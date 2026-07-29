ФНС отчиталась о бюджетных доходах в 426 млрд руб. за счет повышения ставки НДС
Доходы в бюджет за первые шесть месяцев 2026 года составили 426 млрд руб. Это произошло за счет повышения ставки НДС с 20% до 22%, заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
На рост отчислений в бюджет также повлияло снижение порога выручки малого бизнеса для перехода к упрощенной системе налогообложения. Предприниматели с доходом от 20 млн до 60 млн руб. уплатили 108 млрд руб. НДС, с доходом от 60 до 450 млн руб. — 415 млрд руб. Поступления по НДФЛ и страховым взносам выросли за полгода на 13%.
Общая сумма поступлений в бюджет по итогам первого полугодия выросла на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 31 трлн руб. Объем федерального бюджета увеличился на 6%, региональных — на 8%. Несырьевые доходы составили 90% бюджета (рост на 25%).
Правительство повысило базовую ставку по НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года. Льготная ставка в 10% сохранилась для социально значимых товаров, в том числе основных продуктов питания, лекарств, детской продукции.
В 2026 году ожидается, что федеральный бюджет России останется дефицитным: доходы прогнозируются на уровне 40,3 трлн руб., расходы — 44,1 трлн руб., а дефицит составит 3,7 трлн руб. Его планируется покрывать за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также внешних и внутренних заимствований. Основными приоритетами расходов бюджета заявлены оборона, социальные траты и развитие технологий.
Повышение НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года является частью мер по увеличению доходов бюджета. Министерство финансов ранее оценивало, что это изменение может принести дополнительные 2,3 трлн руб. в федеральный бюджет. Помимо НДС, на увеличение налоговых поступлений влияет и расширение прогрессивной шкалы НДФЛ, которое предусматривает ставки до 22% для высоких доходов, а также рост НДФЛ с выплат по банковским вкладам и дивидендов. Ожидается, что с 2025 года все дополнительные доходы от расширения прогрессии НДФЛ будут поступать в федеральный бюджет.
Снижение порога выручки для малого бизнеса для перехода к упрощенной системе налогообложения также призвано увеличить бюджетные поступления. Изначально предлагалось снизить порог с 60 до 10 млн руб., но в итоге правительство пошло на уступки, и снижение будет поэтапным: до 20 млн руб. с 2026 года, до 15 млн руб. с 2027 года и до 10 млн руб. с 2028 года. Такие меры направлены на балансировку бюджета на фоне сохраняющихся внешних условий, таких как санкции, стагнация внешней торговли и охлаждение экономики.