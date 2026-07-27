«Первак» выдал террориста
Верховный суд не поверил, что поджигатель военкомата использовал спиртное по назначению
Как стало известно “Ъ”, Верховный суд России отказался изменить приговор жителю Карелии, который, протестуя против СВО, попытался поджечь военкомат, наполнив горючим бутылку из-под водки «Первак». Террорист утверждал, что по остаткам бутылки невозможно было определить, где и когда она была приобретена, выпита и использована в преступных целях. Однако Сбербанк, ФНС и свидетели помогли следствию изобличить поджигателя.
Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ
22 июля судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ рассмотрела жалобу осужденного Петра Романюка и его защиты. Уроженец Украины Романюк, проживавший в Карелии, по приговору 1-го Западного окружного военного суда 13 марта 2025 года получил за теракт 15 лет строгого режима, из которых четыре года он должен провести в тюрьме.
Военные апелляция и кассации оставили приговор в силе, установив, что, выступая против СВО, Романюк в мае 2024 года изготовил из стеклянных бутылок с жидкостью для розжига зажигательные устройства и усилил их поражающими элементами из болтов и шайб. Затем мужчина выпил спиртного для храбрости и бросил одно устройство в окно военного комиссариата Суоярвского района.
Преступление, направленное, по версии следствия, на дестабилизацию деятельности органов власти и воздействие на принятие ими решений, не было доведено до конца по независящим от нападавшего причинам. Пожар потушил сторож, дежуривший в военкомате, а самого злоумышленника вычислили сотрудники полиции, ФСБ и Следственного комитета.
В Верховном суде, как и в предыдущих судебных инстанциях, Романюк вину отрицал.
Адвокаты утверждали, что по найденным на месте происшествия вещдокам, прежде всего разбитой бутылке из-под «Первака», невозможно установить, когда, где и кем они приобретались, а отпечатки пальцев на бутылке были смазаны.
Дома у фигуранта нашли несколько пустых бутылок, шайбы и болты, похожие на те, которые использовались при теракте, а куртка обвиняемого сохранила следы горения, но, по данным адвокатов, это были лишь косвенные улики.
Видеозапись камеры наблюдения, по их данным, оказалась плохого качества, и по ней было трудно разобрать, кто совершил самое громкое в истории небольшого городка Суоярви (12 тыс. жителей) преступление. В любом случае на ней одежда на преступнике не горела.
Показания же свидетелей разделились. Одни говорили, что в злополучный день фигурант выпивал в гаражах или у себя дома, а другие отмечали, что у него была возможность совершить вменяемое преступление, и даже опознавали его на видео.
Выводы окружного военного суда о виновности Романюка в совершении теракта соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела и основаны на согласующихся и взаимно дополняющих друг друга показаниях свидетелей, заключениях экспертов и результатах оперативно-разыскных мероприятий, решил Верховный суд.
При этом ВС сослался на данные, полученные из Сбербанка и ФНС, подтверждающие факт приобретения Романюком бутылки «Первака» с использованием банковской карты в магазине, расположенном недалеко от его дома. Правда, это было не в день теракта, а в январе 2022 года, как указано в постановлении суда.
Свидетель подтвердил, что Романюк приобретал продукты питания в том же магазине, а наличие в его ассортименте водки «Первак» и возможность безналичного расчета с использованием банковской карты засвидетельствовали уже продавцы.
Силовики рассказали, что при задержании Романюк сообщил, что бутылка с горючей смесью, использованная для нападения, принадлежала ему. Дома же у фигуранта было обнаружено «значительное количество пустых стеклянных бутылок, металлические гайки, винты, шайбы, украинские денежные средства, а также пластиковые бутылки, содержавшие, согласно заключению эксперта, легковоспламеняющиеся жидкости, черная куртка с обгоревшей частью из-за термического воздействия».
Таким образом, решил ВС, «совокупностью исследованных по делу доказательств подтверждается, что в распоряжении Романюка имелись все необходимые материалы для изготовления самодельных зажигательных устройств».