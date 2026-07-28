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С верой в лучшего

Зинедин Зидан возглавил сборную Франции

Надежды Франции на то, что ее сборная, которая после победы на чемпионате мира 2018 года никак не возьмет хотя бы еще один титул, сможет реализовать свой гигантский потенциал, связаны теперь с иконой французского футбола. Дидье Дешама на посту главного тренера сменил легендарный Зинедин Зидан. Федерацию футбола Франции, выбравшую его в качестве преемника Дешама, не смутила специфичность тренерской карьеры Зидана. Она сводится к нескольким — правда, очень успешным — сезонам руководства одним-единственным клубом — мадридским «Реалом», а до нового назначения самый популярный футболист в истории сборной Франции целых пять лет вообще нигде не работал.

В качестве главного тренера Зинедин Зидан работал только с одной командой — мадридским «Реалом», с которым трижды выиграл Лигу чемпионов

В качестве главного тренера Зинедин Зидан работал только с одной командой — мадридским «Реалом», с которым трижды выиграл Лигу чемпионов

Фото: Aurelien Morissard / AP

В качестве главного тренера Зинедин Зидан работал только с одной командой — мадридским «Реалом», с которым трижды выиграл Лигу чемпионов

Фото: Aurelien Morissard / AP

Федерация футбола Франции (FFF) представила нового главного тренера сборной страны. Им, как и ожидалось, стал Зинедин Зидан. Его контракт с FFF рассчитан на четыре года. Первый матч в новой должности Зидану предстоит провести 25 сентября в Лиге наций против турок.

На посту наставника национальной команды — как когда-то на излете 1990-х в роли ее лидера на поле — Зинедин Зидан сменил своего старшего товарища Дидье Дешама.

Тот возглавлял сборную долгие 14 лет. И этот период французы будут, видимо, вспоминать со смесью теплоты и горечи. С одной стороны, он был похож на вообще лучший в истории для французской сборной. При Дешаме она постоянно находилась по крайней мере рядышком с верхушкой футбольной иерархии и с середины прошлого десятилетия — благодаря мощному составу и хорошо поставленной игре — входила в фаворитский шорт перед каждым топовым турниром.

С другой — реализация потенциала у нее оставляла желать лучшего. Титул, завоеванный сборной Франции на чемпионате мира в России восемь лет назад, так и остался единственным, добытым ею на этом отрезке. Она доходила до финалов домашнего чемпионата Европы 2016 года и катарского мирового первенства 2022-го, но в решающих матчах уступала котировавшимся ничуть не выше соперникам — португальцам и аргентинцам. А на некоторых состязаниях французы и вовсе сходили задолго до финалов.

Несбывшиеся ожидания — это и про завершившийся 19 июля прощальный для Дидье Дешама турнир.

На североамериканском чемпионате мира сборная Франции без сбоев долетела до полуфинала, получив у букмекеров статус основного претендента на золото. Однако сначала она проиграла будущим победителям испанцам, не создав им серьезных проблем, а затем — уже в матче за третье место — англичанам.

С точки зрения пиар-эффекта FFF в поисках преемника Дешама сделала беспроигрышный выбор. Зинедин Зидан завершил игровую карьеру 20 лет назад. И хотя во Франции с тех пор успело созреть множество суперзвезд вроде лучшего бомбардира прошедшего мирового первенства Килиана Мбаппе, но так и не появилось футболиста популярнее и любимее. Ключевые достижения Зидана-игрока многие французы знают наизусть. Принес сборной Франции своим дублем в ворота бразильцев первое золото чемпионатов мира и в том же 1998 году завоевал «Золотой мяч». Выигрывал чемпионаты Италии и Испании с «Ювентусом» и «Реалом».

