас экспортеры, по словам господина Мальцева, рассматривают в первую очередь на порты Балтийского и Каспийского морей.

Михаил Мальцев отмечает, что Каспийское море и Иран позволяют переориентировать поставки на другие направления. Например, сейчас прорабатывается маршрут по доставке грузов автомобильным транспортом в один из портов в Оманском заливе для последующей отправки в Индию. Андрей Сизов сомневается, что транзит через Иран обеспечит значительный объем экспорта: из-за необходимости тройной перевалки такая логистика будет слишком дорогой. Дополнительным ограничением, по его мнению, станет небольшая емкость портов российского и иранского побережья Каспийского моря.

Более логичным сценарием господин Сизов считает переориентацию части поставок масел на контейнерную перевозку flexi tank. Сейчас таким способом осуществляется около 10% экспорта российского масла, говорит он. Директор ЦЦИ Роман Соколов считает, что для поставок в Индию может также использоваться, например, Санкт-Петербургский нефтяной терминал, который уже провел несколько отгрузок подсолнечного масла.

Существенное ограничение экспорта растительных масел создает риски для аграриев, в первую очередь — производителей подсолнечника. За границу в прошлом году было направлено 65% от всего произведенного в России подсолнечного масла, отмечали ранее в OleoScope. Экспорт семечки практически не осуществляется из-за заградительной 50-процентной пошлины. По словам Андрея Сизова, в России в 2026 году ожидается значительный урожай подсолнечника — 20,2 млн тонн. Год к году, по прогнозу «Совэкон», он увеличится на 15,4%.

Александра Мерцалова