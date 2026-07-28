Мэр Липецка и замгубернатора вступили в мобилизационный резерв Минобороны

В мобилизационный резерв Минобороны вступили заместители губернатора Липецкой области, мэр Липецка, а также несколько министров и глав муниципальных округов. Они подписали трехлетние контракты и будут служить в составе мобильных огневых групп, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Липецка Михаил Щербаков (в центре)

Фото: Телеграм-канал губернатора Липецкой области Мэр Липецка Михаил Щербаков (в центре)

Фото: Телеграм-канал губернатора Липецкой области

Губернатор назвал задачей этих подразделений защиту Липецкой области от воздушных угроз. В ближайшие три месяца все чиновники пройдут спецподготовку и боевое слаживание в полевых условиях. После они продолжат работать на своих основных должностях, но во время сборов продолжительностью до двух месяцев будут посменно заступать на боевое дежурство в составе мобильных огневых групп. Первая группа уже сформирована, отметил господин Артамонов. Кто вошел в группу, он не уточнил.

«Еще ряд государственных служащих и сотрудников подведомственных учреждений сейчас проходят тестирование и медицинские осмотры... Безопасность региона не может быть задачей только военных или силовых структур. Сегодня это стало общим делом. Важно не только говорить о готовности защищать свой дом, но и подтверждать это поступками»,— прокомментировал губернатор.

За последнее время уже несколько чиновников подписали контракты с Министерством обороны. В июне мэр Орла Юрий Парахин заступил на службу в добровольческом боевом отряде «БАРС-Орел». Также в прошлом месяце мэр Мичуринска Максим Харников вступил в «БАРС-Тамбов».