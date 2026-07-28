Пять лет особого режима

Госдума восьмого созыва завершила свою работу: 28 июля у депутатов начались отпуска, из которых на Охотный ряд вернутся только те, кому удастся в сентябре переизбраться на новый срок. Все пять лет эта Дума проработала в особом режиме: начав с войны против коронавируса, парламентарии уже через полгода перестроились на поддержку специальной военной операции. В итоге думская пятилетка внесла много новшеств в жизнь не только простых россиян, но и самих депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трансляция последнего заседания Думы VIII созыва. Председатель Госдумы Вячеслав Володин (на экране)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Трансляция последнего заседания Думы VIII созыва. Председатель Госдумы Вячеслав Володин (на экране)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

За пять лет Госдума приняла 2980 федеральных законов, сообщил ее председатель Вячеслав Володин на итоговом заседании 27 июля. Почти половину внесенных законопроектов инициировали сами депутаты, а более четверти от всех принятых документов были межфракционными. По мнению спикера, это говорит о «новом качестве работы», когда, «несмотря на разность политических взглядов, интересов», депутаты «объединяются вокруг вопросов, которые волнуют людей».

Военные приготовления

Вопросов, безоговорочно волнующих всех россиян, в повестке восьмой Думы было по большому счету всего два. Ее приоритеты резко изменились менее чем через полгода после выборов-2021, когда на смену доминировавшей в течение двух лет коронавирусной теме (кстати, как раз в борьбе с COVID-19 Дума потеряла лидера ЛДПР Владимира Жириновского, с которым парламент ассоциировался у многих далеких от политики россиян) пришла специальная военная операция (СВО) и все, что с ней связано. А символическим концом пандемической эпохи стала история с правительственными законопроектами о введении «сертификатов здоровья» (QR-кодов для вакцинированных и переболевших, без которых нельзя было бы посещать общественные места). Крайне непопулярные у избирателей инициативы были сначала отложены в долгий ящик, а потом отозваны правительством.

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Новую страницу в работе парламента открыло обращение депутатов к президенту с просьбой признать республики Донбасса, непосредственно предшествовавшее началу спецоперации на Украине. Причем палата поддержала жесткий вариант фракции КПРФ, а не более мягкую версию единороссов, предлагавших сначала обратиться в МИД. После начала СВО тема поддержки фронта и помощи бойцам и членам их семей стала для Думы безусловным приоритетом, как и интеграция новых субъектов.

Не последнюю роль в укреплении армии сыграли поправки, позволяющие участникам СВО, совершившим нетяжкие преступления, избежать уголовной ответственности, а уже находящимся в местах лишения свободы — заключать контракты для участия в СВО.

Несколько заметных новаций касались призыва на срочную службу. Дума приняла поправки об электронных повестках и введении ограничений для уклонистов (включая запрет на выезд из России), а также повысила штрафы за неявку в военкомат и непредоставление требуемых для воинского учета сведений. Была повышена верхняя планка призывного возраста — с 27 до 30 лет.

Особым видом «помощи фронту» стала борьба с противниками СВО: в первые же месяцы спецоперации Дума ввела в Уголовный кодекс новые статьи о фейках о деятельности вооруженных сил РФ и о дискредитации армии. Сначала уголовное наказание грозило только тем, кто уже привлекался за такие деяния к административной ответственности в течение года, но позже преюдицию отменили, а наказание ужесточили (сейчас за дискредитацию грозит до 7 лет тюрьмы, за фейки — до 15).

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Военная тема нашла отражение и в новой редакции закона о гражданстве, внесенной президентом. При рассмотрении во втором чтении, которое состоялось через год после первого, было решено значительно расширить перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства, включив в него, к примеру, такие преступления, как дезертирство, дискредитацию вооруженных сил РФ и вооруженный мятеж.

