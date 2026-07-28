Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Пять лет особого режима

Чем запомнился восьмой созыв Госдумы

Госдума восьмого созыва завершила свою работу: 28 июля у депутатов начались отпуска, из которых на Охотный ряд вернутся только те, кому удастся в сентябре переизбраться на новый срок. Все пять лет эта Дума проработала в особом режиме: начав с войны против коронавируса, парламентарии уже через полгода перестроились на поддержку специальной военной операции. В итоге думская пятилетка внесла много новшеств в жизнь не только простых россиян, но и самих депутатов.

Трансляция последнего заседания Думы VIII созыва. Председатель Госдумы Вячеслав Володин (на экране)

Трансляция последнего заседания Думы VIII созыва. Председатель Госдумы Вячеслав Володин (на экране)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Трансляция последнего заседания Думы VIII созыва. Председатель Госдумы Вячеслав Володин (на экране)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

За пять лет Госдума приняла 2980 федеральных законов, сообщил ее председатель Вячеслав Володин на итоговом заседании 27 июля. Почти половину внесенных законопроектов инициировали сами депутаты, а более четверти от всех принятых документов были межфракционными. По мнению спикера, это говорит о «новом качестве работы», когда, «несмотря на разность политических взглядов, интересов», депутаты «объединяются вокруг вопросов, которые волнуют людей».

Военные приготовления

Вопросов, безоговорочно волнующих всех россиян, в повестке восьмой Думы было по большому счету всего два. Ее приоритеты резко изменились менее чем через полгода после выборов-2021, когда на смену доминировавшей в течение двух лет коронавирусной теме (кстати, как раз в борьбе с COVID-19 Дума потеряла лидера ЛДПР Владимира Жириновского, с которым парламент ассоциировался у многих далеких от политики россиян) пришла специальная военная операция (СВО) и все, что с ней связано. А символическим концом пандемической эпохи стала история с правительственными законопроектами о введении «сертификатов здоровья» (QR-кодов для вакцинированных и переболевших, без которых нельзя было бы посещать общественные места). Крайне непопулярные у избирателей инициативы были сначала отложены в долгий ящик, а потом отозваны правительством.

Новую страницу в работе парламента открыло обращение депутатов к президенту с просьбой признать республики Донбасса, непосредственно предшествовавшее началу спецоперации на Украине. Причем палата поддержала жесткий вариант фракции КПРФ, а не более мягкую версию единороссов, предлагавших сначала обратиться в МИД. После начала СВО тема поддержки фронта и помощи бойцам и членам их семей стала для Думы безусловным приоритетом, как и интеграция новых субъектов.

Не последнюю роль в укреплении армии сыграли поправки, позволяющие участникам СВО, совершившим нетяжкие преступления, избежать уголовной ответственности, а уже находящимся в местах лишения свободы — заключать контракты для участия в СВО.

Несколько заметных новаций касались призыва на срочную службу. Дума приняла поправки об электронных повестках и введении ограничений для уклонистов (включая запрет на выезд из России), а также повысила штрафы за неявку в военкомат и непредоставление требуемых для воинского учета сведений. Была повышена верхняя планка призывного возраста — с 27 до 30 лет.

Особым видом «помощи фронту» стала борьба с противниками СВО: в первые же месяцы спецоперации Дума ввела в Уголовный кодекс новые статьи о фейках о деятельности вооруженных сил РФ и о дискредитации армии. Сначала уголовное наказание грозило только тем, кто уже привлекался за такие деяния к административной ответственности в течение года, но позже преюдицию отменили, а наказание ужесточили (сейчас за дискредитацию грозит до 7 лет тюрьмы, за фейки — до 15).

Военная тема нашла отражение и в новой редакции закона о гражданстве, внесенной президентом. При рассмотрении во втором чтении, которое состоялось через год после первого, было решено значительно расширить перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства, включив в него, к примеру, такие преступления, как дезертирство, дискредитацию вооруженных сил РФ и вооруженный мятеж.

