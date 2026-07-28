В военном госпитале употребляли мефедрон

Как стало известно “Ъ”, к девятилетнему сроку в Московской области был приговорен участник СВО, отмеченный Георгиевским крестом. Проходя лечение в военном госпитале, контрактник, оставшийся без ноги, заказал себе наркотики, а попавшись с ними, пытался дать взятку, с которой его и задержали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Приговор Илье Погребнову на днях вынес Одинцовский гарнизонный военный суд Московской области. После тяжелого ранения, полученного на СВО, ефрейтор проходил лечение в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь им. А. А. Вишневского» в подмосковном Красногорске. Сотрудники хирургического отделения и обратили внимание на подозрительное поведение пациента. Решив, что Погребнов находится под воздействием наркотиков, они вызвали представителя военной комендатуры. Осматривая личные вещи ефрейтора в палате, военный обнаружил в черной сумке фигуранта зип-пакет с белым порошком, оказавшимся мефедроном.

За незаконное хранение 5,71 г наркотика, что является крупным размером, фигуранту грозило от трех до десяти лет заключения. По данным следствия, Погребнов предложил замять дело за 2 млн руб. Сотрудник комендатуры согласился, а после того, как ефрейтор отправился в город за деньгами, обратился в ФСБ. Сотрудники последней в ходе оперативного эксперимента и задержали Погребнова.

Контрактник, которому в СКР помимо незаконного оборота наркотиков (ст. 228 УК) инкриминировали дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК), полностью признал вину.

Он рассказал, что заказал мефедрон для личного потребления в Telegram у неизвестного. Наркотик, за который он заплатил 50 тыс. руб., ему доставили в госпиталь вместе с продуктами. Деньги же на подкуп он снял со своего счета в банкомате. Защитник просил строго не наказывать Погребнова. Оказалось, что ранее он был осужден в Ростовском гарнизонном военном суде за дезертирство. После этого в 2025 году подписал новый контракт с Минобороны, отправившись на СВО штурмовиком. Был тяжело ранен, ему ампутировали часть ноги. За мужество ефрейтор был отмечен достаточно редкой наградой — Георгиевским крестом 4-й степени.

Когда Погребнов предстал перед одинцовским судом, тот решил, что свою вину по первому делу военный полностью искупил кровью, и благодаря госнаграде эта судимость была погашена. Боевые заслуги и состояние здоровья были учтены и при вынесении нового приговора.

За хранение наркотиков и взятку суд назначил ему минимальные сроки в три года и восемь лет соответственно, а при частичном сложении наказаний дал девять лет колонии особого режима.

Фигуранта, находившегося в госпитале под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, взяли под стражу в зале суда. При этом было отмечено, что в связи с инвалидностью ефрейтор подлежит увольнению из вооруженных сил, а следовательно, на новый контракт рассчитывать не может, лечить же от наркомании его не нужно, так как экспертиза выявила у него «признаки пагубного употребления стимуляторов без формирования патологической зависимости».

Николай Сергеев