Мадридский клуб сделал победителем Лиги чемпионов в 2002 году, забив исключительный по красоте гол ударом с лета в ворота «Байера». Перед уходом из спорта потрясающе сыграл на мировом первенстве 2006 года. На нем французы, вопреки прогнозам, добрались до финала. В нем, правда, Зидан, помимо гола с одиннадцатиметрового, которым открыл счет, отметился удалением в дополнительное время за знаменитый удар головой итальянца Марко Матерацци и не принял участия в проигранной его сборной серии пенальти. Скандал, нисколько не снизивший градуса обожания плеймейкера публикой.

С карьерой тренерской все гораздо сложнее из-за ее специфичности. В ней у Зинедина Зидана была всего одна команда — «Реал».

Мадридский клуб Зидану доверяли дважды. И в первом случае назначение французской легенды вылилось в невероятные, даже учитывая колоссальные траты «Реала» на игроков, результаты. С 2016 по 2018 год испанский гигант трижды подряд выиграл Лигу чемпионов — уникальное событие для наиболее престижного еврокубка в его современном, существующем с начала 1990-х формате.

После третьего триумфа Зинедин Зидан внезапно ушел из «Реала», сославшись на необходимость взять паузу. Вернули его в переживший спад клуб, однако, совсем скоро — весной 2019 года. Но итоги второго захода Зидана в «Реал» вышли куда более скромными, чем предыдущего. В первом из двух пришедшихся на него полных сезонов мадридцы снова стали чемпионами Испании, во втором остались без единого трофея. Так что их очередное расставание с Зиданом на сюрприз уже не тянуло.

Следующие пять лет Зинедин Зидан вообще нигде не работал. Этот факт он уверенно объяснил на своей презентации тем, что все эти годы «ждал приглашения только от одной команды», роднее которой нет. А когда дождался — сразу же его принял.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

«Победы вообще не могут наскучить»

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«Я прославил на весь мир не себя, а своих родителей. Что может быть лучше этого?»&lt;br>Зинедин Язид Зидан родился 23 июня 1972 года во французском Марселе. Он был пятым ребенком в семье мигрантов из Алжира. Спортивную карьеру начал десятилетним мальчиком в местной футбольной команде. В 15 лет уже играл в высшем дивизионе французского чемпионата за «Канн» на позиции полузащитника. В 1992 году Зидан начал выступать за «Бордо», в первом же сезоне за этот клуб забил десять голов и стал знаменитостью во Франции

«Я прославил на весь мир не себя, а своих родителей. Что может быть лучше этого?»
Зинедин Язид Зидан родился 23 июня 1972 года во французском Марселе. Он был пятым ребенком в семье мигрантов из Алжира. Спортивную карьеру начал десятилетним мальчиком в местной футбольной команде. В 15 лет уже играл в высшем дивизионе французского чемпионата за «Канн» на позиции полузащитника. В 1992 году Зидан начал выступать за «Бордо», в первом же сезоне за этот клуб забил десять голов и стал знаменитостью во Франции

Фото: Reuters

«Все, чего я достиг в футболе, я достиг благодаря тому, что играл когда-то в футбол с друзьями на улице»&lt;br>В 1994 году Зидан впервые сыграл за национальную сборную. Это был прорыв для его карьеры: в товарищеском матче со сборной Чехии он вышел на замену и за две минуты забил два гола

«Все, чего я достиг в футболе, я достиг благодаря тому, что играл когда-то в футбол с друзьями на улице»
В 1994 году Зидан впервые сыграл за национальную сборную. Это был прорыв для его карьеры: в товарищеском матче со сборной Чехии он вышел на замену и за две минуты забил два гола

Фото: Reuters

В 1996 году туринский клуб «Ювентус» за $7 млн купил Зидана, за который потом выступал в течение пяти лет. В составе команды он дважды становился чемпионом Италии, выиграл Суперкубок Италии и Европы

В 1996 году туринский клуб «Ювентус» за $7 млн купил Зидана, за который потом выступал в течение пяти лет. В составе команды он дважды становился чемпионом Италии, выиграл Суперкубок Италии и Европы

Фото: Reuters

«Неважно, сколько раз ты выигрываешь. Каждый раз будет особенным. Победы вообще не могут наскучить. Можно выиграть десять игр подряд и хотеть выиграть одиннадцатую»

«Неважно, сколько раз ты выигрываешь. Каждый раз будет особенным. Победы вообще не могут наскучить. Можно выиграть десять игр подряд и хотеть выиграть одиннадцатую»

Фото: Reuters

«Я не сразу понял, насколько это невероятная эмоция — когда ты знаешь, что за тебя переживает целая страна»&lt;br>В 1998 году Зидан принес сборной Франции победу на чемпионате мира. В финальном матче с бразильцами он забил два гола. А сам футболист получил «Золотой мяч». Еще через два года в составе национальной команды Зидан стал чемпионом Европы и лучшим игроком 2000 года

«Я не сразу понял, насколько это невероятная эмоция — когда ты знаешь, что за тебя переживает целая страна»
В 1998 году Зидан принес сборной Франции победу на чемпионате мира. В финальном матче с бразильцами он забил два гола. А сам футболист получил «Золотой мяч». Еще через два года в составе национальной команды Зидан стал чемпионом Европы и лучшим игроком 2000 года

Фото: KEYSTONE/Laurent Gillieron / AP

Еще на заре своей карьеры Зинедин Зидан познакомился с Вероникой Лентиско-Фернандес (на фото), которая стала его супругой в 1994 году. У пары четыре сына, они тоже играют в футбол в разных амплуа

Еще на заре своей карьеры Зинедин Зидан познакомился с Вероникой Лентиско-Фернандес (на фото), которая стала его супругой в 1994 году. У пары четыре сына, они тоже играют в футбол в разных амплуа

Фото: Reuters

«&quot;Реал Мадрид&quot; — это лучшее, что случилось со мной в жизни»&lt;br>В 2001 году Зинедин Зидан перешел в мадридский «Реал». Покупка француза обошлась клубу в $66 млн. Эта сделка стала рекордной на тот момент

«"Реал Мадрид" — это лучшее, что случилось со мной в жизни»
В 2001 году Зинедин Зидан перешел в мадридский «Реал». Покупка француза обошлась клубу в $66 млн. Эта сделка стала рекордной на тот момент

Фото: Remy de la Mauviniere / AP

В 2002 году «Реал» победил в Лиге чемпионов, на следующий год — в чемпионате Испании. Зидан в третий раз был признан лучшим футболистом сезона

В 2002 году «Реал» победил в Лиге чемпионов, на следующий год — в чемпионате Испании. Зидан в третий раз был признан лучшим футболистом сезона

Фото: Darko Vojinovic / AP

«В футболе мне очень импонируют англичане. Они всегда бьются насмерть даже тогда, когда все уже давно проиграно. При этом за английские команды мне никогда не приходилось играть»&lt;br> На фото: капитан английской сборной Дэвид Бэкхем (слева) и капитан сборной Франции Зинедин Зидан на чемпионате Европы 2004 года

«В футболе мне очень импонируют англичане. Они всегда бьются насмерть даже тогда, когда все уже давно проиграно. При этом за английские команды мне никогда не приходилось играть»
На фото: капитан английской сборной Дэвид Бэкхем (слева) и капитан сборной Франции Зинедин Зидан на чемпионате Европы 2004 года

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

«Победа для меня — это фундаментальная ценность»

«Победа для меня — это фундаментальная ценность»

Фото: Christophe Ena / AP

За свою карьеру игрока Зинедин Зидан получил 14 красных карточек. Как отмечают эксперты, большинство из них ему дали за реакцию на провокацию соперника

За свою карьеру игрока Зинедин Зидан получил 14 красных карточек. Как отмечают эксперты, большинство из них ему дали за реакцию на провокацию соперника