Неотъемлемой частью думской повестки в восьмом созыве была борьба с внешним вмешательством в дела России. Не ограничившись принятием закона, обобщающего все нормы об иностранных агентах, депутаты инициировали все новые и новые запреты для людей, отмеченных этим статусом (сейчас им нельзя избираться, преподавать, распоряжаться полученными в России доходами и т. д.). Полный запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, идеологии чайлдфри и смены пола парламентарии тоже связали с «противостоянием с Западом» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Да и в масштабной борьбе Думы с нелегальной миграцией (для этого была создана специальная комиссия) мотивы «защиты от внешних врагов» прослеживались весьма отчетливо.

Мирные инициативы

Противостоять недоброжелателям Думе пришлось и на экономических фронтах. В антисанкционный пакет, который депутаты начали разрабатывать в апреле 2022 года, к концу созыва вошли 250 законопроектов. При этом, по словам главы комитета по бюджету Андрея Макарова, главными целями финансово-экономического блока Думы были выполнение всех социальных обязательств («какие бы санкции ни вводились»), бесперебойное финансирование обороны и безопасности, а также обеспечение «национальных целей развития страны».

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Кроме того, с подачи президента была произведена донастройка налоговой системы: в частности, депутаты ввели прогрессивную шкалу НДФЛ, увеличили налог на прибыль компаний и изменили пороги применения упрощенной системы налогообложения. В то же время думское большинство пошло навстречу давним требованиям оппозиции, вернув с 1 февраля 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам. Кроме того, депутаты одобрили два пакета правительственных поправок, направленных на борьбу с кибермошенниками.

Среди мирных инициатив в сфере госстроительства следует прежде всего отметить принятие законов в развитие норм обновленной в 2020 году Конституции. Закон о публичной власти в субъектах РФ был одобрен достаточно быстро, а вот проект о реформе местного самоуправления, внесенный в конце 2021 года и прошедший первое чтение в начале 2022-го, приняли в целом лишь спустя три года. Изначально реформа подразумевала обязательный переход с двухуровневой системы МСУ на одноуровневую, однако в итоге регионам разрешили решать этот вопрос самостоятельно. А еще одним практическим воплощением поправок-2020 стало утверждение Думой нового состава правительства после президентских выборов 2024 года.

Несколько изменений коснулись самих парламентариев, частично упростив, а частично усложнив им жизнь.

С одной стороны, «по соображениям безопасности» было отменено требование о публикации, а потом и о подаче имущественных деклараций для членов обеих палат. С другой — ради той же безопасности были приняты поправки в регламент Думы, согласно которым депутаты обязаны уведомлять начальство о не связанных с работой заграничных поездках, а несогласованный выезд может караться лишением мандата. По тем же соображениям «военного времени» в конце 2022 года в Думе решили прекратить прямые трансляции пленарных заседаний на сайте палаты. Правда, это наделавшее шуму в СМИ решение было отменено уже в марте 2023 года.

Восьмому созыву пришлось многое делать впервые в депутатской практике, отмечает руководитель Центра парламентских технологий Павел Склянчук. Во время пандемии были введены обязательные ПЦР-тесты, отмененные лишь в апреле 2026 года, и онлайн-заседания комитетов. После начала СВО пришлось решать вопрос о том, как депутатам-добровольцам отправиться на фронт, не потеряв думский мандат. А после выборов президента впервые была применена новая процедура утверждения правительства. «Кроме того, много нового происходило на "внутридумской кухне",— продолжает эксперт.— Например, нескольких депутатов впервые лишили мандатов за прогулы, а в здании Думы запретили продажу алкоголя в буфетах и пронос в здание новогодних подарков».

При этом восьмой созыв запомнится и активной законотворческой работой, добавляет господин Склянчук. «Стал применяться формат многоавторских законопроектов, под которыми подписывались по несколько сотен депутатов. Законодательные инициативы чаще стали вноситься в межфракционном составе, чтобы подчеркнуть политический консенсус. А для непроходных законопроектов был придуман укороченный десятиминутный формат рассмотрения, чтобы не отнимать время от заседания»,— заключает политолог.

Ксения Веретенникова, Григорий Лейба