Электроника обернулась через границу

Оборот зарубежной электроники в России в первом полугодии вырос на 6% в годовом выражении, а количество заказов — на 28%. При этом средний чек снизился на 17%, до 45,9 тыс. руб. Участники рынка связывают рост трансграничной торговли с развитием маркетплейсов и считают, что он будет усиливаться как способ быстро расширять предложение без значительных складских запасов внутри страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В России восстанавливается спрос на зарубежную электронику, следует из данных CDEK.Shopping. В первом полугодии 2026 года ее оборот вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число заказов увеличилось на 28%, тогда как годом ранее за тот же период показатель сократился на 4%. Одновременно средний чек по электронике снизился на 17% и составил 45,9 тыс. руб. Лидерами среди категорий в 2026 году стали наушники и аудиотехника, на которые пришлось 32,15% всех заказов, год назад первое место занимали компьютеры и комплектующие с долей 35,98%, однако сейчас их доля сократилась. В пятерку крупнейших также вошли аксессуары для электроники (10,13%), «умные» гаджеты (7,3%) и смартфоны (5,64%). Самым популярным брендом остается Apple с долей 28,59% заказов. На второе место поднялся Xiaomi, который отсутствовал в пятерке лидеров годом ранее. Далее — Ray-Ban, Asus и Oura.

География заказов практически не изменилась: США сохранили лидерство и увеличили долю с 60,25% до 73,25%. Китай остался на втором месте, однако его доля снизилась с 32,26% до 21,67%. В пятерку крупнейших поставщиков также вошли Гонконг (3,23%), ОАЭ (1,43%) и Вьетнам (0,23%).

Объем трансграничной торговли продолжает расти и в ближайшие годы будет только усиливаться, говорит источник “Ъ” на рынке электронной коммерции. «Все больше российских компаний будут использовать трансграничную модель как способ быстро расширять предложение без необходимости создавать значительные складские запасы внутри страны, сохраняя при этом конкурентоспособные цены и широкий выбор»,— считает он.

По данным «Платформы ОФД», средний чек на электронику и бытовую технику за шесть месяцев 2026 года составил 8271 руб., что на 3% ниже уровня прошлого года. Продажи в штуках сократились на 4% год к году, однако в онлайн выросли на 16%. «Продолжается переток покупателей на маркетплейсы и специализированные площадки, в том числе интернет-витрины ритейла»,— поясняет директор по маркетингу компании «Платформа ОФД» Леонид Симаков.

Рост количества товаров из-за рубежа подтверждают в 3Logic Group и отмечают, что это происходит в основном через системы Ozon Global и WB Global. В Wildberries видят рост спроса на электронику зарубежных брендов и связывают это с укреплением курса рубля, которое позволило продавцам предлагать импортную технику по более низким ценам. Наиболее заметно это в сегментах смартфонов и компьютерной техники. «Покупатели все чаще рассматривают трансграничные покупки как способ приобрести модели и конфигурации, которые не представлены в России или доступны в ограниченном количестве»,— сообщили в пресс-службе компании. В Ozon не ответили на запрос.

В «Яндекс Маркете» оценивают увеличение продаж потребительской электроники в 1,2 раза за первое полугодие 2026 года. Наибольший рост по количеству покупок был в категориях аксессуаров для телефонов, «умных» часов и браслетов, а также настольных компьютеров, аудиотехники и мобильных телефонов.

Однако не все участники рынка столь оптимистичны.

Трансграничные сервисы быстрее реагируют на изменение валютного курса, когда у дистрибуторов его влияние на цены проявляется с задержкой в один-два месяца, поэтому динамика отдельных сервисов не отражает ситуацию на рынке в целом, говорит директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей. «В первой половине 2026 года рынок продолжил снижение почти по всем массовым сегментам: смартфонам, ноутбукам, носимой электронике и т. п. Выросли продажи наушников, мобильных аксессуаров и немного — мониторов, но эти категории не могут изменить общий негативный тренд»,— говорит он.

Екатерина Фадеева