Фото: Charles Platiau / Reuters

«Для мужчины иные слова значат куда больше, чем действия: лучше получить по морде, чем услышать их в свой адрес»

«Для мужчины иные слова значат куда больше, чем действия: лучше получить по морде, чем услышать их в свой адрес»

Фото: Claude Paris / AP

Пожалуй, самый громкий скандал с участием Зинедина Зидана произошел на чемпионате мира 2006 года. Тогда в финале первенства во время матча французов с итальянцами Зидан головой ударил в грудь Марко Матерацци (на фото). За неспортивное поведение капитан сборной Франции получил красную карточку и был удален с поля. Несмотря на этот инцидент Зидана назвали лучшим игроком турнира

Пожалуй, самый громкий скандал с участием Зинедина Зидана произошел на чемпионате мира 2006 года. Тогда в финале первенства во время матча французов с итальянцами Зидан головой ударил в грудь Марко Матерацци (на фото). За неспортивное поведение капитан сборной Франции получил красную карточку и был удален с поля. Несмотря на этот инцидент Зидана назвали лучшим игроком турнира

Фото: Reuters

«Не уверен, что я был лучшим футболистом в мире. Но я играл среди самых хороших»&lt;br>После случая на мундиале 2006 года французский футболист завершил карьеру игрока

«Не уверен, что я был лучшим футболистом в мире. Но я играл среди самых хороших»
После случая на мундиале 2006 года французский футболист завершил карьеру игрока

Фото: Reuters

«На самом деле я никогда не покидал Алжир. Алжир живет в моем сердце»&lt;br>С начала 2000-х Зидан занимается благотворительностью и просветительской деятельностью. Он неоднократно принимал участие в кампаниях по борьбе с вредными привычками. В 2006 году на его деньги было построено детское отделение больницы в Алжире

«На самом деле я никогда не покидал Алжир. Алжир живет в моем сердце»
С начала 2000-х Зидан занимается благотворительностью и просветительской деятельностью. Он неоднократно принимал участие в кампаниях по борьбе с вредными привычками. В 2006 году на его деньги было построено детское отделение больницы в Алжире

Фото: Louafi Larbi / Reuters

В 2004 году Зидан был признан лучшим футболистом UEFA последних 50 лет, он входит в список 100 выдающихся спортсменов по версии журнала «Мировой футбол» и в список FIFA-100. За игру в сборной Франции футболист награжден орденом Почетного легиона, а в 2009 году он стал офицером этого ордена

В 2004 году Зидан был признан лучшим футболистом UEFA последних 50 лет, он входит в список 100 выдающихся спортсменов по версии журнала «Мировой футбол» и в список FIFA-100. За игру в сборной Франции футболист награжден орденом Почетного легиона, а в 2009 году он стал офицером этого ордена

Фото: Bernat Armangue / AP

«Я стал спортивным менеджером вовсе не потому, что мне было нечем кормить семью. Мне уже больше не нужно зарабатывать деньги, но мне по-прежнему интересно бросить вызов самому себе»&lt;br>В 2009 году Зидан стал помощником, а затем и советником президента «Реала». Через два года был назначен спортивным директором мадридского клуба

«Я стал спортивным менеджером вовсе не потому, что мне было нечем кормить семью. Мне уже больше не нужно зарабатывать деньги, но мне по-прежнему интересно бросить вызов самому себе»
В 2009 году Зидан стал помощником, а затем и советником президента «Реала». Через два года был назначен спортивным директором мадридского клуба

Фото: Alvaro Barrientos / AP

В 2016 году Зидана назначили тренером «Реала». Под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов, повторив триумф в следующем сезоне. За полтора сезона Зидан привел «Реал» также к победе в чемпионате Испании и Суперкубке UEFA. В октябре 2017 года, на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards, был признан лучшим тренером мира — за вторую подряд победу в Лиге чемпионов c «Реалом», чего раньше не удавалось никому

