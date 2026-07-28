В армию вернули строителей

Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил в связи с созданием военно-строительных подразделений. Этот документ стал новым этапом реформы военно-строительного комплекса, начатой Минобороны в прошлом году, и первым опубликованным нормативным актом, прямо фиксирующим воссоздание таких подразделений в составе армии. Их организационная структура и порядок включения в систему военного управления пока не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Указ президента, опубликованный вечером 27 июля на официальном портале правовой информации, вносит изменения в два документа, регулирующих деятельность Минобороны РФ и штатную численность вооруженных сил (ВС). Она установлена в количестве 2 426 130 человек, из которых 1 535 000 — военнослужащие. Штат увеличивается на 27 тыс. человек, из которых 25 тыс. приходится на военнослужащих и 2 тыс.— впервые с 2018 года — на гражданский персонал. В преамбуле указа говорится, что изменения вносятся «в связи с созданием в ВС РФ военно-строительных подразделений».

Возрождение этих структур стало частью реформы военно-строительного комплекса, которую Минобороны начало готовить в 2025 году.

На расширенной коллегии ведомства в августе того года министр обороны Андрей Белоусов поставил задачу повысить эффективность комплекса, разграничить ответственность между его участниками и сократить объем незавершенного строительства за счет перехода к новой модели организации работ.

Вопрос о повышении эффективности военного строительства к тому моменту стоял очень остро. Общая сумма исков Минобороны к публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ВСК) — одному из ключевых подрядчиков военно-строительного комплекса — в 2023 году, по данным ТАСС, составила 441,4 млн руб., в 2024-м — 18,8 млрд руб., в 2025-м — 15,1 млрд руб. А с начала 2026 года таких исков подано уже на 17,2 млрд руб.

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В декабре 2025 года министр обороны обозначил следующие этапы реформы: разработка нормативной базы для создания военно-строительных частей и комплектование вновь формируемых подразделений. Как заявил тогда господин Белоусов, после завершения этой работы «командующие военными округами должны получить дополнительный инструмент для строительства объектов, наиболее важных для нужд войск».

Первые попытки реорганизовать систему военного строительства предпринимались еще в середине 2000-х годов.

До 2006 года строительством военных объектов занимались военно-строительные отряды — стройбаты, существовавшие еще в Советской армии, где их численность доходила до 200 тыс. человек. Они возводили военные городки, полигоны, склады, объекты оборонной инфраструктуры и другие сооружения в интересах вооруженных сил. После распада СССР эта система в основном была унаследована российской армией и сохранялась вплоть до масштабной военной реформы, проведенной в начале 2000-х под руководством министра Сергея Иванова. Тогда он заявил, что «все пресловутые стройбаты ликвидируются как класс», а основную часть строительных работ предполагается передать гражданским подрядным организациям.

Часть наиболее сложных и режимных объектов, включая шахты для баллистических ракет, вместо гражданских подрядчиков продолжил вести Спецстрой России — федеральное агентство, отвечавшее также за космодромы, закрытые объекты и специальные сооружения. После его упразднения в 2016–2017 годах инженерно-технические и дорожно-строительные воинские подразделения вошли в структуру Минобороны, где было создано новое структурное формирование — Военно-строительный комплекс. Он объединил функции государственного заказчика, проектирования, строительства и эксплуатации объектов военной инфраструктуры, тогда как непосредственное выполнение значительной части работ осталось за специализированными подрядными организациями.

Дмитрий Сотак