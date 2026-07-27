Ozon повысит тарифы на страхование от атак БПЛА в 3,3 раза

Маркетплейс Ozon (MOEX: OZON) уведомил партнеров об изменении тарифов на страхование товаров, размещенных в его логистической инфраструктуре, в связи с возросшими рисками атак беспилотников и терактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Как сообщили в Ozon, компания СПАО «Ингосстрах» — страховой партер маркетплейса, — уведомил о вынужденном пересмотре тарифов. Тариф вырастет в 3,3 раза — с 0,0035% до 0,0115%.

Для тех, кто впервые подключает страхование, с 28 июля 2026 года стоимость полиса составит 0,0115% в день от стоимости товаров, переданных в Ozon.

Для тех, чей полис действует сейчас, прежний тариф сохраняется до 26 августа 2026 года включительно. Ставка 0,0115% в день от стоимости товаров, переданных в Ozon, начнет действовать 27 августа 2026 года.

Для тех, у кого был такой полис, но сейчас он не активен, может снова включить его и до 26 августа 2026 года пользоваться по прежнему тарифу. Ставка 0,0115% в день от стоимости товаров, переданных в Ozon, начнет действовать 27 августа 2026 года.

В сообщении Ozon отмечается, что покрытие, порядок и размер выплат остаются неизменными. Страховой полис продолжает обеспечивать защиту в случаях, не входящих в стандартную компенсационную программу Ozon, включая повреждение или утрату товаров вследствие атаки БПЛА, если инцидент квалифицирован как диверсия или теракт.

Действие страховки распространяется на все товары, находящиеся на складах, в сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов, а также на этапе логистики и при возвратах. При наступлении страхового случая Ozon формирует перечень пострадавших товаров и подготавливает необходимый пакет документов для страховой компании, на основании которого производится расчет ущерба и определяется размер выплаты.