В 2016 году Зидана назначили тренером «Реала». Под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов, повторив триумф в следующем сезоне. За полтора сезона Зидан привел «Реал» также к победе в чемпионате Испании и Суперкубке UEFA. В октябре 2017 года, на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards, был признан лучшим тренером мира — за вторую подряд победу в Лиге чемпионов c «Реалом», чего раньше не удавалось никому

Фото: Susana Vera / Reuters

«Мадридский &quot;Реал&quot; никогда не должен уступать, даже в &quot;товарняках&quot;. У этого клуба — менталитет победителя, жажда к выигрышам у &quot;бланкос&quot; в крови» &lt;BR>На фото: Зинедин Зидан и Лука Модрич (слева) на матче Лиги Чемпионов между «Реалом» и «Апоэлем Никосией»

«Мадридский "Реал" никогда не должен уступать, даже в "товарняках". У этого клуба — менталитет победителя, жажда к выигрышам у "бланкос" в крови»
На фото: Зинедин Зидан и Лука Модрич (слева) на матче Лиги Чемпионов между «Реалом» и «Апоэлем Никосией»

Фото: Francisco Seco / AP

«Чем дольше ты живешь, тем больше у тебя разочарований. Поэтому никогда не стоит оглядываться. Особенно если половина жизни уже пройдена» &lt;br>В 2018 году Зидан выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Через несколько дней после победы он объявил об уходе из мадридского клуба, однако в марте 2019 года вернулся в клуб

«Чем дольше ты живешь, тем больше у тебя разочарований. Поэтому никогда не стоит оглядываться. Особенно если половина жизни уже пройдена»
В 2018 году Зидан выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Через несколько дней после победы он объявил об уходе из мадридского клуба, однако в марте 2019 года вернулся в клуб

Фото: Boris Grdanoski / AP

«Я совершил много безумств по жизни — и счастлив, что они были. Но мне необязательно этим бравировать. Эта радость и так со мной» &lt;BR>12 июня 2018 года принял участие в товарищеском матче между сборной Франции 1998 года и сборной FIFA образца того же года

«Я совершил много безумств по жизни — и счастлив, что они были. Но мне необязательно этим бравировать. Эта радость и так со мной»
12 июня 2018 года принял участие в товарищеском матче между сборной Франции 1998 года и сборной FIFA образца того же года

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

«Экономить силы — значит обманывать клуб, который платит тебе деньги» &lt;BR>В сезоне 2019/20 «Реал» под руководством Зидана вновь выиграл чемпионат Испании

«Экономить силы — значит обманывать клуб, который платит тебе деньги»
В сезоне 2019/20 «Реал» под руководством Зидана вновь выиграл чемпионат Испании

Фото: Juan Medina / Reuters

«То, как ты уходишь — менее значимо по сравнению с тем, кем ты был!» &lt;BR>В сезоне 2020/21 «Реал» занял второе место в национальном чемпионате. 27 мая 2021 года Зидан объявил об уходе с поста главного тренера мадридского клуба

«То, как ты уходишь — менее значимо по сравнению с тем, кем ты был!»
В сезоне 2020/21 «Реал» занял второе место в национальном чемпионате. 27 мая 2021 года Зидан объявил об уходе с поста главного тренера мадридского клуба

Фото: Juan Medina / Reuters

«Какой я? Неразговорчивый, в принципе. Не люблю трепаться почем зря. А еще я весьма скромный, и даже застенчивый — таким останусь до конца своей жизни»&lt;BR> В июне 2022 года французский тренер отказался возглавить «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), сообщала тогда газета Le Parisien. По данным СМИ, в мае 2023-го Зидан отклонил предложение и от саудовского клуба «Аль-Наср», за который играет португальский нападающий Криштиану Роналду

«Какой я? Неразговорчивый, в принципе. Не люблю трепаться почем зря. А еще я весьма скромный, и даже застенчивый — таким останусь до конца своей жизни»
В июне 2022 года французский тренер отказался возглавить «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), сообщала тогда газета Le Parisien. По данным СМИ, в мае 2023-го Зидан отклонил предложение и от саудовского клуба «Аль-Наср», за который играет португальский нападающий Криштиану Роналду

Фото: Daniel Ochoa de Olza / AP

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«Я прославил на весь мир не себя, а своих родителей. Что может быть лучше этого?»
Зинедин Язид Зидан родился 23 июня 1972 года во французском Марселе. Он был пятым ребенком в семье мигрантов из Алжира. Спортивную карьеру начал десятилетним мальчиком в местной футбольной команде. В 15 лет уже играл в высшем дивизионе французского чемпионата за «Канн» на позиции полузащитника. В 1992 году Зидан начал выступать за «Бордо», в первом же сезоне за этот клуб забил десять голов и стал знаменитостью во Франции

Фото: Reuters

«Все, чего я достиг в футболе, я достиг благодаря тому, что играл когда-то в футбол с друзьями на улице»
В 1994 году Зидан впервые сыграл за национальную сборную. Это был прорыв для его карьеры: в товарищеском матче со сборной Чехии он вышел на замену и за две минуты забил два гола

Фото: Reuters

В 1996 году туринский клуб «Ювентус» за $7 млн купил Зидана, за который потом выступал в течение пяти лет. В составе команды он дважды становился чемпионом Италии, выиграл Суперкубок Италии и Европы

Фото: Reuters

«Неважно, сколько раз ты выигрываешь. Каждый раз будет особенным. Победы вообще не могут наскучить. Можно выиграть десять игр подряд и хотеть выиграть одиннадцатую»

Фото: Reuters

«Я не сразу понял, насколько это невероятная эмоция — когда ты знаешь, что за тебя переживает целая страна»
В 1998 году Зидан принес сборной Франции победу на чемпионате мира. В финальном матче с бразильцами он забил два гола. А сам футболист получил «Золотой мяч». Еще через два года в составе национальной команды Зидан стал чемпионом Европы и лучшим игроком 2000 года

Фото: AP / KEYSTONE/Laurent Gillieron

Еще на заре своей карьеры Зинедин Зидан познакомился с Вероникой Лентиско-Фернандес (на фото), которая стала его супругой в 1994 году. У пары четыре сына, они тоже играют в футбол в разных амплуа

Фото: Reuters

«"Реал Мадрид" — это лучшее, что случилось со мной в жизни»
В 2001 году Зинедин Зидан перешел в мадридский «Реал». Покупка француза обошлась клубу в $66 млн. Эта сделка стала рекордной на тот момент

Фото: AP / Remy de la Mauviniere

В 2002 году «Реал» победил в Лиге чемпионов, на следующий год — в чемпионате Испании. Зидан в третий раз был признан лучшим футболистом сезона

Фото: AP / Darko Vojinovic

«В футболе мне очень импонируют англичане. Они всегда бьются насмерть даже тогда, когда все уже давно проиграно. При этом за английские команды мне никогда не приходилось играть»
На фото: капитан английской сборной Дэвид Бэкхем (слева) и капитан сборной Франции Зинедин Зидан на чемпионате Европы 2004 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Победа для меня — это фундаментальная ценность»

Фото: AP / Christophe Ena

За свою карьеру игрока Зинедин Зидан получил 14 красных карточек. Как отмечают эксперты, большинство из них ему дали за реакцию на провокацию соперника

Фото: Reuters / Charles Platiau

«Для мужчины иные слова значат куда больше, чем действия: лучше получить по морде, чем услышать их в свой адрес»

