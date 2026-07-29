Пашинян заявил Путину, что «эпоха отсутствия альтернатив закончилась»

Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был успешным и продолжительным, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, удалось прийти к взаимопониманию по многим темам. Однако вопросы членства Армении в ЕАЭС и интеграция в ЕС остались открытыми, следует из заявления политика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Я сказал президенту России, что мы объявили об этом пути и будем следовать ему... Армения всегда должна иметь альтернативы во всех вопросах. Эпоха отсутствия альтернатив закончилась»,— сказал господин Пашинян (цитата по Armenpress).

Телефонный разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна состоялся 27 июля по инициативе Еревана. По итогам беседы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних экономических отношений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения не встала с двух стульев».