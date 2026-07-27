Российские турагентства вернули 1,5 млрд руб. за отмененные поездки в Крым
В июне российские турагентства, согласно подсчетам Ассоциации туроператоров России, вернули около 1,5 млрд руб. за отмененные поездки в Крым. По данным ассоциации, которые приводит газета «Ведомости», 1,5 млрд руб. — это примерно 30 тыс. путевок или 15% от общего числа туристов, отказавшихся от путешествия. В общей сложности, за месяц на полуострове побывали 600-650 ты. человек — на отдых они потратили около 24 млрд руб.
По данным туроператора «Алеан», около 20% туристов, планировавших отдых в Крыму, перенесли поездки на более поздние даты. Еще 50% туристов выбрали соседние направления — Краснодарский край и Абхазию. Полностью же аннулировали поездки 10% клиентов, в то время как оставшиеся 20% предпочли загородные отели и санатории в средней полосе России.
Впрочем, российские путешественники отменяют путевки не только в Крым. По данным «Туту», этим летом 56% аннулированных железнодорожных и автобусных билетов на курорты юга России остались без замены. Все чаще туристы делают выбор в пользу Москвы — 14%, Краснодара — 8,6% и Адлера — 6,8%, отметили в компании.
Спрос на отдых в Крыму, несмотря на попытки властей и туроператоров поддержать направление, сталкивается с рядом проблем, влияющих на возврат средств за отмененные поездки. Так, в феврале 2023 года турбизнес Крыма и Севастополя попросил правительство России возобновить программу туристического кешбэка и предоставить льготные кредиты из-за падения спроса на 70%, связанного с закрытием аэропорта Симферополя и опасениями туристов относительно безопасности. В конце 2022 года правительство уже направляло на поддержку туротрасли Крыма и Севастополя 1,6 млрд рублей. Следует отметить, что ранее, в 2021 году, Ростуризм досрочно завершил этап кэшбэка за поездки по стране из-за израсходования средств, хотя программа была популярна и способствовала росту спроса на Краснодарский край, Ставрополье и Крым.
Проблемы с отменой или переносом туров в Крым носят системный характер. В конце 2022 года, после взрыва на Крымском мосту, Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что аннуляций туров не фиксировалось, но они ожидались, а отели Крыма были готовы бесплатно продлевать проживание за счет бюджета региона. В 2023 году после очередного инцидента на Крымском мосту и закрытия проезда туроператоры фиксировали рост аннуляций туров, особенно среди автотуристов, при этом предлагаемый сухопутный маршрут многие считали рискованным. Тогда вице-премьер Марат Хуснуллин оценил запуск полноценного автомобильного движения по одной из сторон моста только к середине сентября, а по второй — к ноябрю. В то же время Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендовал туристам изучить альтернативные способы проезда в Крым, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты.