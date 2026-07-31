Пособие по уходу за избирателем

«Единая Россия» (ЕР) подготовила пособие для своих кандидатов в Госдуму, баллотирующихся по одномандатным округам. Брошюра «Из кандидатов в депутаты» (“Ъ” с ней ознакомился) содержит политтехнологические, юридические и идеологические рекомендации для партийных выдвиженцев. Кандидатов среди прочего учат правильно общаться с людьми, реагировать на их критику и дискутировать с конкурентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно аннотации, цель 49-страничного пособия — «лаконично и простым языком разобрать наиболее принципиальные вопросы» о предстоящих выборах. В первую очередь оно предназначено для одномандатников, избирающихся впервые: «Эта "методичка" призвана помочь вам избежать типичных ошибок, которые традиционно совершают кандидаты-новички, и в конечном итоге одержать победу на выборах».

Открывают и закрывают пособие одноименные разделы «Главное — люди». Самым ценным активом депутата является доверие, которое строится «месяцами и годами через близость к людям, открытость, готовность разговаривать», подчеркивается в брошюре. Избиратели вправе требовать от кандидата «реальной работы с людьми», а не «отношения к ним, как к электорату, который нужно один раз мобилизовать и забыть до следующей кампании».

Для успеха на любых выборах, продолжают авторы, нужно решить три задачи:

«мобилизовать своих сторонников»,

«снизить активность электората оппонентов» (не путем запретов, а через «слабую мотивацию голосовать против работающей повестки»)

и «убедить неопределившихся».

Делать это следует в строгом соответствии с законом, ведь «результаты выборов обязаны быть безупречны с юридической точки зрения». «Поэтому при малейшем сомнении согласовывайте действие с юристами штаба»,— настоятельно советуют авторы кандидатам.

Агитации посвящен третий раздел брошюры, его ключевой тезис — «Доверить судьбу страны в сложное время можно только ответственной и дееспособной силе». Таковой является лишь ЕР, и это не «пропагандистское преувеличение», ведь только у партии власти «есть механизм ответственности за принятые решения», большинство в Госдуме и среди губернаторов и мэров, а также 135 тыс. депутатов всех уровней. О роли ЕР как «фундаменте государственности» говорил и президент Владимир Путин, рекомендуют напоминать составители, и он же сформулировал главный посыл: «Доверие народа не подарок, а обязательство».

Кампания ЕР выстроена вокруг четырех идеологем, продолжают авторы:

«партия президента» (обеспечение реализации курса главы государства),

«партия людей» (забота о конкретных россиянах),

«партия страны» (гордость и защита суверенитета)

и «партия будущего» (лидерство и обновление).

Когда избиратель спросит, почему стоит голосовать за ЕР, ему нужно разъяснить, что только у нее есть «реальный механизм ответственности» и лишь она является «партией президента не по названию, а по факту разделяемой ответственности за решения». Другие же партии либо «несут историческую ответственность за прошлые провалы», либо «непредсказуемы в своей позиции», либо «держатся на личности лидера», либо пока не располагают «достаточным управленческим ресурсом» (см. справку).

Ответы на вопросы избирателей — одна из основных задач кампании и будущей депутатской работы, отмечается в пособии. На встречах кандидат неизбежно столкнется с «неудобными и сложными вопросами», от которых ни в коем случае нельзя «отделываться общими фразами про "стабильность" и "реальные дела"». Специально для подобных случаев партия подготовила сборник «Дюжина жестких вопросов», второй выпуск которого вскоре выйдет в печать (о первом выпуске см. “Ъ” от 6 мая).

Избегать общения с избирателями тоже нельзя, ведь это — «путь к забвению и утрате доверия». А если не говорить с людьми, то «эту лакуну заполнят оппоненты», которые к тому же «могут заниматься исключительно критикой и безответственным популизмом, обещая избирателям несбыточные блага и решения». «Именно поэтому вам необходимо идти в народ и "раскладывать все по полочкам"»,— настаивают авторы.

Рациональных аргументов для ответа на тот или иной вопрос может и не найтись, допускают составители, поэтому стоит помнить, что «определяющее значение играет эмоция»: «Проявляйте заботу, берите вопрос на контроль, давайте обратную связь».

Кроме того, разговор с людьми часто строится вокруг конкретных проблем (дом, двор, предприятие), потому к каждой встрече «необходимо готовиться предметно» и не стесняться «разрывать шаблоны». Например, услышав про проблемы с водоснабжением, идти в дом, крутить кран, звонить в ЖЭК, «демонстрируя реальное желание разобраться в проблеме».

Последующие разделы пособия содержат конкретные указания на способы агитации и форматы личного общения с избирателями. Однако никакие технологии «не спасут, если на встрече кандидат ведет себя как чиновник, который снисходительно выслушивает жалобы», подчеркивается в брошюре: «Работайте с людьми "без галстука": без официоза, без дистанции, без всего, что подсознательно говорит "я не отсюда"». Отдельные разделы посвящены агитации в интернете, работе со СМИ и дебатам. Кандидатам среди прочего рекомендуют не воздерживаться от реакции на негатив (особенно если ошибка действительно была допущена) и участвовать в дебатах, ведь «для избирателя это редкий момент истины: он видит вас напрямую и сравнивает с оппонентами без посредников».

Мобилизации избирателей на выборы также посвящена отдельная глава. В ней говорится, что приоритетным для сторонников ЕР является первый из трех дней голосования (пятница), ведь «чем раньше сторонник проголосует, тем меньше риска, что что-то помешает ему сделать это позже». При этом нужно призывать свой актив голосовать не только за кандидата, но и за партсписок, а также за кандидатов от ЕР на выборах другого уровня, если они есть, напоминают авторы. Самое же главное — «не дайте наказам и предложениям, собранным в ходе кампании, остаться на бумаге», ведь кампания заканчивается, а работа — нет, подытоживает брошюра.

Григорий Лейба