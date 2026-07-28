С верой в лучшего

Надежды Франции на то, что ее сборная, которая после победы на чемпионате мира 2018 года никак не возьмет хотя бы еще один титул, сможет реализовать свой гигантский потенциал, связаны теперь с иконой французского футбола. Дидье Дешама на посту главного тренера сменил легендарный Зинедин Зидан. Федерацию футбола Франции, выбравшую его в качестве преемника Дешама, не смутила специфичность тренерской карьеры Зидана. Она сводится к нескольким — правда, очень успешным — сезонам руководства одним-единственным клубом — мадридским «Реалом», а до нового назначения самый популярный футболист в истории сборной Франции целых пять лет вообще нигде не работал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В качестве главного тренера Зинедин Зидан работал только с одной командой — мадридским «Реалом», с которым трижды выиграл Лигу чемпионов

Фото: Aurelien Morissard / AP В качестве главного тренера Зинедин Зидан работал только с одной командой — мадридским «Реалом», с которым трижды выиграл Лигу чемпионов

Фото: Aurelien Morissard / AP

Федерация футбола Франции (FFF) представила нового главного тренера сборной страны. Им, как и ожидалось, стал Зинедин Зидан. Его контракт с FFF рассчитан на четыре года. Первый матч в новой должности Зидану предстоит провести 25 сентября в Лиге наций против турок.

На посту наставника национальной команды — как когда-то на излете 1990-х в роли ее лидера на поле — Зинедин Зидан сменил своего старшего товарища Дидье Дешама.

Тот возглавлял сборную долгие 14 лет. И этот период французы будут, видимо, вспоминать со смесью теплоты и горечи. С одной стороны, он был похож на вообще лучший в истории для французской сборной. При Дешаме она постоянно находилась по крайней мере рядышком с верхушкой футбольной иерархии и с середины прошлого десятилетия — благодаря мощному составу и хорошо поставленной игре — входила в фаворитский шорт перед каждым топовым турниром.

С другой — реализация потенциала у нее оставляла желать лучшего. Титул, завоеванный сборной Франции на чемпионате мира в России восемь лет назад, так и остался единственным, добытым ею на этом отрезке. Она доходила до финалов домашнего чемпионата Европы 2016 года и катарского мирового первенства 2022-го, но в решающих матчах уступала котировавшимся ничуть не выше соперникам — португальцам и аргентинцам. А на некоторых состязаниях французы и вовсе сходили задолго до финалов.

Несбывшиеся ожидания — это и про завершившийся 19 июля прощальный для Дидье Дешама турнир.

На североамериканском чемпионате мира сборная Франции без сбоев долетела до полуфинала, получив у букмекеров статус основного претендента на золото. Однако сначала она проиграла будущим победителям испанцам, не создав им серьезных проблем, а затем — уже в матче за третье место — англичанам.

С точки зрения пиар-эффекта FFF в поисках преемника Дешама сделала беспроигрышный выбор. Зинедин Зидан завершил игровую карьеру 20 лет назад. И хотя во Франции с тех пор успело созреть множество суперзвезд вроде лучшего бомбардира прошедшего мирового первенства Килиана Мбаппе, но так и не появилось футболиста популярнее и любимее. Ключевые достижения Зидана-игрока многие французы знают наизусть. Принес сборной Франции своим дублем в ворота бразильцев первое золото чемпионатов мира и в том же 1998 году завоевал «Золотой мяч». Выигрывал чемпионаты Италии и Испании с «Ювентусом» и «Реалом».

Мадридский клуб сделал победителем Лиги чемпионов в 2002 году, забив исключительный по красоте гол ударом с лета в ворота «Байера». Перед уходом из спорта потрясающе сыграл на мировом первенстве 2006 года. На нем французы, вопреки прогнозам, добрались до финала. В нем, правда, Зидан, помимо гола с одиннадцатиметрового, которым открыл счет, отметился удалением в дополнительное время за знаменитый удар головой итальянца Марко Матерацци и не принял участия в проигранной его сборной серии пенальти. Скандал, нисколько не снизивший градуса обожания плеймейкера публикой.

С карьерой тренерской все гораздо сложнее из-за ее специфичности. В ней у Зинедина Зидана была всего одна команда — «Реал».

Мадридский клуб Зидану доверяли дважды. И в первом случае назначение французской легенды вылилось в невероятные, даже учитывая колоссальные траты «Реала» на игроков, результаты. С 2016 по 2018 год испанский гигант трижды подряд выиграл Лигу чемпионов — уникальное событие для наиболее престижного еврокубка в его современном, существующем с начала 1990-х формате.

После третьего триумфа Зинедин Зидан внезапно ушел из «Реала», сославшись на необходимость взять паузу. Вернули его в переживший спад клуб, однако, совсем скоро — весной 2019 года. Но итоги второго захода Зидана в «Реал» вышли куда более скромными, чем предыдущего. В первом из двух пришедшихся на него полных сезонов мадридцы снова стали чемпионами Испании, во втором остались без единого трофея. Так что их очередное расставание с Зиданом на сюрприз уже не тянуло.

Следующие пять лет Зинедин Зидан вообще нигде не работал. Этот факт он уверенно объяснил на своей презентации тем, что все эти годы «ждал приглашения только от одной команды», роднее которой нет. А когда дождался — сразу же его принял.

Алексей Доспехов