Фото: AP / Claude Paris

Пожалуй, самый громкий скандал с участием Зинедина Зидана произошел на чемпионате мира 2006 года. Тогда в финале первенства во время матча французов с итальянцами Зидан головой ударил в грудь Марко Матерацци (на фото). За неспортивное поведение капитан сборной Франции получил красную карточку и был удален с поля. Несмотря на этот инцидент Зидана назвали лучшим игроком турнира

Фото: Reuters

«Не уверен, что я был лучшим футболистом в мире. Но я играл среди самых хороших»
После случая на мундиале 2006 года французский футболист завершил карьеру игрока

Фото: Reuters

«На самом деле я никогда не покидал Алжир. Алжир живет в моем сердце»
С начала 2000-х Зидан занимается благотворительностью и просветительской деятельностью. Он неоднократно принимал участие в кампаниях по борьбе с вредными привычками. В 2006 году на его деньги было построено детское отделение больницы в Алжире

Фото: Reuters / Louafi Larbi

В 2004 году Зидан был признан лучшим футболистом UEFA последних 50 лет, он входит в список 100 выдающихся спортсменов по версии журнала «Мировой футбол» и в список FIFA-100. За игру в сборной Франции футболист награжден орденом Почетного легиона, а в 2009 году он стал офицером этого ордена

Фото: AP / Bernat Armangue

«Я стал спортивным менеджером вовсе не потому, что мне было нечем кормить семью. Мне уже больше не нужно зарабатывать деньги, но мне по-прежнему интересно бросить вызов самому себе»
В 2009 году Зидан стал помощником, а затем и советником президента «Реала». Через два года был назначен спортивным директором мадридского клуба

Фото: AP / Alvaro Barrientos

В 2016 году Зидана назначили тренером «Реала». Под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов, повторив триумф в следующем сезоне. За полтора сезона Зидан привел «Реал» также к победе в чемпионате Испании и Суперкубке UEFA. В октябре 2017 года, на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards, был признан лучшим тренером мира — за вторую подряд победу в Лиге чемпионов c «Реалом», чего раньше не удавалось никому

Фото: Reuters / Susana Vera

«Мадридский "Реал" никогда не должен уступать, даже в "товарняках". У этого клуба — менталитет победителя, жажда к выигрышам у "бланкос" в крови»
На фото: Зинедин Зидан и Лука Модрич (слева) на матче Лиги Чемпионов между «Реалом» и «Апоэлем Никосией»

Фото: Francisco Seco / AP

«Чем дольше ты живешь, тем больше у тебя разочарований. Поэтому никогда не стоит оглядываться. Особенно если половина жизни уже пройдена»
В 2018 году Зидан выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Через несколько дней после победы он объявил об уходе из мадридского клуба, однако в марте 2019 года вернулся в клуб

Фото: Boris Grdanoski / AP

«Я совершил много безумств по жизни — и счастлив, что они были. Но мне необязательно этим бравировать. Эта радость и так со мной»
12 июня 2018 года принял участие в товарищеском матче между сборной Франции 1998 года и сборной FIFA образца того же года

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

«Экономить силы — значит обманывать клуб, который платит тебе деньги»
В сезоне 2019/20 «Реал» под руководством Зидана вновь выиграл чемпионат Испании

Фото: Juan Medina / Reuters

«То, как ты уходишь — менее значимо по сравнению с тем, кем ты был!»
В сезоне 2020/21 «Реал» занял второе место в национальном чемпионате. 27 мая 2021 года Зидан объявил об уходе с поста главного тренера мадридского клуба

Фото: Juan Medina / Reuters

«Какой я? Неразговорчивый, в принципе. Не люблю трепаться почем зря. А еще я весьма скромный, и даже застенчивый — таким останусь до конца своей жизни»
В июне 2022 года французский тренер отказался возглавить «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), сообщала тогда газета Le Parisien. По данным СМИ, в мае 2023-го Зидан отклонил предложение и от саудовского клуба «Аль-Наср», за который играет португальский нападающий Криштиану Роналду

Фото: AP / Daniel Ochoa de Olza

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