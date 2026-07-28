Мэр Липецка и замгубернатора вступили в мобилизационный резерв Минобороны
В мобилизационный резерв Минобороны вступили заместители губернатора Липецкой области, мэр Липецка, а также несколько министров и глав муниципальных округов. Они подписали трехлетние контракты и будут служить в составе мобильных огневых групп, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Мэр Липецка Михаил Щербаков (в центре)
Фото: Телеграм-канал губернатора Липецкой области
Губернатор назвал задачей этих подразделений защиту Липецкой области от воздушных угроз. В ближайшие три месяца все чиновники пройдут спецподготовку и боевое слаживание в полевых условиях. После они продолжат работать на своих основных должностях, но во время сборов продолжительностью до двух месяцев будут посменно заступать на боевое дежурство в составе мобильных огневых групп. Первая группа уже сформирована, отметил господин Артамонов. Кто вошел в группу, он не уточнил.
«Еще ряд государственных служащих и сотрудников подведомственных учреждений сейчас проходят тестирование и медицинские осмотры... Безопасность региона не может быть задачей только военных или силовых структур. Сегодня это стало общим делом. Важно не только говорить о готовности защищать свой дом, но и подтверждать это поступками»,— прокомментировал губернатор.
За последнее время уже несколько чиновников подписали контракты с Министерством обороны. В июне мэр Орла Юрий Парахин заступил на службу в добровольческом боевом отряде «БАРС-Орел». Также в прошлом месяце мэр Мичуринска Максим Харников вступил в «БАРС-Тамбов».
В России был принят закон, позволяющий привлекать граждан, состоящих в мобилизационном людском резерве, к охране критически важных объектов в мирное время. До этого резервистов можно было задействовать только при введении военного положения или в условиях мобилизации. Новый закон расширяет возможности их применения, допуская направление на специальные сборы. Такие формирования, как правило, будут противодействовать беспилотникам, а также пресекать деятельность диверсионно-разведывательных групп противника и участвовать в эвакуации населения.
Законопроект предполагает создание добровольческих формирований из лиц, заключивших контракт с Министерством обороны. Служба будет вестись преимущественно на территории своего региона, хотя прямого запрета на действия за его пределами нет. За время таких сборов резервисты получают статус военнослужащих со всеми положенными льготами и социальными гарантиями, включая денежные выплаты и сохранение рабочего места. Решение о направлении резервистов на специальные сборы принимает лично президент РФ, а порядок их проведения устанавливает правительство.
Эта инициатива начала активно реализовываться в различных регионах страны. Например, в Ярославской области уже открыт набор граждан в мобильные группы для защиты от беспилотных аппаратов, в том числе для охраны нефтеперерабатывающих заводов. Аналогичные кампании стартовали и в других субъектах РФ, включая Татарстан, Башкирию и Нижегородскую область, где формируются мобильные огневые группы для защиты объектов топливно-энергетического и нефтехимического комплекса. В приграничных регионах, таких как Белгородская, Брянская и Курская области, созданные ранее отряды БАРС также будут действовать в рамках нового закона о резервистах.
Следует отметить, что ранее, в 2022 году, во время частичной мобилизации, чиновники, работающие в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также депутаты, имели отсрочку от призыва. Однако они могли подать заявление в Минобороны и, в случае положительного ответа, отправиться в войска. Частичная мобилизация в 2022 году выявила проблемы с учетом военнообязанных и качеством медицинских осмотров, что приводило к ошибочному призыву граждан, не подпадающих под критерии мобилизации. Эти проблемы решались путем создания горячих линий и привлечения сотрудников администраций муниципалитетов к проверке документов.