Полиция занялась беспилотниками

В Москве арестована заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. Кроме того, задержан председатель совета директоров ГК «Эфко» Валерий Кустов. Меру пресечения ему пока не избрали. Под стражу также отправлены заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова и директор по развитию УК «Эфко» Владислав Романцев. Все трое обвиняются в многомиллиардных махинациях при реализации программы импортозамещения при производстве беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, миллиардер, председатель совета директоров и основной акционер ГК «Эфко» Валерий Кустов задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Кроме того, чиновница Половченя, предприниматели Кустова и Романцев отправлены в СИЗО Мещанским райсудом Москвы по ходатайствам следователя следственного департамента МВД. При этом Алла Половченя обвиняется в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) бюджетных средств, а ее предполагаемые сообщники — в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с ними. После того как эта информация появилась в картотеке Мосгорсуда, ее подтвердили и в Минпромторге, и в ГК «Эфко». При этом в последней “Ъ” сначала заявляли, что ничего не знают о задержании своих топ-менеджеров, но затем все же сообщили, что оба фигуранта «вносят личный вклад в развитие инновационных проектов и обеспечение продовольственной безопасности РФ» и коллектив «Эфко» «поддерживает каждого из них, включая директора по стратегическому развитию Владислава Романцева».

ГК «Эфко» существует с 1994 года. Состав соучредителей не раскрывается, основным владельцем считается Валерий Кустов (Екатерина Кустова доводится ему невесткой). Согласно Infoline, в 2025 году группа стала третьим по объему бизнеса игроком в пищевой отрасли, уступив PepsiCo и «Русагро». Консолидированная выручка группы составила 344 млрд руб., закрепившись на уровне прошлого года. Основной фокус компании — производство масел, соусов и специальных жиров. Также ГК «Эфко» активно развивает направления пищевых ингредиентов, аналогов мясных и молочных продуктов. В портфеле компании бренды «Слобода», Altero, Hi! и проч. В 2025 году с покупкой бывших российских активов американской Bunge ей также перешли права на марки «Олейна» и Ideal. Программу по БПЛА и аэротакси «Эфко» развивает через проект «Транспорт будущего».

По данным «Ъ», задержания фигурантов стали продолжением расследования в отношении арестованного в мае нынешнего года в Белгороде бывшего топ-менеджера «Эфко» Юрия Козаренко.

Он возглавлял компанию по производству беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего» и был обвинен в мошенничестве. Якобы его показания и стали основанием для задержания господ Кустовой и Романцева. Произошло это уже после того, как материалы уголовного дела были переданы из Белгородского УМВД в следственный департамент МВД.

По версии следствия, фигуранты вступили в преступный сговор с целью хищения субсидий, выделявшихся Минпромторгом на разработку и производство дронов. Однако вместо этого, как считают в МВД, обвиняемые якобы закупали уже готовые БПЛА в Китае, перемаркировывали и выдавали за свою продукцию.

В Минпромторге сообщили, что оказывают необходимое содействие участникам расследования.

Обновлено 30 июля в 15:05 мск. Добавлена информация о задержании Валерия Кустова.

Олег Рубникович; Сергей Толмачев, Воронеж