Химию отделили от алюминия

Экс-глава «Фосагро» Максим Волков покинул пост гендиректора Пикалевского глиноземного завода (ПГЛЗ), который занимал с 2013 года, и, видимо, продал миноритарную долю в активе. Управление предприятием и 0,1% перешли к «Русалу», купившему 99,9% завода в 2020 году. Подконтрольная господину Волкову «Пикалевская сода» на 2025 год оставалась клиентом и поставщиком ПГЛЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель «Фосагро» Максим Волков

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ Бывший руководитель «Фосагро» Максим Волков

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Владелец «Пикалевской соды», экс-глава «Фосагро» Максим Волков покинул пост гендиректора ООО ПГЛЗ, следует из ЕГРЮЛ. В конце июля управление в ПГЛЗ перешло к структуре «Русала», который в 2020 году приобрел 99,9% компании за $71 млн. В июле «Русал» также получил остальной пакет, которым до того владела кипрская Menoza Trading Limited. Экономический бенефициар последней — Максим Волков, сообщала «Фосагро» в 2012 году. В отчетности «Русала» сказано, что на конец 2025 года компания владела 99,9% в ПГЛЗ.

ПГЛЗ — одно из трех предприятий Пикалевского комплекса, куда также входят «Пикалевская сода» и «Пикалевский цемент». В 2008 году «Русал» продал ПГЛЗ своему на тот момент контролирующему акционеру — «Базовому элементу» Олега Дерипаски. «Пикалевская сода» принадлежала «Фосагро». В 2009 году разногласия между «Фосагро» и «Базовым элементом» из-за стоимости сырья и продукции привели к остановке комплекса, рабочие перекрыли федеральную трассу, и разрешился конфликт после вмешательства Владимира Путина. В 2013 году «Фосагро» продала «Пикалевскую соду» Максиму Волкову. В том же году он получил в управление и ПГЛЗ, затем стал контролирующим акционером завода.

Максим Волков сообщил "Ъ", что ПГЛЗ успешно был выведен из кризиса и на сегодня не имеет кредитов, займов, своевременно осуществляет все платежи по своим обязательствам и давно получает прибыль, в связи с чем его роль как антикризисного управленца исчерпана. В «Русале» комментарии не предоставили.

«Пикалевская сода» в последней доступной отчетности ПГЛЗ за 2020 год называется поставщиком нефелинового концентрата и покупателем карбонатного раствора. По данным отчетности «Пикалевской соды», в 2025 году компания увеличила реализацию продукции для ПГЛЗ примерно на 4,4%, до 33,21 млн руб., при общей выручке от продаж в размере 9,6 млрд руб. Закупки товаров и услуг «Пикалевской содой» у ПГЛЗ выросли почти на 16%, до 5,7 млрд руб.

На конец 2025 года «Русалу» принадлежат 11 глиноземных заводов в России, Ирландии, Италии, Гвинее и на Ямайке. Компании также принадлежит 30% завода Wenfeng в Китае, 26% завода Pioneer в Индии, а также 20% завода QAL в Австралии. В 2022 году QAL в соответствии с санкциями Австралии прекратила право «Русала» на переработку, что привело к судебным разбирательствам «Русала» с Rio Tinto, владеющей 80% QAL (см. “Ъ” от 20 февраля). Общий объем производства глинозема «Русалом» в 2025 году вырос на 6,7%, до 6,85 млн тонн. ПГЛЗ увеличил выпуск на 1,5%, до 247 тыс. тонн. Собственные предприятия обеспечивают около 85% потребностей «Русала» в глиноземе.

Аналитик по рынку акций УК «Альфа-Капитал» Денис Приходько отмечает, что речь, скорее всего, идет о завершении корпоративной и управленческой интеграции предприятия. «Русал» контролировал и консолидировал предприятие еще с 2020 года, добавляет он. Исходя из стоимости 99,9% ПГЛЗ в 2020 году пакет в размере 0,1% мог стоить $71 тыс., или около 5,5 млн руб., по курсу ЦБ на 28 июля. Но, подчеркивает эксперт, вопрос суммы сделки в данном случае чисто символический. Аналитик «БКС Мир инвестиций» Николай Масликов также говорит, что стоимость сделки незначительная для «Русала».

Господин Волков, вероятно, намерен сосредоточиться на других проектах. Так, через АО «Гланит» бизнесмен контролирует три стекольных предприятия, которые производят тару для пива, крепких алкогольных напитков и пищевой продукции. В 2024 году в портфель активов Максима Волкова также вошла компания—разработчик месторождения кварцевых песков Горловское в Липецкой области (см. “Ъ” от 17 января 2025 года). В том же году он вложился в производство бумажной продукции (см. “Ъ” от 9 октября 2024 года). А в прошлом году компания, где структуре господина Волкова принадлежит 25%, выкупила поставщика салатов «Прованс» для сетей Burger King и «Вкусно — и точка» (см. “Ъ” от 11 сентября 2025 года).

Анатолий Костырев, Полина Трифонова, Ольга Мордюшенко