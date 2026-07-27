«Первак» выдал террориста

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд России отказался изменить приговор жителю Карелии, который, протестуя против СВО, попытался поджечь военкомат, наполнив горючим бутылку из-под водки «Первак». Террорист утверждал, что по остаткам бутылки невозможно было определить, где и когда она была приобретена, выпита и использована в преступных целях. Однако Сбербанк, ФНС и свидетели помогли следствию изобличить поджигателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

22 июля судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ рассмотрела жалобу осужденного Петра Романюка и его защиты. Уроженец Украины Романюк, проживавший в Карелии, по приговору 1-го Западного окружного военного суда 13 марта 2025 года получил за теракт 15 лет строгого режима, из которых четыре года он должен провести в тюрьме.

Военные апелляция и кассации оставили приговор в силе, установив, что, выступая против СВО, Романюк в мае 2024 года изготовил из стеклянных бутылок с жидкостью для розжига зажигательные устройства и усилил их поражающими элементами из болтов и шайб. Затем мужчина выпил спиртного для храбрости и бросил одно устройство в окно военного комиссариата Суоярвского района.

Преступление, направленное, по версии следствия, на дестабилизацию деятельности органов власти и воздействие на принятие ими решений, не было доведено до конца по независящим от нападавшего причинам. Пожар потушил сторож, дежуривший в военкомате, а самого злоумышленника вычислили сотрудники полиции, ФСБ и Следственного комитета.

В Верховном суде, как и в предыдущих судебных инстанциях, Романюк вину отрицал.

Адвокаты утверждали, что по найденным на месте происшествия вещдокам, прежде всего разбитой бутылке из-под «Первака», невозможно установить, когда, где и кем они приобретались, а отпечатки пальцев на бутылке были смазаны.

Дома у фигуранта нашли несколько пустых бутылок, шайбы и болты, похожие на те, которые использовались при теракте, а куртка обвиняемого сохранила следы горения, но, по данным адвокатов, это были лишь косвенные улики.

Видеозапись камеры наблюдения, по их данным, оказалась плохого качества, и по ней было трудно разобрать, кто совершил самое громкое в истории небольшого городка Суоярви (12 тыс. жителей) преступление. В любом случае на ней одежда на преступнике не горела.

Показания же свидетелей разделились. Одни говорили, что в злополучный день фигурант выпивал в гаражах или у себя дома, а другие отмечали, что у него была возможность совершить вменяемое преступление, и даже опознавали его на видео.

Выводы окружного военного суда о виновности Романюка в совершении теракта соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела и основаны на согласующихся и взаимно дополняющих друг друга показаниях свидетелей, заключениях экспертов и результатах оперативно-разыскных мероприятий, решил Верховный суд.

При этом ВС сослался на данные, полученные из Сбербанка и ФНС, подтверждающие факт приобретения Романюком бутылки «Первака» с использованием банковской карты в магазине, расположенном недалеко от его дома. Правда, это было не в день теракта, а в январе 2022 года, как указано в постановлении суда.

Свидетель подтвердил, что Романюк приобретал продукты питания в том же магазине, а наличие в его ассортименте водки «Первак» и возможность безналичного расчета с использованием банковской карты засвидетельствовали уже продавцы.

Силовики рассказали, что при задержании Романюк сообщил, что бутылка с горючей смесью, использованная для нападения, принадлежала ему. Дома же у фигуранта было обнаружено «значительное количество пустых стеклянных бутылок, металлические гайки, винты, шайбы, украинские денежные средства, а также пластиковые бутылки, содержавшие, согласно заключению эксперта, легковоспламеняющиеся жидкости, черная куртка с обгоревшей частью из-за термического воздействия».

Таким образом, решил ВС, «совокупностью исследованных по делу доказательств подтверждается, что в распоряжении Романюка имелись все необходимые материалы для изготовления самодельных зажигательных устройств».

Николай Сергеев