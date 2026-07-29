ФНС отчиталась о бюджетных доходах в 426 млрд руб. за счет повышения ставки НДС

Доходы в бюджет за первые шесть месяцев 2026 года составили 426 млрд руб. Это произошло за счет повышения ставки НДС с 20% до 22%, заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

На рост отчислений в бюджет также повлияло снижение порога выручки малого бизнеса для перехода к упрощенной системе налогообложения. Предприниматели с доходом от 20 млн до 60 млн руб. уплатили 108 млрд руб. НДС, с доходом от 60 до 450 млн руб. — 415 млрд руб. Поступления по НДФЛ и страховым взносам выросли за полгода на 13%.

Общая сумма поступлений в бюджет по итогам первого полугодия выросла на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 31 трлн руб. Объем федерального бюджета увеличился на 6%, региональных — на 8%. Несырьевые доходы составили 90% бюджета (рост на 25%).

Правительство повысило базовую ставку по НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года. Льготная ставка в 10% сохранилась для социально значимых товаров, в том числе основных продуктов питания, лекарств, детской продукции.