Неотъемлемой частью думской повестки в восьмом созыве была борьба с внешним вмешательством в дела России. Не ограничившись принятием закона, обобщающего все нормы об иностранных агентах, депутаты инициировали все новые и новые запреты для людей, отмеченных этим статусом (сейчас им нельзя избираться, преподавать, распоряжаться полученными в России доходами и т. д.). Полный запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, идеологии чайлдфри и смены пола парламентарии тоже связали с «противостоянием с Западом» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Да и в масштабной борьбе Думы с нелегальной миграцией (для этого была создана специальная комиссия) мотивы «защиты от внешних врагов» прослеживались весьма отчетливо.

Мирные инициативы

Противостоять недоброжелателям Думе пришлось и на экономических фронтах. В антисанкционный пакет, который депутаты начали разрабатывать в апреле 2022 года, к концу созыва вошли 250 законопроектов. При этом, по словам главы комитета по бюджету Андрея Макарова, главными целями финансово-экономического блока Думы были выполнение всех социальных обязательств («какие бы санкции ни вводились»), бесперебойное финансирование обороны и безопасности, а также обеспечение «национальных целей развития страны».

Кроме того, с подачи президента была произведена донастройка налоговой системы: в частности, депутаты ввели прогрессивную шкалу НДФЛ, увеличили налог на прибыль компаний и изменили пороги применения упрощенной системы налогообложения. В то же время думское большинство пошло навстречу давним требованиям оппозиции, вернув с 1 февраля 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам. Кроме того, депутаты одобрили два пакета правительственных поправок, направленных на борьбу с кибермошенниками.

Среди мирных инициатив в сфере госстроительства следует прежде всего отметить принятие законов в развитие норм обновленной в 2020 году Конституции. Закон о публичной власти в субъектах РФ был одобрен достаточно быстро, а вот проект о реформе местного самоуправления, внесенный в конце 2021 года и прошедший первое чтение в начале 2022-го, приняли в целом лишь спустя три года. Изначально реформа подразумевала обязательный переход с двухуровневой системы МСУ на одноуровневую, однако в итоге регионам разрешили решать этот вопрос самостоятельно. А еще одним практическим воплощением поправок-2020 стало утверждение Думой нового состава правительства после президентских выборов 2024 года.

Несколько изменений коснулись самих парламентариев, частично упростив, а частично усложнив им жизнь.

С одной стороны, «по соображениям безопасности» было отменено требование о публикации, а потом и о подаче имущественных деклараций для членов обеих палат. С другой — ради той же безопасности были приняты поправки в регламент Думы, согласно которым депутаты обязаны уведомлять начальство о не связанных с работой заграничных поездках, а несогласованный выезд может караться лишением мандата. По тем же соображениям «военного времени» в конце 2022 года в Думе решили прекратить прямые трансляции пленарных заседаний на сайте палаты. Правда, это наделавшее шуму в СМИ решение было отменено уже в марте 2023 года.

Репортаж со встречи Путина с депутатами VIII созыва

Восьмому созыву пришлось многое делать впервые в депутатской практике, отмечает руководитель Центра парламентских технологий Павел Склянчук. Во время пандемии были введены обязательные ПЦР-тесты, отмененные лишь в апреле 2026 года, и онлайн-заседания комитетов. После начала СВО пришлось решать вопрос о том, как депутатам-добровольцам отправиться на фронт, не потеряв думский мандат. А после выборов президента впервые была применена новая процедура утверждения правительства. «Кроме того, много нового происходило на "внутридумской кухне",— продолжает эксперт.— Например, нескольких депутатов впервые лишили мандатов за прогулы, а в здании Думы запретили продажу алкоголя в буфетах и пронос в здание новогодних подарков».

При этом восьмой созыв запомнится и активной законотворческой работой, добавляет господин Склянчук. «Стал применяться формат многоавторских законопроектов, под которыми подписывались по несколько сотен депутатов. Законодательные инициативы чаще стали вноситься в межфракционном составе, чтобы подчеркнуть политический консенсус. А для непроходных законопроектов был придуман укороченный десятиминутный формат рассмотрения, чтобы не отнимать время от заседания»,— заключает политолог.

Ксения Веретенникова, Григорий Лейба

Как работали парламентарии VIII созыва

Как работали парламентарии VIII созыва

Читать далее

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд