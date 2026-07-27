Российские турагентства вернули 1,5 млрд руб. за отмененные поездки в Крым

В июне российские турагентства, согласно подсчетам Ассоциации туроператоров России, вернули около 1,5 млрд руб. за отмененные поездки в Крым. По данным ассоциации, которые приводит газета «Ведомости», 1,5 млрд руб. — это примерно 30 тыс. путевок или 15% от общего числа туристов, отказавшихся от путешествия. В общей сложности, за месяц на полуострове побывали 600-650 ты. человек — на отдых они потратили около 24 млрд руб.

По данным туроператора «Алеан», около 20% туристов, планировавших отдых в Крыму, перенесли поездки на более поздние даты. Еще 50% туристов выбрали соседние направления — Краснодарский край и Абхазию. Полностью же аннулировали поездки 10% клиентов, в то время как оставшиеся 20% предпочли загородные отели и санатории в средней полосе России.

Впрочем, российские путешественники отменяют путевки не только в Крым. По данным «Туту», этим летом 56% аннулированных железнодорожных и автобусных билетов на курорты юга России остались без замены. Все чаще туристы делают выбор в пользу Москвы — 14%, Краснодара — 8,6% и Адлера — 6,8%, отметили в компании.