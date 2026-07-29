С логистикой все сопредельно ясно

Wildberries начала поиск вакантных складских помещений в Казахстане и готова занять весь существующий в стране их свободный объем. Новые площади потребовались RWB после массовых налетов БПЛА на российские объекты, теперь часть товаров селлеров группа может перенаправить в Казахстан. Сдавать склады в России Wildberries собственники не готовы из-за высоких рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Группа RWB (развивает маркетплейс Wildberries) приступила к поиску складских объектов в Казахстане, рассказали четыре источника “Ъ” на рынке недвижимости. Один из них говорит, что речь идет о подборе площадей на 100 тыс. кв. м. Другой собеседник “Ъ” считает, что компания готова забрать все доступные в Казахстане склады, учитывая в целом ограниченное предложение. Так маркетплейс хочет обезопасить часть своих мощностей от ударов БПЛА, уточняют источники “Ъ”.

В пресс-службе RWB говорят, что компания в странах присутствия ведет плановую работу по строительству логистических объектов. Часть из них сдадут в ближайшее время. В Казахстане идет строительство объекта площадью более 100 тыс. кв. м, который находится в Алматы. Еще один объект на 160 тыс. кв. м строится в Астане, его ввод запланирован на следующий год. В группе добавили, что все организационные усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по различным складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров.

Wildberries — крупнейший в России маркетплейс. Основными владельцами считаются Татьяна Ким и структуры Russ. Оборот RWB в России в 2025 году вырос на 49% год к году, до 6,1 трлн руб. Чистая прибыль увеличилась на 68% год к году, до 175 млрд руб. В общей сложности у маркетплейса 209 логистических объектов суммарной площадью 5,6 млн кв. м.

С 18 июля склады Wildberries подвергаются масштабным атакам БПЛА. Среди пострадавших объектов логопарки в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Тамбовской и Воронежской областях, Ставропольском и Краснодарском краях. Ранее речь шла о выбытии минимум четырех комплексов на 444 тыс. кв. м, или 8% от общего объема логистических площадей. Во вторник, 28 июля, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что ситуация с ударами БПЛА по складам Wildberries находится «на контроле у правительства», но конкретных решений о помощи маркетплейсу пока не принято.

Найти объект в Казахстане RWB может быть непросто. В NF Group говорят, что на конец 2025 года в стране было 1,9 млн кв. м качественных логистических площадей. Вакантность составляла 5,8%. Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов отмечает, что на конец июня 2026 года объем экспозиции достиг уже 2,4 млн кв. м.

Но единого вакантного блока в 100 тыс. кв. м на рынке Казахстана, по его словам, тем не менее нет. Всего свободно 130 тыс. кв. м, разбросанных по разным городам.

Аренда площадей в Казахстане не позволит RWB сэкономить: ставки здесь фактически сравнялись с московскими. Согласно IBC Global, средняя стоимость аренды в стране сейчас составляет 5,18 тыс. тенге (854,3 руб.) за 1 кв. м в месяц, или 10,3 тыс. руб. в год. Ставка на складах Москвы и Подмосковья на конец июня 2026 года составила 10,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, говорят в NF Group.

Россия, Белоруссия и Казахстан — члены Евразийского экономического союза. Товары между странами внутри него могут перемещаться свободно, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В результате ассортимент между фулфилмент-центрами циркулирует. На казахстанских складах могут быть товары российских селлеров, а на российских — казахстанских. Баланс трансграничных поставок по мере развития бизнеса и расширения пула селлеров в зарубежных странах может меняться, добавляет он.

Господин Бурмистров тем не менее сомневается, что переориентация части товаров российских селлеров целесообразна с точки зрения стоимости операций или сроков доставки. Хотя логистические компании в июне и июле отмечали рост популярности маршрутов доставки грузов в Россию через Казахстан, в том числе из-за лучшей доступности топлива и более низких цен. Как рассказывали “Ъ” участники рынка, если доставка из Китая автотранспортом подорожала за месяц на 15–25%, то ставки на перевозку из Казахстана оставались стабильными.

Казахстан — не единственный вариант расширения логистической инфраструктуры RWB. Компания продолжает поиск новых складов и в России, знают источники “Ъ” на рынке недвижимости. Но найти контрагентов для сдачи площадей становится сложнее.

Собственники свободных складов в России не готовы сейчас подписывать новые договоры аренды с Wildberries, говорят два собеседника “Ъ” на рынке недвижимости. Дело не в наличии площадей, а в отказе принимать риск: арендатор такого профиля превращает объект в заявленную цель, а базовый полис страхования крупных промышленных объектов исключает терроризм и атаки БПЛА, поясняет Станислав Ахмедзянов.

Стандартные полисы страхования складов Wildberries не покрывают ущерба от ударов БПЛА, сообщали ранее в RWB. Руководитель отдела оценки бизнеса CORE.XP Арина Матвеева замечает, что их включение предполагает только дорогостоящее покрытие, практически недоступное на рынке для промышленных объектов. Эксперт добавляет, что страховщики часто ищут различные пути избежать выплат. Например, атаки БПЛА могут признаваться частью «операций военного характера».

Госпожа Матвеева считает, что эта проблема есть во всем мире. Но в России она усугубляется масштабом объектов и отсутствием международных перестраховщиков: после ухода зарубежных компаний основная нагрузка легла на Российскую национальную перестраховочную компанию, чьих ресурсов может не хватить для покрытия крупных объектов при серии атак, рассуждает эксперт.

Дарья Андрианова