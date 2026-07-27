Прибытия убыли

Иностранцы в январе—июне совершили 2,99 млн туристических поездок в Россию, это почти на 20% меньше год к году и худший результат с 2021 года. Турпоток сдерживает военный конфликт на Ближнем Востоке и нестабильная работа российских аэропортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В январе—июне иностранцы совершили 2,99 млн туристических поездок в Россию, следует из данных Росстата. Год к году значение сократилось на 19,6%, таким образом результат стал худшим за полугодие с 2021 года. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит о снижении въездного потока на 15% год к году. Летом, по его словам, спад стал еще глубже.

Гендиректор «Тари Тура» Марина Левченко отмечает снижение въездного турпотока примерно на 20% год к году.

Высокий сезон на въездном туристическом рынке России длится с мая по сентябрь. Основной объем прибытий в страну формирует Китай. В прошлом году, согласно данным Погранслужбы ФСБ, на него пришлось 50,8% прибытий, на втором месте — Саудовская Аравия с долей 4,6%. Следом идут Туркменистан, Турция, Германия и ОАЭ. Аналитики Росстата пользуются другой методикой, которая включает в том числе прибытия из приграничных стран. Исходя из этой оценки, основную массу визитов сформировали Казахстан, Китай и Узбекистан.

В Минэкономики предлагают оценивать турпоток как количество размещенных в отелях иностранцев. В январе—мае показатель вырос на 23%. За июнь данные пока не опубликованы.

Сами отельеры, впрочем, сильного роста не заметили. В Azimut Hotels говорят, что зарубежных гостей становится меньше. Наиболее заметным с сети считают снижение трафика из стран Ближнего Востока.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба говорит, что в январе—июне количество зарубежных гостей в отелях сети увеличилось на 3,4% год к году, и считает показатель умеренным. В Москве в январе—июне заполняемость качественных гостиниц сократилась на 2 процентных пункта, до 69%, отмечали ранее в IBC Real Estate. Наиболее заметным спад был в высокобюджетном сегменте, где отмечается наиболее высокая доля гостей из-за рубежа (см. “Ъ” от 26 июля).

Спад на рынке въездного туризма прослеживается несмотря на усилия властей по увеличению потока. С 2023 года интуристы для посещения России могут оформлять электронные визы. Сейчас они доступны для выходцев из 64 стран.

50,8 процента прибытий иностранных туристов в РФ составила в 2025 году доля граждан КНР, по данным Погранслужбы ФСБ.

С сентября 2025 года безвизовый режим действует для Китая, недавно он был продлен до конца 2027 года. Но Сергей Ромашкин замечает, что турпоток сейчас падает из всех стран, в том числе из Китая.

Летний сезон, по словам госпожи Левченко, в этом году оказался заметно хуже ожиданий. В начале года на рынке было нехарактерное для зимы оживление, но в марте ситуация резко поменялась из-за обострения военного конфликта на Ближнем Востоке, приведшего в том числе к ограничению полетных программ.

Отмены рейсов фактически отрезали путь в Россию для гостей не только из стран Ближнего Востока, но и Юго-Восточной Азии, вспоминает эксперт.

В мае—июне негативный информационный фон сформировался уже в России. Марина Левченко говорит, что туристы опасаются сообщений о топливном кризисе, который ранее мог вносить коррективы в расписание экскурсионных автобусов. Дополнительно их отталкивают перебои в работе аэропортов и высокая стоимость поездок. Сергей Ромашкин ключевым фактором, сдерживающим въездной турпоток, считает перебои с авиасообщением, осложняющие планирование поездок. Дополнительно влияет крепкий рубль, добавляет он.

Марина Левченко поясняет, что сейчас у туроператоров много заявок на осенние поездки в Россию. Но их конвертация в реальные прибытия полностью зависит от внешнего фона не только внутри страны, но и на международной арене, говорит она. В Azimut Hotels сомневаются, что восстановить допандемийный поток туристов удастся без стабилизации авиасообщения. Сергей Ромашкин тоже склоняется к тому, что отставание отыграть существующее падение прибытий в этом году рынку уже не удастся. Туристы заранее планируют поездки, и основной объем уже реализован, замечает он.

Александра Мерцалова