Пашинян заявил Путину, что «эпоха отсутствия альтернатив закончилась»
Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был успешным и продолжительным, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, удалось прийти к взаимопониманию по многим темам. Однако вопросы членства Армении в ЕАЭС и интеграция в ЕС остались открытыми, следует из заявления политика.
Никол Пашинян
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Я сказал президенту России, что мы объявили об этом пути и будем следовать ему... Армения всегда должна иметь альтернативы во всех вопросах. Эпоха отсутствия альтернатив закончилась»,— сказал господин Пашинян (цитата по Armenpress).
Телефонный разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна состоялся 27 июля по инициативе Еревана. По итогам беседы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних экономических отношений.
Подробнее — в материале «Ъ» «Армения не встала с двух стульев».
Заявление Никола Пашиняна о завершении «эпохи отсутствия альтернатив» для Армении и возможном выборе между ЕАЭС и ЕС происходит на фоне предшествующих событий, указывающих на усиливающееся сближение Еревана с Евросоюзом. Так, 4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. При этом армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян ранее заверял, что Армения не планирует выходить из ЕАЭС.
Однако российская сторона, включая вице-премьера Алексея Оверчука после встречи с премьером Армении Михаилом Мишустиным, неоднократно заявляла о невозможности одновременного членства Армении в Евросоюзе и ЕАЭС. Проведение подобных переговоров и заявлений свидетельствует о важности выбора для Армении дальнейшего вектора интеграции.